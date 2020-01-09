Экономика
РБКForbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров
Американский венчурный фонд Insight Partners объявил 9 января о заключении окончательного соглашения по приобретению компании Veeam Software. Таким образом, по оценке Forbes, основатели последней — российские бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов — стали долларовыми миллиардерами.
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Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Общество
В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров
Более миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
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Таинственная видеокарта AMD Radeon обогнала топовую GeForce RTX 2080 Ti в тесте OpenVR
Генеральный директор AMD Лиза Су ранее уже намекала на «большой Navi», то есть на топовую видеокарту, которая неофициально называется Radeon RX 5900/5900 XT.
Транспорт
Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму
Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Авто
Renault показал гибридные версии Captur и Clio
Новые Renault Clio и Captur появятся в виде гибридных версий E-Tech на автосалоне в Брюсселе, Бельгия.
Транспорт
РЖД вложит 599 млрд рублей в железнодорожную инфраструктуру Петербурга
Утром 9 января ОАО «РЖД» вложит 598,6 млрд рублей в железнодорожную инфраструктуру Петербурга до 2030 года, сообщает «Коммерсант».
Гаджеты
В Сети появились рендеры iPhone SE 2
Армия и оружие
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Политика
Иран назвал психологической войной версию о попадании ракеты в Boeing
Власти Ирана отрицают, что украинский авиалайнер, потерпевший крушение под Тегераном, был сбит ракетой.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Политика
Митингующие захватили Администрацию президента в Абхазии
В четверг несколько человек из числа протестующих ворвались в здание Администрации президента Абхазии.
Политика
Шэрон Стоун сравнила Путина и Трампа
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, назвав его сильным лидером и раскритиковав при этом его американского коллегу Дональда Трампа.
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,9 в Олюторском районе на севере Камчатки.
Футбол
Помощник Кононова: Фернандо сам не хочет возвращаться в «Спартак»
Сам Фернандо не рассматривает свое возвращение в «Спартак».
Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
Шоу-бизнес
Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма
Папарацци засняли беременную Миллу во время семейной прогулки с мужем и детьми.
Авто
Появилась информация о кроссовере Geely Coolray для России
В базе Росстандарта появилось ОТТС на модель, благодаря котором стали известны спецификации российской версии кроссовера.
Армия и оружие
Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом
Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач.
Шоу-бизнес
Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности
Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
Теннис
Медведев рассказал о своем ударе ракеткой по судейской вышке
Напомним, что в четвертьфинальном матче ATP Cup российский теннисист ракеткой ударил по судейской вышке и был наказан предупреждением арбитра.
Кино
Тарантино получил «Золотой глобус»
Главные роли в картине исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Церемония вручения «Золотого глобуса» прошла в Калифорнии.
Футбол
«Рубин» сделал предложение бывшему форварду «Манчестер Сити» Бони
Казанский «Рубин» проявляет интерес к ивуарийскому нападающему Вильфриду Бони.
Происшествия
Выжившая в ДТП омичка через несколько минут погибла в другой аварии
Пострадавшая в результате аварии омичка скончалась во время госпитализации после того, как машина скорой помощи перевернулась на дороге в результате другой аварии.
Гаджеты
Тихая система охлаждения be quiet! Shadow Rock 3 подходит для процессоров с TDP до 190 Вт
Космос
Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане после полета на МКС
Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане, доставив с Международной космической станции 1,6 тонны груза, сообщила компания SpaceX.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.