Американский венчурный фонд Insight Partners объявил 9 января о заключении окончательного соглашения по приобретению компании Veeam Software. Таким образом, по оценке Forbes, основатели последней — российские бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов — стали долларовыми миллиардерами.

Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

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