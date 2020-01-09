Экономика

РБКРБКForbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

Американский венчурный фонд Insight Partners объявил 9 января о заключении окончательного соглашения по приобретению компании Veeam Software. Таким образом, по оценке Forbes, основатели последней — российские бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов — стали долларовыми миллиардерами.
Читать в источнике
Комментировать161

Подробнее о событии

В России появились два новых долларовых миллиардера

Forbes12:02

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости14:46

Forbes назвал имена двух новых долларовых миллиардеров в России

РИА Новости16:44

Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

РБК15:03

Американский фонд купил основанную россиянами IT-компанию Veeam

Коммерсантъ16:39

Forbes узнал о появлении в России двух новых долларовых миллиардеров

RT на русском17:39

Forbes: В России появились два новых долларовых миллиардера

Российская газета17:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Политика

Зеленский вновь опозорился: президент Украины неправильно назвал Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Канаду Канадией.
Rusvesna.su 17:25
Политика

Иран назвал психологической войной версию о попадании ракеты в Boeing

РБК 17:31
Политика

Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Коммерсантъ 14:22
Армия и оружие

В Нигере 25 военных погибли при атаке на военный пост

Двадцать пять военных погибли в результате атаки на военный пост в деревне Шинегодар (Chinégodar) на западе Нигера, более 60 террористов были нейтрализованы, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление минобороны страны.
РИА Новости 16:20
Наука

Лучшее за год. Сентябрь

На что способна любительская астрономия, где найти самый мощный биоэлектрический генератор и зачем вомбаты какают кубиками, поведает подборка лучших материалов, вышедших в сентябре на Indicator.Ru.
Индикатор 17:49
Энергетика

Белоруссия нашла нефть на январь

Половину потребностей страны обеспечат компании Михаила Гуцериева Нефтяные компании Михаила Гуцериева «Русснефть» и «Нефтиса», которые сейчас являются единственными поставщиками нефти в Белоруссию, хотят втрое увеличить объем поставки в январе — до 650 тыс. тонн.
Коммерсантъ 11:58
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, а Трампа манипулятором

Газета.Ru 17:56
Игры

В течение недели Sundered бесплатно раздают в Epic Games Store

В Epic Games Store началась раздача очередной бесплатной игры: на этот раз ей стала красочная метроидвания Sundered с возможностью пройти игру вдвоём на одном экране.
Игромания.ру 11:24
Армия и оружие

США грозят Индии санкциями за закупку ракетных комплексов С-400

Соединенные Штаты призвали Нью-Дели не закупать российские системы противоракетной обороны С-400, иначе Индия столкнется с "риском введения санкций".
Pravda.Ru 03:57
Футбол

Торино — Дженоа 1:1 (5:3 по пенальти)

Голкипер «Торино» Сальваторе Сиригу отразил один удар. Туринская команда в четвертьфинале встретится с победителем матча «Милан» — СПАЛ.
LiveSport.ru 18:02
Авто

Определили топ-10 самых популярных автомобилей с АКПП в РФ

МедиаПоток 11:42
Футбол

Футболист «Лейпцига» Илсанкер обвиняется в изнасиловании

Soccer.ru 14:01
Политика

Трамп передумал про теорию глобального потепления: это не обман

Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что больше не считает теорию глобального потепления надуманной проблемой.
Московский Комсомолец 16:14
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Происшествия

Причиной пожара на НПЗ в Ухте стал взрыв

Причиной пожара на территории Ухтинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Республике Коми, по предварительным данным, стал технологический взрыв.
Известия 10:39
Происшествия

На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды

РИА Новости 00:27
Финансы

В Ливане заявили, что их экономика нуждается в международной помощи

Ливанская экономика нуждается в помощи стран-участниц конференции "Кедр" или дружественных государств для стабилизации экономического и финансового сектора, заявил глава центрального банка страны Рияд Саламе в интервью ливанскому телеканалу MTV.
РИА Новости 17:35
Армия и оружие

Путин наблюдал за учениями в Черном море

Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:12
Авто

Hongqi представила конкурента Mercedes S-Class в лице Hongqi H9

Hongqi H9 показали только в самой роскошной версии с раздельными задними креслами.
Tvoe-avto.com 17:40
Политика

Митингующие в Абхазии остались у администрации президента на ночь

Ранее депутат парламента Абхазии, лидер «Блока оппозиционных сил» Аслан Бжания призвал митингующих оставаться у президентской администрации столько, «сколько понадобится».
REGNUM 17:56
Кино

Продюсер «Вторжения» снимет ремейк «Гостьи из будущего»

Продюсер фильма "Вторжение" Михаил Врубель в интервью изданию Filmz рассказал о съемках ремейка фильма "Гостья из будущего".
Газета.Ru 12:15
Авто

Цены на автомобили в России подскочили

Многие автопроизводители уже увеличили цены на автомобили минимально на 2 процента, а машины некоторых марок подорожали сразу на 6 процентов.
ToDay News Ufa 01:49
Технологии

В Apple объяснили, зачем сканируют фото в iCloud

ТК Звезда 16:47
Общество

Россияне увидят первое в этом году лунное затмение

РИА Новости 13:23
Происшествия

Названо имя одного из истязателей срочника Шамсутдинова

Русская Планета 14:44
Гаджеты

Новый бюджетный смартфон предлагает самый большой экран за свои деньги

Компания Tecno представила смартфон Spark Go Plus, который предлагает пользователям самый большой экран в своей ценовой категории.
iXBT.com 08:33
Происшествия

Автомобиль сбил школьницу и скрылся с места ДТП в Холмске

В результате ДТП школьница получила травмы. Водитель скрылся с места происшествия. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.
АСТВ 18:05
Экономика

Мосбиржа зафиксировала рекордный приток частных инвесторов

Падение ставок банковских вкладов, мощный «бычий» тренд на российском фондовом рынке и бурное развитие инвестиционных мобильных приложений привели к рекордному притоку частных инвесторов на Московскую биржу в 2019 г. Их количество удвоилось: за год счета на Мосбирже открыли 1,9 млн человек – теперь их 3,86 млн, сообщила биржа «Ведомостям».
Ведомости 08:29
Космос

Астрономы назвали звезды, у которых следует искать жизнь

В поисках жизни за пределами Земли главными целями астрономов являются планеты, расположенные в «обитаемой зоне» своих звезд – области, где температура позволяет воде находиться на поверхности внесолнечного мира в жидком состоянии.
Ин-спейс.ру 02:21
Армия и оружие

МИД Ирака осудил ракетные удары Ирана

МИД Ирака осудил ракетные удары Ирана по американским военным базам на иракской территории и заявил о намерении вызвать иранского посла.
RT на русском вчера в 11:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ратмир Вильевич Тимашев
Российский предприниматель, основатель компании Aelita Software, основатель и президент Veeam Software, а также соучредитель венчурного фонда ABRT. В 2011 году входил в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России по версии журнала Forbes, в 2016 году в топ-100 российских интернет-миллионеров по версии «Коммерсанта». В 2018 году входил в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 950 млн долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное