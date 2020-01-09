Экономика

Газета.RuГазета.RuForbes назвал двух новых долларовых миллиардеров в России

Журнал Forbes объявил, что два предпринимателя из России стали новыми долларовыми миллиардерами. Как отмечается, основатели стартапа Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов продают проект за $5 млрд американскому фонду Insight Partners.
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В России появились два новых долларовых миллиардера

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Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

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Forbes рассказал о двух новых долларовых миллиардерах в России

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Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

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RT на русском17:39

Forbes: В России появились два новых долларовых миллиардера

Российская газета17:47
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Есть «большой объем информации», согласно которой украинский самолет сбит иранской ракетой, заявил глава британского правительства Борис Джонсон.
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Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач.
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Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке

Bloomberg опубликовал спутниковый снимок, предположительно, последствий иранского ракетного удара по базе Эйн-аль-Асад в Ираке.
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Парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку

Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
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«Яндекс» изучает возможность запуска виртуального оператора связи (MVNO). Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали источники на рынке.
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Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником

Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
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На Чукотке поисковики нашли живым 27-летнего оленевода, который 18 дней назад заблудился в тундре и 16 дней провел без еды, сообщил представитель администрации городского округа Эгвекинот.
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Ошибка при заваривании чая превращает его в яд

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«Спартак» показал первый гол Дж. Ларссона за сборную Швеции

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала гол нападающего команды Джордана Ларссона, который впервые отличился за сборную Швеции.
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Андрей Ковалев просит не беспокоить музыканта просьбами и предложениями, он говорит, что Антонов готов общаться только с теми людьми, которые ничего от него не требуют.
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Сейм Польши уравнял ответственность СССР и Германии за начало войны

В документе утверждается, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны.
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Банк России в конце II квартала 2019 года увеличил долю доллара США и золота в международных резервах.
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Седьмой счастливчик: Бузова представила нового ведущего «Дома-2»

В новом выпуске «Дома-2» Бузова представила участникам и зрителям своего нового коллегу, который стал седьмым ведущим.
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Следствие попросило суд назначить актрисе Бочкаревой штраф

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Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
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Руководитель Первого канала 58-летний Константин Эрнст готовится стать отцом.
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Расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов написал письмо из СИЗО

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Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300

Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300.
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Компания Amazfit представила защищенные умные часы T-Rex

Компания Amazfit показала новые «неубиваемые» умные часы T-Rex, способные выдерживать экстремальные температуры, влагу, пыль, а также обладающие устойчивостью к коррозии.
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Курс валют сегодня: евро падает на торгах

В свою очередь, евро в среду на открытии упал на 14 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 69,01 рубля.
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Напомним, что в четвертьфинальном матче ATP Cup российский теннисист ракеткой ударил по судейской вышке и был наказан предупреждением арбитра.
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Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии

Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
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В КБР проходит спелеологическая экспедиция

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Ратмир Вильевич Тимашев
Российский предприниматель, основатель компании Aelita Software, основатель и президент Veeam Software, а также соучредитель венчурного фонда ABRT. В 2011 году входил в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России по версии журнала Forbes, в 2016 году в топ-100 российских интернет-миллионеров по версии «Коммерсанта». В 2018 году входил в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 950 млн долларов.
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