Экономика
Газета.RuForbes назвал двух новых долларовых миллиардеров в России
Журнал Forbes объявил, что два предпринимателя из России стали новыми долларовыми миллиардерами. Как отмечается, основатели стартапа Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов продают проект за $5 млрд американскому фонду Insight Partners.
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Политика
Джонсон оценил вероятность вины Ирана в крушении украинского самолета
Есть «большой объем информации», согласно которой украинский самолет сбит иранской ракетой, заявил глава британского правительства Борис Джонсон.
Армия и оружие
Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом
Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач.
Происшествия
Причиной пожара на НПЗ в Ухте стал взрыв
Армия и оружие
Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке
Bloomberg опубликовал спутниковый снимок, предположительно, последствий иранского ракетного удара по базе Эйн-аль-Асад в Ираке.
Политика
Парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку
Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Технологии
«Яндекс» может запустить виртуального сотового оператора
«Яндекс» изучает возможность запуска виртуального оператора связи (MVNO). Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали источники на рынке.
Биатлон
Норвежка Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн победила в спринтерской гонке на 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Происшествия
Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником
Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Шоу-бизнес
Рэпер Slowtai оценил эротическую фотосессию Кати Кищук
На днях стало известно, что бывшая солистка группы Серебро Катя Кищук встречается с очень популярным музыкантом.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды
На Чукотке поисковики нашли живым 27-летнего оленевода, который 18 дней назад заблудился в тундре и 16 дней провел без еды, сообщил представитель администрации городского округа Эгвекинот.
Общество
Ошибка при заваривании чая превращает его в яд
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты назвали ошибки, которые любители совершают во время приготовления чая: Его надо обязательно заливать кипятком, но некоторые почему-то игнорируют надпись, сделанную на пачке.
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж
Мария Тарасова сыграет Валентину Будько в детстве. В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж.
Футбол
«Спартак» показал первый гол Дж. Ларссона за сборную Швеции
Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала гол нападающего команды Джордана Ларссона, который впервые отличился за сборную Швеции.
Шоу-бизнес
Операцию на колене перенес Юрий Антонов
Андрей Ковалев просит не беспокоить музыканта просьбами и предложениями, он говорит, что Антонов готов общаться только с теми людьми, которые ничего от него не требуют.
Политика
Сейм Польши уравнял ответственность СССР и Германии за начало войны
В документе утверждается, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны.
Экономика
Банк России увеличил долю доллара США и золота в резервах
Банк России в конце II квартала 2019 года увеличил долю доллара США и золота в международных резервах.
Шоу-бизнес
Седьмой счастливчик: Бузова представила нового ведущего «Дома-2»
В новом выпуске «Дома-2» Бузова представила участникам и зрителям своего нового коллегу, который стал седьмым ведущим.
Политика
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Шоу-бизнес
Иван Ургант подшутил над беременной женой Константина Эрнста
Руководитель Первого канала 58-летний Константин Эрнст готовится стать отцом.
Политика
Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300
Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300.
Гаджеты
Компания Amazfit представила защищенные умные часы T-Rex
Компания Amazfit показала новые «неубиваемые» умные часы T-Rex, способные выдерживать экстремальные температуры, влагу, пыль, а также обладающие устойчивостью к коррозии.
Финансы
Курс валют сегодня: евро падает на торгах
В свою очередь, евро в среду на открытии упал на 14 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 69,01 рубля.
Теннис
Медведев рассказал о своем ударе ракеткой по судейской вышке
Напомним, что в четвертьфинальном матче ATP Cup российский теннисист ракеткой ударил по судейской вышке и был наказан предупреждением арбитра.
Армия и оружие
Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии
Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
Наука
В КБР проходит спелеологическая экспедиция
Участники экспедиции прошли в нижнюю часть пещера, до места, где река уходит в природный сифон.