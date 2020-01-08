Общество

Газета.RuГазета.RuForbes назвал двух новых долларовых миллиардеров в России

Журнал Forbes объявил, что два предпринимателя из России стали новыми долларовыми миллиардерами. Как отмечается, основатели стартапа Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов продают проект за $5 млрд американскому фонду Insight Partners.
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В России появились два новых долларовых миллиардера

Forbes12:02

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости14:46

Forbes назвал имена двух новых долларовых миллиардеров в России

РИА Новости16:44

Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

РБК15:03

Американский фонд купил основанную россиянами IT-компанию Veeam

Коммерсантъ16:39

Еще два долларовых миллиардера появились в России

Lenta.ru16:30

Forbes узнал о появлении в России двух новых долларовых миллиардеров

RT на русском17:39
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Экономика

Акции «Мечела» за два дня подорожали почти на 60%

За первые три торговых дня 2020 года стоимость бумаг горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» выросла на Московской бирже более чем на 58% — с 63,14 руб. на закрытии торгов 30 декабря до 99,8 руб. к закрытию торгов 8 января, следует из материалов биржи.
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Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария обратился к власти и представителям оппозиции.
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Гаджеты

Samsung показала избранным гостям выставки CES 2020 необычный смартфон

На выставке CES 2020 в Лас-Вегасе Samsung открыла стенд для избранных гостей.
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Украинский Boeing могла случайно сбить иранская ракета, заявил Джонсон

Украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но следует провести полномасштабное расследование и в срочном порядке снизить напряженность в регионе, заявил британский премьер Борис Джонсон.
РИА Новости 15:32
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
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Космос

Ключевое допущение гипотезы темной энергии может оказаться ошибочным

Наиболее прямое и убедительное свидетельство ускорения расширения Вселенной в результате действия темной энергии связано с измерениями космических расстояний при помощи сверхновых типа Ia (SN Ia) в галактиках с высокими красными смещениями.
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Труппе столичного театра «Современник» представили нового художественного руководителя Виктора Рыжакова.
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Тимошенко сравнила жизнь на Украине с «Кварталом 95»

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Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 13:55
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«Яндекс» может запустить виртуального оператора связи

«Яндекс» изучает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором (MVNO).
Forbes 01:30
Политика

Появилось видео предполагаемого удара по Boeing в Иране

В Сети появилось видео, на котором якобы запечатлен момент попадания ракеты в пассажирский лайнер Boeing 737-800 «Международных украинских авиалиний» в Тегеране.
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Правительство России выделило миллиард рублей на липецкий онкоцентр

В центре Липецка легковушка протаранила иномарку 2020-01-08 17:51:00 В Липецкой области субсидию получит Липецкий областной онкологический диспансер (строительство операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации).
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Милла Йовович поразила поклонников своей фигурой во время беременности

44-летняя голливудская актриса Милла Йовович скоро в третий раз станет мамой.
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В форму после родов Порошина приходит с помощью знакомого диетолога.
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Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, а Трампа манипулятором

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Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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В конгрессе США одобрили ограничение полномочий Трампа по Ирану

Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию об ограничении военных полномочий американского лидера Дональда Трампа на ведение войны с Ираном без соответствующего разрешения законодателей.
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В Сочи хирурги во второй раз спасли пациентку от ампутации

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Три вируса гриппа зарегистрировали в Приморье

В Приморском крае зарегистрированы три вируса гриппа H1N1, H3N2 и B. Жители региона с простудными заболеваниями обращаются за помощью к медикам каждый день.
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В течение недели Sundered бесплатно раздают в Epic Games Store

В Epic Games Store началась раздача очередной бесплатной игры: на этот раз ей стала красочная метроидвания Sundered с возможностью пройти игру вдвоём на одном экране.
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Благовещенского полицейского подозревают в вымогательстве премий у подчиненных

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по региону, они же задерживали подозреваемого.
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Первый канал перенёс показ шоу с участием Загитовой

Первый канал перенёс показ ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» с участием олимпийской чемпионки — 2018 по фигурному катанию Алины Загитовой, который был запланирован на 8 января.
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Армия и оружие

Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии

Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
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Гаджеты

ОС Android 10 добавила новые функции смартфонам Xiaomi и Redmi

Как сообщает ToDay News Ufa недавнее обновление глобальной прошивки MIUI Global ROM представило новую версию MIUI Launcher.
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Политика

Пленарное заседание ГД перенесут из-за послания президента Совфеду

Пленарное заседание Госдумы, которое должно было состояться в среду, 15 января, будет перенесено из-за послания президента Федеральному Собранию РФ, соответствующие корректировки в работе депутатов Совет ГД обсудит на заседании в понедельник, сообщил РИА Новости зампред думского комитета по контролю и регламенту Михаил Романов.
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Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня, с инициативой которого по итогам переговоров в Стамбуле выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
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Lenta.ru 13:36
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Ратмир Вильевич Тимашев
Российский предприниматель, основатель компании Aelita Software, основатель и президент Veeam Software, а также соучредитель венчурного фонда ABRT. В 2011 году входил в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России по версии журнала Forbes, в 2016 году в топ-100 российских интернет-миллионеров по версии «Коммерсанта». В 2018 году входил в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 950 млн долларов.
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