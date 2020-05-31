Первого места удостоился Бернар Арно, глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. За неделю он разбогател на 8,1 млрд долларов США. Теперь его состояние оценивается более 100 млрд долларов США.

Forbes назвал имена больше всех разбогатевших за неделю

Политика Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию. 1,1K

Политика В Крыму отреагировали на заявление Меркель о статусе полуострова Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая отказалась признавать полуостров российским. 101

Общество Глава Роспотребнадзора исключила одномоментное снятие ограничений Режим ограничений, который был введен в России в связи с распространением коронавируса COVID-19, одномоментно снят не будет. 65

Экономика В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 96

Армия и оружие Украина провела успешные испытания ракеты «Нептун» Украина провела испытательные пуски со своего нового комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", стрельбы прошли на полигоне "Алиби" в Одесской области. 973

Спорт Сын Тюрама отпраздновал гол, встав на колено в память о Джордже Флойде Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам, сын бывшего защитника сборной Франции Лилиана Тюрама, отпраздновал свой гол в ворота «Униона» (4:1), напомнив о гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Единоборства Уайт: Джонс мог быть большим человеком в ММА Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказал мнение о публичном конфликте с чемпионом организации в полутяжёлом весе Джоном Джонсом.

Общество В Париже открыли площадь перед собором Нотр-Дам Площадь перед собором Парижской богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), который закрыли после пожара более года назад, открыли для посещений с воскресенья, 31 мая.

Шоу-бизнес Фанаты не узнали «располневшую» Наташу Королеву Певец Шура опубликовал в своем Instagram фотографию с Наташей Королевой, однако фанаты не узнали исполнительницу из-за лишнего веса, который она набрала на самоизоляции. 11

Космос Роскосмос испытает две новые ракеты в 2020 году Москва, 31 мая 2020, 12:23 — REGNUM В текущем году Роскосмос проведёт испытания двух новых ракет, сообщил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко 31 мая в социальной сети Twitter. 266

Общество Правила приема в первый класс могут измениться в России Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. 43

Политика Украинский телеведущий пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса Телеведущий из Львова Остап Дроздов в воскресенье, 31 мая, в эфире своего YouTube-канала пожелал смерти жителям Республики Крым и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). 433

Общество Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. 9,1K

Гаджеты Apple повысила цены на дополнительную оперативную память для MacBook Pro 13 Американская компания переписала стоимость дополнительной оперативной памяти для своей модели MacBook Pro 13.

Общество Фотограф воссоздал настоящее лицо Наполеона Нидерландский фотограф Бас Утервайк, известный под псевдонимом Gandbrood воссоздал лицо Наполеона Бонапарта, сообщает Figaro. 2

Экономика Кому банки чаще всего отказывают в ипотеке Есть категории людей, для которых получение ипотеки нередко превращается в квест - банки считают таких клиентов проблемными и нередко отказывают им. При этом интерес к ипотечному кредитованию в ближайшее время может вырасти за счет запущенной программы льготной ипотеки - благодаря ей взять заем на жилье россияне могут под 6,5% годовых.

Игры Геймплейный тизер Baldur’s Gate 3 Разработчики Baldur’s Gate 3 опубликовали геймплейный тизер игры. Студия Larian начнет рассказывать детали о новой части игры с 6 июня. 1