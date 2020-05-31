Общество
Evo-rus.comForbes назвал имена больше всех разбогатевших за неделю
Первого места удостоился Бернар Арно, глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. За неделю он разбогател на 8,1 млрд долларов США. Теперь его состояние оценивается более 100 млрд долларов США.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
Космос
Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС
РИА Новости 10:37
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Политика
В Крыму отреагировали на заявление Меркель о статусе полуострова
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая отказалась признавать полуостров российским.
News.ru вчера в 12:52
Общество
Глава Роспотребнадзора исключила одномоментное снятие ограничений
Режим ограничений, который был введен в России в связи с распространением коронавируса COVID-19, одномоментно снят не будет.
РБК 12:41
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 28 мая в 05:21
Армия и оружие
Украина провела успешные испытания ракеты «Нептун»
Украина провела испытательные пуски со своего нового комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", стрельбы прошли на полигоне "Алиби" в Одесской области.
Газета.Ru 05:05
Спорт
Сын Тюрама отпраздновал гол, встав на колено в память о Джордже Флойде
Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам, сын бывшего защитника сборной Франции Лилиана Тюрама, отпраздновал свой гол в ворота «Униона» (4:1), напомнив о гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Чемпионат 11:49
Единоборства
Уайт: Джонс мог быть большим человеком в ММА
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказал мнение о публичном конфликте с чемпионом организации в полутяжёлом весе Джоном Джонсом.
RT на русском 02:34
Технологии
Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR
Моддер Goutrial превратил Half-Life: Alyx в шутер от первого лица, который не требует наличия шлема виртуальной реальности.
CyberSport.ru вчера в 16:14
Общество
В Париже открыли площадь перед собором Нотр-Дам
Площадь перед собором Парижской богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), который закрыли после пожара более года назад, открыли для посещений с воскресенья, 31 мая.
РБК 10:58
Шоу-бизнес
Фанаты не узнали «располневшую» Наташу Королеву
Певец Шура опубликовал в своем Instagram фотографию с Наташей Королевой, однако фанаты не узнали исполнительницу из-за лишнего веса, который она набрала на самоизоляции.
Pravda.Ru 06:08
Космос
Роскосмос испытает две новые ракеты в 2020 году
Москва, 31 мая 2020, 12:23 — REGNUM В текущем году Роскосмос проведёт испытания двух новых ракет, сообщил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко 31 мая в социальной сети Twitter.
REGNUM 05:23
Авто
Geely Icon опередил по продажам востребованный Kia Sportage
Китайская компания Geely сообщила о старте продаж новинки кроссовера Icon в начале 2020 года.
Faktom 03:25
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Политика
Украинский телеведущий пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса
Телеведущий из Львова Остап Дроздов в воскресенье, 31 мая, в эфире своего YouTube-канала пожелал смерти жителям Республики Крым и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).
Известия 12:26
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14
Гаджеты
Apple повысила цены на дополнительную оперативную память для MacBook Pro 13
Американская компания переписала стоимость дополнительной оперативной памяти для своей модели MacBook Pro 13.
Газета DAILY 12:06
Футбол
«Барселона» выступила с заявлением о борьбе с расизмом
Metaratings 12:42
Общество
Фотограф воссоздал настоящее лицо Наполеона
Нидерландский фотограф Бас Утервайк, известный под псевдонимом Gandbrood воссоздал лицо Наполеона Бонапарта, сообщает Figaro.
Московский Комсомолец 09:40
Экономика
Кому банки чаще всего отказывают в ипотеке
Есть категории людей, для которых получение ипотеки нередко превращается в квест - банки считают таких клиентов проблемными и нередко отказывают им. При этом интерес к ипотечному кредитованию в ближайшее время может вырасти за счет запущенной программы льготной ипотеки - благодаря ей взять заем на жилье россияне могут под 6,5% годовых.
Российская газета 29 мая в 05:49
Игры
Геймплейный тизер Baldur’s Gate 3
Разработчики Baldur’s Gate 3 опубликовали геймплейный тизер игры. Студия Larian начнет рассказывать детали о новой части игры с 6 июня.
Cyber.sports.ru 29 мая в 15:59
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Авто
Почему у внедорожных версий делают рифленую крышу, если у седанов она гладкая
Крыши многих внедорожных версий обладают рёбрами. А у других авто, включая также седаны, они гладкие.
Car.ru вчера в 14:28
Религия
В Подмосковье разрешили ходить в храмы
В Подмосковье православные могут посещать храмы, когда в них нет богослужений, и участвовать в богослужениях на улице, сообщил во время проповеди в Новодевичьем монастыре патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
Вести.Ru 12:15