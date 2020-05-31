Первого места удостоился Бернар Арно, глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. За неделю он разбогател на 8,1 млрд долларов США. Теперь его состояние оценивается более 100 млрд долларов США.

Forbes назвал имена больше всех разбогатевших за неделю

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