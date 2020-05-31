Общество
Evo-rus.comForbes назвал имена больше всех разбогатевших за неделю
Первого места удостоился Бернар Арно, глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. За неделю он разбогател на 8,1 млрд долларов США. Теперь его состояние оценивается более 100 млрд долларов США.
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Происшествия
В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана
В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13
Общество
Депутаты Мосгордумы раскрыли доходы за 2019 год
Согласно декларации, самый большой доход в 2019 году получил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников: более 1,95 млрд рублей (в 2018 году его доход составлял 24 млн рублей).
Известия вчера в 14:30
Кино
«Аванпост» покажут в кинотеатрах Японии
Одним из первых фильмов, которые снова начнут показывать на широких экранах в кинотеатрах Японии после возобновления их работы, станет российский «Аванпост».
NewInform 09:55
Шоу-бизнес
Алферова призналась, что страдала в браке с Абдуловым
Звезда отметила, что знаменитый актер слишком много натворил в своей жизни. При этом, от Абдулова жене совсем ничего не доставалось.
Слово и Дело 10:03
Энергетика
Вассерман заявил, что Запад пытается повторить опыт по развалу СССР
"Сегодня успешный опыт по развалу повторяют", – отметил он.
РЕН ТВ 05:27
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Единоборства
Бернс победил Вудли в главном поединке турнира UFC в Лас-Вегасе
Судьи единогласно признали преимущество бразильского бойца смешанного стиля Гилберта Бернса над американцем Тайроном Вудли в главной встрече турнира Абсолютного бойцовского чемпионата в Лас-Вегасе.
Московский Комсомолец 01:03
Космос
Астрономы зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце
Главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв сообщил о мощнейшей за последние три года вспышке на поверхности Солнца, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты 29 мая в 11:07
Общество
Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
Авто
Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах
Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс вчера в 03:16
Общество
Фотограф воссоздал настоящее лицо Наполеона
Нидерландский фотограф Бас Утервайк, известный под псевдонимом Gandbrood воссоздал лицо Наполеона Бонапарта, сообщает Figaro.
Московский Комсомолец 09:40
Политика
Украинский телеведущий пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса
Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса.
РИА Новости 09:17
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
На Кубани было зафиксировано 80 заболевших коронавирусом и одна смерть за последние сутки, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru 06:38
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Наука
Новую пандемию, которая будет опаснее коронавируса, предсказал учёный
Майкл Грегор, ученый из Великобритании, предсказал возможность возникновения новой пандемии.
РИА ОмскПресс вчера в 18:44
Происшествия
Губернатор Миннесоты принёс извинения пострадавшим журналистам
Губернатор Миннесоты Тим Уолз принёс извинения журналистами, которые были задержаны и на которых нападали полицейские в ночь на воскресенье, 31 мая.
RT на русском 11:26
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
Армия и оружие
Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Черным морем
Опубликовано видео перехвата российскими истребителями стратегического бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer над Черным морем.
Российская газета 29 мая в 10:51
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
Армия и оружие
Китай изгнал американский эсминец из своих территориальных вод
В Южном военном округе КНР рассказали о провокации, которую устроили США у китайских территориальных вод.
ГЛАС.RU вчера в 02:53
Энергетика
США могут проиграть в ценовой войне на рынке СПГ
Народные новости 03:48
Общество
Попова рассказала о связи коронавируса со свертываемостью крови
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о связи течения коронавирусной инфекции со свертываемостью крови.
Газета.Ru 11:36
Здоровье
Новый препарат от коронавируса не поступит в открытую продажу в России
Первый зарегистрированный в России препарат для лечения коронавирусной инфекции «Авифавир» не поступит в аптеки в свободную продажу, а будет применяться в больницах под медицинским наблюдением, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 04:34
Шоу-бизнес
Шура опубликовал натуральное фото Наташи Королёвой
Певица Наташа Королёва сфотографировалась в компании певцы Шуры и музыканта Андрея Державина, а фото выложил в Инстаграм Александр Медведев.
Аргументы недели 07:26