Экономика

КоммерсантъКоммерсантъForbes опубликовал рейтинг «Королей российской недвижимости»

Журнал Forbes составил рейтинг «Королей российской недвижимости». В него вошли 30 крупнейших компаний, чья недвижимость приносит им наибольший арендный доход. Первое место вновь заняла «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева.
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Короли российской недвижимости — 2020. Рейтинг Forbes

В 16-й рейтинг королей российской недвижимости вошли 30 компаний, чья недвижимость позволяет им зарабатывать наибольший арендный доход. Лидер рейтинга вот уже много лет неизменен — первое место у «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева.
Forbesвчера в 23:21

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Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России

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Названы «короли недвижимости» России

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Forbes00:05

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Коммерсантъ01:29

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URA.Ru01:08

Forbes назвал «королей недвижимости» России

РИА Новости01:57
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Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций

«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
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Путин прибыл в Израиль с однодневным визитом

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ТАСС 02:27
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В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

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РБК вчера в 10:20
Политика

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Коммерсантъ вчера в 14:34
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев собирается передать железные дороги немецкому оператору Deutsche Bahn на десять лет.
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Происшествия

Госпитализированным в Петербурге не подтвержден диагноз «коронавирус»

Ни у одного из госпитализированных сегодня, 22 января, молодых людей диагноз «коронавирус» пока не подтвержден, сообщили в Минздраве России.
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Общество

ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о «минировании»

Вычислен сервис, с которого тысячами рассылаются сообщения о "минировании" российских судов, школ, больниц, он находится в Нидерландах, сообщает ЦОС ФСБ в четверг.
РИА Новости 02:07
Политика

Крашенинников опроверг слухи о самороспуске Госдумы

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции России Павел Крашенинников опроверг информацию ряда СМИ о подготовке поправки к основному закону, которая предусматривает возможность самороспуска Государственной думы.
Газета.Ru 01:34
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Гендиректор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина клубом «Сочи»

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Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета 00:28
Происшествия

Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии

В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
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В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком

Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
РИА Новости 01:29
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Хит продаж Redmi Note 8 Pro снова подешевел

Китайская компания Xiaomi объявила о новом снижении цены на смартфон Redmi Note 8 Pro.
Профиль 20 января в 00:57
Здоровье

Число больных коронавирусом в Китае превысило 570 человек

Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек.
Газета.Ru вчера в 20:19
Авто

В России запатентована новая Toyota Corolla с американским дизайном

Патентные изображения датируются 21 января и обозначены как седан Toyota Corolla SE 2020 модельного года.
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«Новатэк» привлечет внешнее финансирование для «Арктик СПГ-2»

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Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию.
РИА Новости 02:52
Армия и оружие

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В Донецке уже все смеются над призывами своего руководства к ОБСЕ добиться выполнения договоренностей о прекращении огня: ни Киев, ни Запад не собираются оставлять Донбасс в покое.
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Окончено следствие по делу бывшего замгубернатора Челябинской области

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Игры

На сайте Sony у эксклюзивов PS4 начали пропадать значки «Эксклюзива»

Игромания.ру вчера в 15:01
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Как оказалось, последнее обновление Windows 7 удаляет обои с рабочего стола и заменяет их на черный фон.
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Россия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции

Последние пять лет Россия набирает примерно одинаковое количество баллов в индексе, однако ее положение в рейтинге колеблется: так, в 2015 году с 29 баллами страна была на 119-м месте, а год спустя с тем же количеством баллов опустилась сразу на 16 пунктов.
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В Кудымкаре мать подозревают в убийстве двоих детей

Прокурор Пермского края организовал проверку причин и условий, которые повлекли к убийству двух детей из Кудымкара, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
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«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям

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Ляйсан Утяшева поразила внешним видом своих поклонников

На фотографии 34-летняя спортсменка выглядит довольно постаревшей: ее лицо - отекшее и усталое, а также нет четких скул.
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Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов

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По информации источника, «Тоттенхэм Хотспур» и мадридский «Атлетико» были намерены взять футболиста в аренду, но итальянцы ответили отказом, так как «Милан» планирует выручить от продажи польского форварда € 28-30 млн.
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