Экономика
КоммерсантъForbes опубликовал рейтинг «Королей российской недвижимости»
Журнал Forbes составил рейтинг «Королей российской недвижимости». В него вошли 30 крупнейших компаний, чья недвижимость приносит им наибольший арендный доход. Первое место вновь заняла «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева.
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В 16-й рейтинг королей российской недвижимости вошли 30 компаний, чья недвижимость позволяет им зарабатывать наибольший арендный доход. Лидер рейтинга вот уже много лет неизменен — первое место у «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева.Forbesвчера в 23:21
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В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком
Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
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Хит продаж Redmi Note 8 Pro снова подешевел
Китайская компания Xiaomi объявила о новом снижении цены на смартфон Redmi Note 8 Pro.
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Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек.
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Патентные изображения датируются 21 января и обозначены как седан Toyota Corolla SE 2020 модельного года.
Экономика
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Глава «Новатэка» уточнил, что всего для «Арктик СПГ-2» планируется привлечь от 9 до 11 миллиардов долларов внешних инвестиций.
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию.
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Окончено следствие по делу бывшего замгубернатора Челябинской области
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Как оказалось, последнее обновление Windows 7 удаляет обои с рабочего стола и заменяет их на черный фон.
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Последние пять лет Россия набирает примерно одинаковое количество баллов в индексе, однако ее положение в рейтинге колеблется: так, в 2015 году с 29 баллами страна была на 119-м месте, а год спустя с тем же количеством баллов опустилась сразу на 16 пунктов.
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Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
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Футбол
«Милан» отказал в аренде Пёнтека «Тоттенхэму» и «Атлетико»
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