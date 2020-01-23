В 16-й рейтинг королей российской недвижимости вошли 30 компаний, чья недвижимость позволяет им зарабатывать наибольший арендный доход. Лидер рейтинга вот уже много лет неизменен — первое место у «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева.

с чего всё началось

Список крупнейших рантье в России возглавили Год Нисанов и Зарах Илиев, владеющие "Киевской площадью", сообщает Forbes. Компания получает доход от аренды площадей, который в 2019 году, по данным издания составил 1,6 миллиарда долларов.

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