Экономика

Российская газетаРоссийская газетаForbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России

Список крупнейших рантье в России возглавили Год Нисанов и Зарах Илиев, владеющие "Киевской площадью", сообщает Forbes. Компания получает доход от аренды площадей, который в 2019 году, по данным издания составил 1,6 миллиарда долларов.
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с чего всё началось

Короли российской недвижимости — 2020. Рейтинг Forbes

В 16-й рейтинг королей российской недвижимости вошли 30 компаний, чья недвижимость позволяет им зарабатывать наибольший арендный доход. Лидер рейтинга вот уже много лет неизменен — первое место у «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева.
Forbesвчера в 23:21

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Forbes опубликовал рейтинг «королей российской недвижимости» за 2019 год

ТАСС04:05

Forbes составил рейтинг королей российской недвижимости. В списке — экс-владелец «Югры» и дети свердловского депутата Госдумы

URA.Ru01:08

Forbes назвал «королей недвижимости» России

РИА Новости01:57

Forbes опубликовал рейтинг «Королей российской недвижимости»

Коммерсантъ01:29

В рейтинге Forbes королей российской недвижимости появились два новичка

РБК01:13

Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России

Российская газета03:04

В рейтинге королей российской недвижимости появилось два новых имени

Forbes00:05
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
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Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 копейку — до 62,05 рубля. Курс евро увеличился на 19 копеек и составил 68,78 рубля.
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ФСБ: зарубежный сайт заблокирован за рассылку о «минированиях» в РФ

Сетевой ресурс, откуда поступали тысячи сообщений о «минировании» объектов в России, заблокирован.
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Рубеж пройден: спрос на сканеры EUV остаётся высоким

Нидерландская компания ASML отчиталась о работе в четвёртом квартале 2019 года и сообщила о растущем числе заказов на сканеры диапазона EUV с длиной волны 13,5 нм.
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Греф заявил о возможности своего ухода с поста главы Сбербанка

Покинуть пост главы Сбербанка Герман Греф может в случае изменения основного вектора развития кредитной организации.
Российская газета 04:32
Политика

В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
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Происшествия

В Бурятии воспитанник интерната арестован за изнасилование школьниц

"В указанном интернате на протяжении последних лет среди воспитанников складывалась нездоровая обстановка, связанная с применением физического насилия, унижением более слабых детей, употреблением несовершеннолетними наркотических средств", - рассказали в СУ СК республики.
Российская газета вчера в 20:15
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Президент России Владимир Путин прибыл в Израиль

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Ионов продлил контракт с ФК «Ростов»

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Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 617.
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Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании

Выход Великобритании из Евросоюза может стать удобным моментом для вступления Украины в ЕС.
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Онищенко рассказал о происхождении нового коронавируса

Экс-руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус, быстро распространяющийся в Китае, появился уже давно.
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Государственная организация ВЭБ.РФ заявила, что планирует продать свой пакет акций в ПФК ЦСКА.
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