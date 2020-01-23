Экономика
Российская газетаForbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России
Список крупнейших рантье в России возглавили Год Нисанов и Зарах Илиев, владеющие "Киевской площадью", сообщает Forbes. Компания получает доход от аренды площадей, который в 2019 году, по данным издания составил 1,6 миллиарда долларов.
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с чего всё началось
В 16-й рейтинг королей российской недвижимости вошли 30 компаний, чья недвижимость позволяет им зарабатывать наибольший арендный доход. Лидер рейтинга вот уже много лет неизменен — первое место у «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева.Forbesвчера в 23:21
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Общество
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Нидерландская компания ASML отчиталась о работе в четвёртом квартале 2019 года и сообщила о растущем числе заказов на сканеры диапазона EUV с длиной волны 13,5 нм.
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Греф заявил о возможности своего ухода с поста главы Сбербанка
Покинуть пост главы Сбербанка Герман Греф может в случае изменения основного вектора развития кредитной организации.
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В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
Происшествия
В Бурятии воспитанник интерната арестован за изнасилование школьниц
"В указанном интернате на протяжении последних лет среди воспитанников складывалась нездоровая обстановка, связанная с применением физического насилия, унижением более слабых детей, употреблением несовершеннолетними наркотических средств", - рассказали в СУ СК республики.
Политика
Президент России Владимир Путин прибыл в Израиль
Шоу-бизнес
Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Шоу-бизнес
Оштрафованная за наркотики Бочкарева продает «легендарный» Cadillac
Суд лишил Бочкареву водительских прав на один год и восемь месяцев, а также оштрафовал на 30 тысяч рублей за хранение наркотиков, пишет «ФедералПресс».
Наука
Змеиный грипп: в Китае нашли источник заражения новым коронавирусом
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Космос
Наш ответ Маску
Илон Маск упорно доказывает миру: будущее за возвращаемыми кораблями и ступенями ракет.
Футбол
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Футболист Алексей Ионов продлил контракт с «Ростовом», сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Общество
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Здоровье
Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 610
Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 617.
Политика
Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании
Выход Великобритании из Евросоюза может стать удобным моментом для вступления Украины в ЕС.
Общество
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Первый вице-премьер Андрей Белоусов, который 21 января перешел в правительство из администрации президента, будет напрямую курировать транспорт — в сферу его ответственности войдут Минтранс, Росавиация, Росавтодор и другие профильные ведомства.
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Экс-руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус, быстро распространяющийся в Китае, появился уже давно.
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ВЭБ начал поиск инвесторов для ПФК ЦСКА
Государственная организация ВЭБ.РФ заявила, что планирует продать свой пакет акций в ПФК ЦСКА.
Хоккей
Ковальчук предложил изменить правила серии буллитов в НХЛ
Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук высказал свои идеи насчет изменения формата овертайма и серии послематчевых буллитов.