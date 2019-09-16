В списке — компании, которые контролируют частные лица (более 50%). Дочерние предприятия глобальных конгломератов не вошли в рейтинг, но его участниками стали компании, созданные в России иностранцами для работы на местном рынке и зарегистрированные за границей, но работающие в основном в России.

с чего всё началось

Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes. При составлении перечня учитывались только компании, контролируемые частными лицами, их ранжировали по выручке за 2018 год.

Общество Синоптик рассказал о приходе бабьего лета в Москву Третье волна бабье лета придет в Москву с 23 сентября.

Культура В студии Юлии Началовой нашли неизвестную песню певицы Неизвестную песню российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте этого года, обнаружили в ее студии после похорон.

Экономика Правительство Украины повысило уровень минимальной зарплаты Правительство Украины заложило в проект бюджета на 2020 год новый уровень минимальной заработной платы.

Авто Определены регионы с самыми доступными авто с пробегом «Серебро» рейтинга регионов с самыми дешевыми подержанными машинами занимает Алтай, где средняя стоимость составляет 313,4 тысячи рублей.

Авто Россияне пересаживаются на китайские кроссоверы Китайские кроссоверы завоевывают российский рынок: внедорожники из КНР стали рекордсменами по темпам роста продаж.

Политика Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.

Кино Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев В понедельник, 16 сентября, стало известно о смерти народного артиста РСФСР Юрия Колычева.

Политика Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.

Космос В США получили цветной снимок межзвездной кометы, открытой крымчанином Американские астрономы смогли получить цветной снимок первой межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov).

Политика Волкер назвал условия для реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе Специальный представитель Соединенных Штатов на Украине Курт Волкер заявил, что реализация «формулы Штайнмайера» в Донбассе, которая включает в себя механизм предоставления региону особого статуса, возможна только после того, как в регионе состоятся выборы.

Происшествия При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.

Политика На заводах General Motors в США объявили общенациональную забастовку Работники заводов General Motors Co объявили на понедельник общенациональную забастовку, которая стала крупнейшей для Профсоюза работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) более чем за десятилетие, пишет Dow Jones.

Здоровье Минздрав приступает к внедрению самой современной вакцины от гриппа "Ранее всего шесть стран производили такие вакцины, сейчас и мы ее производим", - отметил он, добавив, что примерно в десяти странах она включена в национальный прививочный календарь.

Шоу-бизнес Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.

Музыка Чиновница подала на Сергея Шнурова заявление в полицию На Сергея Шнурова написали заявление в полицию из-за использования мата при исполнении песен группы «Ленинград» на концерте в Ростове-на-Дону.

Энергетика «Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе Распоряжение регулятора дано во исполнение вердикта суда ЕС, который 10 сентября аннулировал решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» расширенного доступа к мощностям восточного отвода от «Северного потока».

Происшествия Вынесен приговор по первому делу о беспорядках в сквере Екатеринбурга Как писал News.ru ранее, рассмотрение дела Станислава Мельниченко, которого обвиняют в оскорблении пресс-секретаря УМВД Евгения Крюкова во время протестов в сквере Екатеринбурга, проходило в Верх-Исетском мировом суде.