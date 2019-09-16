Экономика
ТАСС«Лукойл» сохранил лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes
Нефтяная компания "Лукойл" вновь возглавила рейтинг крупнейших частных компаний России, который опубликован в понедельник изданием Forbes. Отмечается, что выручка компании за 2018 год составила 8,036 трлн рублей, а в штате компании числятся более 102 тыс. сотрудников.
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с чего всё началось
Дочерние предприятия глобальных конгломератов не вошли в рейтинг, но его участниками стали компании, созданные в России иностранцами для работы на местном рынке и зарегистрированные за границей, но работающие в основном в России. Компании ранжированы по выручке за 2018 год.Forbesвчера в 23:42
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Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк победить болезнь
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Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
OAnews вчера в 05:02
Политика
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РБК вчера в 13:41
Общество
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
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Шумахер выписался из парижской клиники и уехал из Франции
Известия вчера в 10:32
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Gigabyte готовит 35 моделей материнских плат на чипсетах Z490, H470, B460 и H410 для процессоров Intel Comet Lake-S
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iXBT.com 14 сентября в 04:08
Политика
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
Глава КНДР Ким Чен Ын обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с предложением провести встречу в Пхеньяне, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:31
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Россияне назвали желаемые для путешествий страны
Больше всего россияне хотели бы побывать в Италии, Франции, Соединённых Штатах и Турции.
RT на русском вчера в 23:48
Происшествия
Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске
При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Происшествия
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В соцсетях появилось видео столкновения пассажирского поезда с автобусом в районе станции Шамалган в Алма-Атинской области Казахстана.
РБК вчера в 21:07
Шоу-бизнес
Названа стоимость лечения Заворотнюк в частной клинике
Медицинская помощь, которую актриса Анастасия Заворотнюк получает в одной из частных столичных клиник, обходится примерно в 1 тыс. евро в сутки.
REGNUM 01:43
Происшествия
Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении
Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
Футбол
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В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
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Политика
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Урегулирование конфликта в Сирии обсудят лидеры России, Ирана и Турции. Они проведут трёхсторонние переговоры в Анкаре.
Вести.Ru вчера в 23:09
Экономика
Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
REGNUM 00:17
Происшествия
Хлопок произошёл в жилом негазифицированном доме в Красноярске
REGNUM вчера в 07:18
Происшествия
Появилось видео массовой драки футболистов в Махачкале
В драке участвовало около 40 футболистов и болельщиков. Один из участников конфликта госпитализирован.
Российская газета 01:41
Армия и оружие
На защиту Калининградской области поставят новые пушки «Пион»
Артиллерийские бригады Балтфлота в Калининградской области получат сверхмощные пушки 2С7 "Пиона".
Клопс 00:35
Общество
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«Газпром» снизил поставки газа через Opal
«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
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В Волгодонске пройдет панихида в память о жертвах теракта 1999 года
РИА Новости вчера в 18:08
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Дилеры предложили ввести сертификацию автосервисов в России
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложила ввести систему сертификации автосервисов в зависимости от степени их техоснащенности и квалифицированности персонала.
Коммерсантъ 12 сентября в 22:56
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