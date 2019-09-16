Экономика

ТАССТАСС«Лукойл» сохранил лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes

Нефтяная компания "Лукойл" вновь возглавила рейтинг крупнейших частных компаний России, который опубликован в понедельник изданием Forbes. Отмечается, что выручка компании за 2018 год составила 8,036 трлн рублей, а в штате компании числятся более 102 тыс. сотрудников.
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200 крупнейших частных компаний России — 2019. Рейтинг Forbes

Дочерние предприятия глобальных конгломератов не вошли в рейтинг, но его участниками стали компании, созданные в России иностранцами для работы на местном рынке и зарегистрированные за границей, но работающие в основном в России. Компании ранжированы по выручке за 2018 год.
Forbesвчера в 23:42

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Нефтяная компания «Лукойл» сохранила лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России

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News.ru01:33

Пять татарстанских предприятий вошло в рейтинг крупнейших частных компаний по версии Forbes

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:10, Вашингтон
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Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
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В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
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iXBT.com 14 сентября в 04:08
Происшествия

В Екатеринбурге участнику протестов в сквере против храма вынесли приговор

REGNUM 02:07
Политика

Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян

Глава КНДР Ким Чен Ын обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с предложением провести встречу в Пхеньяне, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:31
Путешествия

Россияне назвали желаемые для путешествий страны

Больше всего россияне хотели бы побывать в Италии, Франции, Соединённых Штатах и Турции.
RT на русском вчера в 23:48
Происшествия

Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске

При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 01:28
Происшествия

Появилось видео столкновения поезда с автобусом в Казахстане

В соцсетях появилось видео столкновения пассажирского поезда с автобусом в районе станции Шамалган в Алма-Атинской области Казахстана.
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Энергетика

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Шоу-бизнес

Названа стоимость лечения Заворотнюк в частной клинике

Медицинская помощь, которую актриса Анастасия Заворотнюк получает в одной из частных столичных клиник, обходится примерно в 1 тыс. евро в сутки.
REGNUM 01:43
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Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
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«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства

В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Вести.Ru вчера в 00:50
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Главы России, Ирана и Турции продолжают переговоры в Анкаре

Урегулирование конфликта в Сирии обсудят лидеры России, Ирана и Турции. Они проведут трёхсторонние переговоры в Анкаре.
Вести.Ru вчера в 23:09
Экономика

Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
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Хлопок произошёл в жилом негазифицированном доме в Красноярске

REGNUM вчера в 07:18
Происшествия

Появилось видео массовой драки футболистов в Махачкале

В драке участвовало около 40 футболистов и болельщиков. Один из участников конфликта госпитализирован.
Российская газета 01:41
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На защиту Калининградской области поставят новые пушки «Пион»

Артиллерийские бригады Балтфлота в Калининградской области получат сверхмощные пушки 2С7 "Пиона".
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С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск

С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
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Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках

Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН 14 сентября в 03:18
Армия и оружие

Иран назвал цели для ударов на случай войны с США

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«Газпром» снизил поставки газа через Opal

«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
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В Волгодонске пройдет панихида в память о жертвах теракта 1999 года

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Чемезов опроверг существование при Путине «политбюро»

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил об отсутствии процедуры коллегиального принятия решений ближним кругом президента РФ, который называют «Политбюро 2.0».
News.ru вчера в 18:04
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Названы регионы России с самыми высокими ценами на ЖКУ

Усредненный показатель затрат российских семей на оплату ЖКУ по стране составляет 9,6%.
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Дилеры предложили ввести сертификацию автосервисов в России

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