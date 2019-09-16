Дочерние предприятия глобальных конгломератов не вошли в рейтинг, но его участниками стали компании, созданные в России иностранцами для работы на местном рынке и зарегистрированные за границей, но работающие в основном в России. Компании ранжированы по выручке за 2018 год.

с чего всё началось

Нефтяная компания "Лукойл" вновь возглавила рейтинг крупнейших частных компаний России, который опубликован в понедельник изданием Forbes. Отмечается, что выручка компании за 2018 год составила 8,036 трлн рублей, а в штате компании числятся более 102 тыс. сотрудников.

«Лукойл» сохранил лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes

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