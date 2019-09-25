В список включены компании, более чем на 50% принадлежащие иностранным владельцам. они ранжируются по совокупной выручке, полученной в 2018 году. В итоговую цифру по выручке включались данные всех российских активов иностранной компании.

с чего всё началось

Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.

Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании

Здоровье Препарат AMG 510 сократил развитие рака легких в 54% случаев AMG 510 – новое лекарство от рака легкого Самая высокая доза AMG 510 позволила сократить рост опухоли у 7 из 13 пациентов, как показало изучение первых томографичеких изображений после лечения, в то время как у оставшихся 6 пациентов болезнь была стабильной.

Энергетика В США предсказали России возвращение лидерства по добыче нефти К 2050 году добыча нефти в США снизится до 12,2 млн б/с за счет перемещения производства в менее продуктивные регионы.

Политика Лавров встретился с Зеленским для обсуждения ситуации на Донбассе Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал журналистам на Генассамблее ООН, что провел 25 сентября встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Политика Зеленский прокомментировал информацию о давлении со стороны Трампа Владимир Зеленский ответил на вопрос представителей СМИ, давил ли на него американский коллега Дональд Трамп.

Политика Кристалина Георгиева стала главой МВФ В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.

Футбол Черноморец — Урал 0:2 «Урал» обыграл «Черноморец» в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России. Оба мяча забил 35-летний форвард Павел Погребняк.

Кино Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Шоу-бизнес Сын Гарри и Меган впервые появился на публике Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.

Политика Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".

Политика Пелоси убедилась в необходимости импичмента Трампу Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма разговора американского лидера Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского подтвердила необходимость импичмента президенту Соединенных Штатов.

Экономика «Известия» ознакомились с данными ПФР о средней пенсии в регионах Пенсионеры Чукотского автономного округа получают самую высокую пенсию в России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные ПФР за первое полугодие.

Происшествия У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка найшли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Политика В России могут запретить лотерею грин-карт США Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.

Киберспорт Destiny 2 перед выходом Shadowkeep уйдёт на 24-часовую профилактику Bungie объявила, что перед релизом расширения «Обитель теней» (Shadowkeep) для Destiny 2 проведёт масштабную 24-часовую профилактику серверов — причём не только во второй части, но и в первой.

Происшествия Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.

Экономика Определена дата начала обязательной маркировки молочной продукции Российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее введение обязательной маркировки молочных продуктов, еще в середине июля 2019 года.

Технологии Большинство россиян предпочитают потреблять контент нелегально Нелегальное ПО устанавливают 19%. В целом лишь 9% утверждают, что потребляют только легальный контент.

Футбол Российский вратарь дебютирует за «Бенфику» Российский голкипер Иван Злобин дебютирует в основе «Бенфики».

Происшествия В Оренбурге суд арестовал настоятеля обители, воспитывающего 70 детей Orenburg.media пишет, что настоятеля Саракташской обители в Оренбургской области, воспитывающего около 70 приемных детей, протоиерея Николая Стремского подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Общество В выходные на Землю обрушится магнитная буря В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, на Земле ожидается магнитная буря.