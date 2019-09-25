Экономика
РБКForbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
В список включены компании, более чем на 50% принадлежащие иностранным владельцам. они ранжируются по совокупной выручке, полученной в 2018 году. В итоговую цифру по выручке включались данные всех российских активов иностранной компании.Forbesвчера в 00:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:00, Вашингтон
Происшествия
Девять человек пострадали при пожаре в хостеле в Москве
Известия вчера в 23:17
Происшествия
Возросло число пострадавших после жёсткой посадки Boeing в Барнауле
RT на русском вчера в 23:44
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Политика
Зеленский не приглашал США в нормандский формат
Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что не приглашал США присоединиться "нормандскому формату", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:41
Политика
Евросоюз ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине
24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.
Известия вчера в 23:53
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru вчера в 15:52
Общество
Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами
25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости вчера в 11:32
Политика
Путин 25 сентября обсудит с кабмином повышение доходов населения
Президент России Владимир Путин 25 сентября проведёт совещание с членами правительства, в ходе которого обсудит дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов населения.
RT на русском 24 сентября в 09:43
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:31
Политика
Рассекречен текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским
Снят гриф секретности с текста жалобы некоего представителя американских спецслужб, который пожаловался на беседу американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает газета The Hill .
Московский Комсомолец 02:51
Шоу-бизнес
Галкин показал свое «превращение» в Собчак
Шоумен Максим Галкин показал, как "превращается" в телеведущую Ксению Собчак.
Газета.Ru 03:43
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Политика
Минюст США планирует начать расследование против Facebook
Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Министерству юстиции открыть антимонопольное расследование в отношении Facebook, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 20:26
Происшествия
Прокуратура просит не лишать свободы Устинова
Газета.Ru 03:35
Происшествия
Умер защищавший Кокорина адвокат
Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.
Известия 03:17
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 24 сентября в 08:00
Политика
Глава ЦИК обвинила депутатов ЕР во вмешательстве в выборы в Петербурге
BFM.ru вчера в 08:22
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон сбросила 45 килограммов после родов
Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов за полгода после рождения третьего ребенка.
ИА InterMedia вчера в 05:03
Футбол
«Барселона» подтвердила новую травму Месси
Уже в первом матче после месячного восстановления после травмы нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил новое повреждение.
Чемпионат вчера в 18:42
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Гипермаркеты теряют и рентабельность: в первом полугодии 2019 г. рентабельность EBITDA «Каруселей» снизилась на 28 б. п. до 4,3%. Для сравнения: этот показатель у «Пятерочки» – 8,5% за январь – июнь 2019 г. Компания связывает это со «структурным оттоком покупателей в формат «магазинов у дома» и развитием онлайн-торговли, что приводит к отрицательному эффекту операционного рычага в гипермаркетах».
Ведомости 03:17
Политика
Зеленский принес в ООН пулеметный патрон
Известия вчера в 09:58
Политика
Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашокджи
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман признал ответственность за ситуацию с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашокджи в Стамбуле.
Коммерсантъ 03:32
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
РИА Новости вчера в 16:19