В список включены компании, более чем на 50% принадлежащие иностранным владельцам. они ранжируются по совокупной выручке, полученной в 2018 году. В итоговую цифру по выручке включались данные всех российских активов иностранной компании.

с чего всё началось

Французский ретейлер Auchan в пятый раз возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России. Годовая выручка российских магазинов «Ашан» и «Атак» составила 327,7 млрд рублей — это 9% от мировой выручки группы.

Здоровье В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд Специалисты заявляют, что техническое пальмовое масло можно найти не только в сливочном, но и в других продуктах - чипсах, соусах, других молочных продуктах.

Политика Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.

Технологии Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.

Армия и оружие Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР Украинские силовики в среду обстреляли окраины Донецка из минометов и артиллерии, выпущено 35 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Театры Пласидо Доминго уходит из «Метрополитен Оперы» после обвинений Оперный певец Пласидо Доминго не будет участвовать в постановках нью-йоркской "Метрополитен Оперы", передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление театра.

Политика Лавров провел краткие переговоры с Зеленским Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Наука Boston Dynamics научили робота акробатике Компания Boston Dynamics показала новое видео, на котором человекоподобный робот Atlas демонстрирует акробатические способности.

Футбол Президент «Баварии» пригрозил сборной Германии бойкотом из-за Нойера Ранее Тер Штеген прямо заявил, что его не устраивает роль резервиста в сборной Германии, после чего Нойер пристыдил партнёра по Бундестим.

Политика Конгресс США начинает процедуру импичмента президента Трампа Спикер Палаты представителей считает основанием для импичмента разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого глава американской администрации, якобы, требовал начать расследование в отношении Хантера Байдена – сына кандидата в президенты США Джо Байдена, в чем демократы усматривают нарушение целостности выборов, передает РИА Новости.

Экономика Названы российские регионы с самыми большими пенсиями Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.

Политика Минниханов сегодня обратится с ежегодным посланием к Госсовету РТ Трансляция мероприятия будет организована на официальном сайте главы республики Президента Татарстана Рустам Минниханов сегодня обратится с ежегодным посланием к новому созыву Государственного Совета РТ.

Футбол Тренер «Монако» отметил прогресс Головина Главный тренер футбольного клуба "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал игру российского полузащитника Александра Головина в матче чемпионата Франции с "Ниццей".

Экономика Медведев рассказал о будущем «Почты России» после реорганизации После реорганизации в акционерное общество "Почта России" должна превратиться в самодостаточное предприятие с сохранением своей социальной функции, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

Происшествия Московский суд наложил арест на компьютерную программу Лефортовский районный суд Москвы едва ли не впервые в истории российского судопроизводства наложил арест на компьютерную программу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Наука В Британии испытают водородный пассажирский самолет Пока точная дата начала испытаний не раскрывается, однако самолету предстоит преодолеть более 500 км. Если тестирование окажется успешным, в ZeroAvia намерены организовать продажу водородных двигательных установок.

Кино Настоятель храма назвал фильм Данилы Козловского «Карамора» богохульным Настоятель храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Старом Петергофе архимандрит Нектарий (Головкин) назвал сатанинским фильм «Карамора», который планирует снимать Данила Козловский, сообщает «Русская народная линия» 23 сентября.

Политика «Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.

Общество МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.

Армия и оружие В России начали серийное производство аналогов американской винтовки AR-15 Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, которая является аналогом одного из самых популярных образцов американского стрелкового оружия — полуавтоматической винтовки AR-15, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.

Происшествия Вооруженный пистолетом Ярыгина пограничник ФСБ покончил с собой По предварительным данным, пограничник покончил с собой. С места происшествия было изъято его табельное оружие — пистолет Ярыгина.

Кино Вячеслав Чепурченко высказался о 2-м сезоне сериала «Жуки» Ажиотаж вокруг проекта подтвердили и цифры: по данным Mediascope, премьеру посмотрел каждый пятый телезритель России в возрасте от 14 до 44 лет, что позволило «Жукам» занять нишу самого успешно стартовавшего сериала на ТВ в 2019 году.