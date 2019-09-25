Экономика

RT на русскомRT на русскомForbes назвал крупнейшие иностранные компании в России

Французский ретейлер Auchan в пятый раз возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России. Годовая выручка российских магазинов «Ашан» и «Атак» составила 327,7 млрд рублей — это 9% от мировой выручки группы.
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с чего всё началось

50 крупнейших иностранных компаний в России—2019. Рейтинг Forbes

В список включены компании, более чем на 50% принадлежащие иностранным владельцам. они ранжируются по совокупной выручке, полученной в 2018 году. В итоговую цифру по выручке включались данные всех российских активов иностранной компании.
Forbes00:11

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Forbes назвал крупнейшие иностранные компании в России

RT на русском04:53

Самые зависимые от российского рынка иностранные компании

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Lenta.ru03:22

Forbes опубликовал рейтинг крупнейших компаний с иностранным участием в России

ТАСС03:17

Auchan пятый раз возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России

Ведомости02:50

Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании

РБК02:44

Forbes назвал крупнейшие иностранные компании в России

Телеканал 360°03:24
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Здоровье

В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд

Специалисты заявляют, что техническое пальмовое масло можно найти не только в сливочном, но и в других продуктах - чипсах, соусах, других молочных продуктах.
Вечерний курьер вчера в 03:39
Политика

Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов

Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Технологии

Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам

Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия вчера в 07:58
Политика

Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Федерации

RT на русском 03:23
Армия и оружие

Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

Украинские силовики в среду обстреляли окраины Донецка из минометов и артиллерии, выпущено 35 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РИА Новости 02:20
Театры

Пласидо Доминго уходит из «Метрополитен Оперы» после обвинений

Оперный певец Пласидо Доминго не будет участвовать в постановках нью-йоркской "Метрополитен Оперы", передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление театра.
Газета.Ru 03:31
Политика

Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Наука

Boston Dynamics научили робота акробатике

Компания Boston Dynamics показала новое видео, на котором человекоподобный робот Atlas демонстрирует акробатические способности.
Профиль вчера в 13:39
Футбол

Президент «Баварии» пригрозил сборной Германии бойкотом из-за Нойера

Ранее Тер Штеген прямо заявил, что его не устраивает роль резервиста в сборной Германии, после чего Нойер пристыдил партнёра по Бундестим.
Чемпионат 04:58
Происшествия

Судно с российским экипажем село на мель в Швеции

Lenta.ru 04:20
Политика

Конгресс США начинает процедуру импичмента президента Трампа

Спикер Палаты представителей считает основанием для импичмента разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого глава американской администрации, якобы, требовал начать расследование в отношении Хантера Байдена – сына кандидата в президенты США Джо Байдена, в чем демократы усматривают нарушение целостности выборов, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 18:32
Экономика

Названы российские регионы с самыми большими пенсиями

Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Политика

Минниханов сегодня обратится с ежегодным посланием к Госсовету РТ

Трансляция мероприятия будет организована на официальном сайте главы республики Президента Татарстана Рустам Минниханов сегодня обратится с ежегодным посланием к новому созыву Государственного Совета РТ.
Челны24 02:17
Футбол

Тренер «Монако» отметил прогресс Головина

Главный тренер футбольного клуба "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал игру российского полузащитника Александра Головина в матче чемпионата Франции с "Ниццей".
РИА Новости 02:27
Кино

В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Героя» Карена Оганесяна

RuNews24.ru вчера в 08:50
Общество

Двадцатиградусное тепло может вернуться в Москву в октябре

Комсомольская правда вчера в 06:59
Экономика

Медведев рассказал о будущем «Почты России» после реорганизации

После реорганизации в акционерное общество "Почта России" должна превратиться в самодостаточное предприятие с сохранением своей социальной функции, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета вчера в 09:10
Происшествия

Стали известны дата и место прощания с экс-мэром Новокуйбышевска

Самара-ГИС 02:29
Происшествия

Московский суд наложил арест на компьютерную программу

Лефортовский районный суд Москвы едва ли не впервые в истории российского судопроизводства наложил арест на компьютерную программу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости 04:04
Наука

В Британии испытают водородный пассажирский самолет

Пока точная дата начала испытаний не раскрывается, однако самолету предстоит преодолеть более 500 км. Если тестирование окажется успешным, в ZeroAvia намерены организовать продажу водородных двигательных установок.
Актуальные Новости вчера в 06:47
Кино

Настоятель храма назвал фильм Данилы Козловского «Карамора» богохульным

Настоятель храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Старом Петергофе архимандрит Нектарий (Головкин) назвал сатанинским фильм «Карамора», который планирует снимать Данила Козловский, сообщает «Русская народная линия» 23 сентября.
REGNUM вчера в 08:45
Происшествия

Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Lenta.ru 03:26
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Общество

МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости

МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
Известия 04:08
Армия и оружие

В России начали серийное производство аналогов американской винтовки AR-15

Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, которая является аналогом одного из самых популярных образцов американского стрелкового оружия — полуавтоматической винтовки AR-15, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
РИА Новости вчера в 20:36
Футбол

Пике прокомментировал очередную травму Месси

Чемпионат 02:15
Происшествия

Вооруженный пистолетом Ярыгина пограничник ФСБ покончил с собой

По предварительным данным, пограничник покончил с собой. С места происшествия было изъято его табельное оружие — пистолет Ярыгина.
Lenta.ru 04:14
Кино

Вячеслав Чепурченко высказался о 2-м сезоне сериала «Жуки»

Ажиотаж вокруг проекта подтвердили и цифры: по данным Mediascope, премьеру посмотрел каждый пятый телезритель России в возрасте от 14 до 44 лет, что позволило «Жукам» занять нишу самого успешно стартовавшего сериала на ТВ в 2019 году.
Вокруг ТВ вчера в 13:41
Энергетика

Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»

Министр энергетики Александр Новак пояснил журналистам, что подразумевается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
Известия 04:13
Политика

Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым через силовиков

REGNUM 02:07
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