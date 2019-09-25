Экономика
RT на русскомForbes назвал крупнейшие иностранные компании в России
Французский ретейлер Auchan в пятый раз возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России. Годовая выручка российских магазинов «Ашан» и «Атак» составила 327,7 млрд рублей — это 9% от мировой выручки группы.
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В список включены компании, более чем на 50% принадлежащие иностранным владельцам. они ранжируются по совокупной выручке, полученной в 2018 году. В итоговую цифру по выручке включались данные всех российских активов иностранной компании.Forbes00:11
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Здоровье
В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд
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Ведомости вчера в 17:00
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Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
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Армия и оружие
Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
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Театры
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Газета.Ru вчера в 22:49
Наука
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Ранее Тер Штеген прямо заявил, что его не устраивает роль резервиста в сборной Германии, после чего Нойер пристыдил партнёра по Бундестим.
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Спикер Палаты представителей считает основанием для импичмента разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого глава американской администрации, якобы, требовал начать расследование в отношении Хантера Байдена – сына кандидата в президенты США Джо Байдена, в чем демократы усматривают нарушение целостности выборов, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 18:32
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Политика
Минниханов сегодня обратится с ежегодным посланием к Госсовету РТ
Трансляция мероприятия будет организована на официальном сайте главы республики Президента Татарстана Рустам Минниханов сегодня обратится с ежегодным посланием к новому созыву Государственного Совета РТ.
Челны24 02:17
Футбол
Тренер «Монако» отметил прогресс Головина
Главный тренер футбольного клуба "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал игру российского полузащитника Александра Головина в матче чемпионата Франции с "Ниццей".
РИА Новости 02:27
Кино
В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Героя» Карена Оганесяна
RuNews24.ru вчера в 08:50
Общество
Двадцатиградусное тепло может вернуться в Москву в октябре
Комсомольская правда вчера в 06:59
Экономика
Медведев рассказал о будущем «Почты России» после реорганизации
После реорганизации в акционерное общество "Почта России" должна превратиться в самодостаточное предприятие с сохранением своей социальной функции, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета вчера в 09:10
Происшествия
Московский суд наложил арест на компьютерную программу
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Ведомости 04:04
Наука
В Британии испытают водородный пассажирский самолет
Пока точная дата начала испытаний не раскрывается, однако самолету предстоит преодолеть более 500 км. Если тестирование окажется успешным, в ZeroAvia намерены организовать продажу водородных двигательных установок.
Актуальные Новости вчера в 06:47
Кино
Настоятель храма назвал фильм Данилы Козловского «Карамора» богохульным
Настоятель храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Старом Петергофе архимандрит Нектарий (Головкин) назвал сатанинским фильм «Карамора», который планирует снимать Данила Козловский, сообщает «Русская народная линия» 23 сентября.
REGNUM вчера в 08:45
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Интерфакс вчера в 19:34
Общество
МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости
МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
Известия 04:08
Армия и оружие
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РИА Новости вчера в 20:36
Футбол
Пике прокомментировал очередную травму Месси
Чемпионат 02:15
Происшествия
Вооруженный пистолетом Ярыгина пограничник ФСБ покончил с собой
По предварительным данным, пограничник покончил с собой. С места происшествия было изъято его табельное оружие — пистолет Ярыгина.
Lenta.ru 04:14
Кино
Вячеслав Чепурченко высказался о 2-м сезоне сериала «Жуки»
Ажиотаж вокруг проекта подтвердили и цифры: по данным Mediascope, премьеру посмотрел каждый пятый телезритель России в возрасте от 14 до 44 лет, что позволило «Жукам» занять нишу самого успешно стартовавшего сериала на ТВ в 2019 году.
Вокруг ТВ вчера в 13:41
Энергетика
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
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