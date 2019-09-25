В список включены компании, более чем на 50% принадлежащие иностранным владельцам. они ранжируются по совокупной выручке, полученной в 2018 году. В итоговую цифру по выручке включались данные всех российских активов иностранной компании.

с чего всё началось

Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.

Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании

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