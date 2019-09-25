Экономика

РБКРБКForbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании

Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
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50 крупнейших иностранных компаний в России—2019. Рейтинг Forbes

В итоговую цифру по выручке включались данные всех российских активов иностранной компании.
Forbes00:11

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Auchan пятый раз возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России

Ведомости02:50

Названы крупнейшие иностранные компании в России

Lenta.ru03:22

Forbes опубликовал рейтинг крупнейших компаний с иностранным участием в России

ТАСС03:17

Продукты, машины и табак. Forbes назвал самые успешные иностранные компании в России

Фонтанка.Ру03:10

Forbes назвал крупнейшие иностранные компании в России

Телеканал 360°03:24

Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании

РБК02:44

KIA впервые попала в десятку крупнейших иностранных компаний в России, OBI и Mondelez вернулись в топ-50

Forbes01:02
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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк впервые прервала молчание

Wday.ru 03:08
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика

Трамп поставил ультиматум по помощи Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.
Газета.Ru вчера в 09:52
Экономика

Индекс S&P 500 упал на новостях об импичменте президента США

Индекс S&P 500 на закрытии торгов снизился на 0,84% до 2966,6 пункта, показав максимальное дневное падение за месяц, сообщает Reuters.
Ведомости вчера в 21:00
Общество

В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости

Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Политика

Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США

США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru вчера в 04:04
Экономика

Более 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой

Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 23:07
Шоу-бизнес

Малышева предположила, что Заворотнюк не стоило лечиться за границей

Как считают медики, онкологические болезни, одна из которых была диагностирована у актрисы вскоре после родов, могут развиваться на фоне этой процедуры.
Телепрограмма 23 сентября в 10:33
Происшествия

Пять человек пострадали при взрыве автобуса с полицейскими в Турции

По информации NTV, в результате взрыва пострадали пять полицейских.
РБК 01:53
Кино

Через тернии и самоанализ: «К звездам» с Брэдом Питтом

Петербургский дневник вчера в 09:03
Кино

Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм вернутся в «Мире Юрского периода 3»

КиноПоиск 03:09
Финансы

В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам

Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
Газета.Ru вчера в 12:46
Происшествия

Окровавленный мужчина без одежды сбежал из больницы в Москве

Мужчину, всего в крови, привезли в больницу, но когда раздели и попытались оказать помощь, он растолкал врачей и сбежал.
Газета.Ru 02:45
Общество

В Минздраве назвали продукты для укрепления иммунитета осенью

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как правильно питаться в осенний период.
RT на русском вчера в 23:00
Политика

Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов

Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Армия и оружие

Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль

Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия 00:11
Политика

Полицейские смогут объявлять гражданам предостережения

Законом предусматривается наделение полиции правом объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, сказано в документе.
Государственная Дума РФ вчера в 06:06
Экономика

Названы российские регионы с самыми большими пенсиями

Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Происшествия

Отряд воина-шамана прекратил поход на Москву и Путина

Чита.Ру 01:45
Политика

Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»

Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru вчера в 17:32
Здоровье

Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor 23 сентября в 19:53
Наука

Ученые объяснили, почему мозг человека стирает сны

Ученым удалось выяснить, что нейроны меланина, то есть концентрирующего гормона (MCH), отвечающего за аппетит и участвующего в регуляции фазы быстрого сна, активно помогают мозгу забыть неважную информацию.
Газета.Ru 23 сентября в 20:54
Армия и оружие

В РФ начали серийное производство аналогов винтовки США AR-15

Компания ORSIS запустила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J.
Комсомольская правда 02:49
Политика

Матвиенко избрана председателем Совета Федерации на новый срок

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко переизбрана на этот пост в третий раз.
Ведомости 03:26
Политика

Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»

REGNUM вчера в 09:54
Кино

Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России

Газета.Ru вчера в 12:42
Музыка

Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт

Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Политика

Зеленский назвал человека, который может давить на него

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о якобы давлении со стороны президента США Дональда Трампа, назвал единственного человека, который может это делать.
Газета.Ru 02:38
Театры

Пласидо Доминго не будет выступать в Метрополитен-опере из-за #MeToo

Оперный певец ушел из театра из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Культуромания 02:27
Общество

Судебных приставов могут наделить правом взламывать двери

Судебные приставы получат право выламывать двери квартир и домовладений для проверки правомерности их перепланировки и установки газового оборудования, если должник отказывается впустить их.
Известия 01:15
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