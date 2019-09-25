Экономика
РБКForbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
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В итоговую цифру по выручке включались данные всех российских активов иностранной компании.Forbes00:11
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Дочь Заворотнюк впервые прервала молчание
Wday.ru 03:08
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика
Трамп поставил ультиматум по помощи Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.
Газета.Ru вчера в 09:52
Экономика
Индекс S&P 500 упал на новостях об импичменте президента США
Индекс S&P 500 на закрытии торгов снизился на 0,84% до 2966,6 пункта, показав максимальное дневное падение за месяц, сообщает Reuters.
Ведомости вчера в 21:00
Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Политика
Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru вчера в 04:04
Экономика
Более 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой
Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Малышева предположила, что Заворотнюк не стоило лечиться за границей
Как считают медики, онкологические болезни, одна из которых была диагностирована у актрисы вскоре после родов, могут развиваться на фоне этой процедуры.
Телепрограмма 23 сентября в 10:33
Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве автобуса с полицейскими в Турции
По информации NTV, в результате взрыва пострадали пять полицейских.
РБК 01:53
Кино
Через тернии и самоанализ: «К звездам» с Брэдом Питтом
Петербургский дневник вчера в 09:03
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам
Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
Газета.Ru вчера в 12:46
Происшествия
Окровавленный мужчина без одежды сбежал из больницы в Москве
Мужчину, всего в крови, привезли в больницу, но когда раздели и попытались оказать помощь, он растолкал врачей и сбежал.
Газета.Ru 02:45
Общество
В Минздраве назвали продукты для укрепления иммунитета осенью
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как правильно питаться в осенний период.
RT на русском вчера в 23:00
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Армия и оружие
Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль
Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия 00:11
Политика
Полицейские смогут объявлять гражданам предостережения
Законом предусматривается наделение полиции правом объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, сказано в документе.
Государственная Дума РФ вчера в 06:06
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Политика
Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru вчера в 17:32
Здоровье
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor 23 сентября в 19:53
Наука
Ученые объяснили, почему мозг человека стирает сны
Ученым удалось выяснить, что нейроны меланина, то есть концентрирующего гормона (MCH), отвечающего за аппетит и участвующего в регуляции фазы быстрого сна, активно помогают мозгу забыть неважную информацию.
Газета.Ru 23 сентября в 20:54
Армия и оружие
В РФ начали серийное производство аналогов винтовки США AR-15
Компания ORSIS запустила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J.
Комсомольская правда 02:49
Политика
Матвиенко избрана председателем Совета Федерации на новый срок
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко переизбрана на этот пост в третий раз.
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Политика
Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
REGNUM вчера в 09:54
Кино
Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России
Газета.Ru вчера в 12:42
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Политика
Зеленский назвал человека, который может давить на него
Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о якобы давлении со стороны президента США Дональда Трампа, назвал единственного человека, который может это делать.
Газета.Ru 02:38
Театры
Пласидо Доминго не будет выступать в Метрополитен-опере из-за #MeToo
Оперный певец ушел из театра из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Культуромания 02:27
Общество
Судебных приставов могут наделить правом взламывать двери
Судебные приставы получат право выламывать двери квартир и домовладений для проверки правомерности их перепланировки и установки газового оборудования, если должник отказывается впустить их.
Известия 01:15