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РИА Новости
РИА Новости

Forbes назвал самых богатых жен и мужей российских госслужащих

Алексей Золотарев — муж начальника отдела Минпромторга Ольги Гребневой занял 19-ю строчку списка, а 20-ю — жена депутата Госдумы Сергея Петрова (издание не указывает ее имени). Ранее Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов в 2020 году.В источнике
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Forbes

100 госслужащих с самыми высокими доходами — 2020. Рейтинг Forbes

Большими доходами могут похвастаться депутаты некоторых регионов и топ-менеджеры госкорпораций. Ни один чиновник силовых ведомств не задекларировал доход, который позволил бы включить его в топ-100. Другие материалы рейтинга: 20 богатейших жен и мужей госслужащих Как мы считали.
Forbes03:17
Подробнее о событии
URA.Ru

Forbes назвал самых богатых жен российских политиков

URA.Ru08:46
РБК

Forbes назвал лидера по доходам среди чиновников и депутатов

РБК09:16
РИА Новости

Forbes назвал самых богатых жен и мужей российских госслужащих

РИА Новости09:01
ТАСС

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников России

ТАСС07:56
Forbes

Миллиарды во власти: участники списка Forbes среди богатейших госслужащих и депутатов

Forbes11:17
Коммерсантъ

Богатейшие российские чиновники и депутаты

Коммерсантъ08:13
Фонтанка.Ру

Вице-губернатор, коммунист и ректор. Трое представляют Петербург в топ-100 самых богатых госслужащих и депутатов

Фонтанка.Ру05:55

Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек
Интерфакс12:27
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Загрузивший фото Гитлера в «Бессмертный полк» оштрафован на 120 тысяч

Ульяновский областной суд приговорил к штрафу в размере 120 тысяч рублей местного жителя, который выложил фотографию главы нацистской Германии Адольфа Гитлера на сайт акции "Бессмертный полк", посвященной памяти героев Великой Отечественной войны.
РЕН ТВ06:57
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Москвичам могут разрешить сдавать свои автомобили в каршеринг

Департамент транспорта Москвы прорабатывает запуск «Народного каршеринга», позволяющего сдавать личные автомобили в краткосрочную аренду, заявил руководитель департамента Максим Ликсутов в своей колонке на сайте дептранса.
Ведомости10:12
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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Lancet опубликовал ответ российских ученых коллегам по «Спутнику V»

Научный журнал Lancet опубликовал обращение международной группы ученых к российским специалистам, посвященное вакцине "Спутник V", и ответ российских специалистов коллегам, сообщила РИА Новости представитель издания.
РИА Новости12:15

Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса

Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.
РИА Новости09:10
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Парламент Татарстана утвердил Песошина в должности премьер-министра

Депутаты Госсовета Татарстана на заседании регионального парламента в пятницу утвердили кандидатуру Алексея Песошина, предложенную главой республики Рустамом Миннихановым, на должность премьер-министра Татарстана, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:41
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