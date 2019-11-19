Формирование лонг-листа: С помощью сервиса Yandex Wordstat мы изучили поисковые запросы на вакансии в компаниях, входящих в рейтинг РБК-500, за период с 1 сентября 2018-го по 31 августа 2019-го. Для дальнейшей работы мы оставили 150 компаний с максимальным количеством поисковых запросов вакансий.

с чего всё началось

Политика На Украине исключают возможность продажи земли россиянам Ранее Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.

Происшествия В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.

Гаджеты Samsung снизит стоимость смартфонов Samsung хочет передать пятую часть производства сторонним организациям в Китае.

Происшествия Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы В одном из ночных клубов Москвы жестоко избили капитана спецназа ФСБ. Об этом 19 ноября сообщает РЕН ТВ.

Шоу-бизнес Максим Виторган поблагодарил Ксению Собчак за сына На днях Виторган поздравил своего трехлетнего сына с Днем рождения и поблагодарил Собчак за рождение Платона.

Кино Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

Шоу-бизнес Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.

Политика Протестующим нашли лагеря подготовки Член комиссии депутат Адальби Шхагошев (ЕР) добавил, что к числу «лагерей» можно отнести и «виртуальные» — речь идет о «концентрации протестных мыслей в соцсетях, не имеющей географического обозначения».

Игры Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.

Экономика Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием «Если же, используя поддельное удостоверение КТС, злоумышленник похищает денежные средства со счета в банке, то подобное квалифицируется по совокупности преступлений, в том числе и по ст. 159 УК РФ [мошенничество]», — добавляет он.

Общество Ростовчанка Лиман прокомментировала выступление Павла Воли Выступление было посвящено ростовчанке, а именно слухам о том, что она станет главой пресс-службы администрации Ростова-на-Дону.

Происшествия Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию Полиция ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Общество «Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа «Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.

Политика Россияне стали меньше восхищаться Путиным Работу президента России Владимира Путина одобряют 70 процентов россиян – таковы результаты опроса Левада-центра, проходившего с 24 по 30 октября в 50 регионах страны.

Экономика Сбербанк купит долю в Mail.ru Group В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".

Политика Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти «Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года», — говорится в сообщении ГБР.

Здоровье В России заявили о начале исследования медицинской марихуаны Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн сообщил, что в России инициировали поиск конопли для использования в медицинских целях, передает РИА "Новости".

Футбол «Спартак» может продать Крала, если получит достойное предложение Красно-белые оценили 21-летнего хавбека в 20 миллионов евро. При этом московский клуб не намерен во что бы то ни стало продавать футболиста.