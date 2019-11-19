Общество

ИзвестияИзвестияForbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
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с чего всё началось

50 лучших работодателей России — 2019

Формирование лонг-листа: С помощью сервиса Yandex Wordstat мы изучили поисковые запросы на вакансии в компаниях, входящих в рейтинг РБК-500, за период с 1 сентября 2018-го по 31 августа 2019-го. Для дальнейшей работы мы оставили 150 компаний с максимальным количеством поисковых запросов вакансий.
Forbesвчера в 23:27

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Forbes назвал лучших работодателей в России

РИА Новости03:12

50 лучших работодателей России: ответы на вопросы к рейтингу

Forbes00:30

Forbes назвал лучших работодателей России

URA.Ru02:27

Названы лучшие работодатели России

Lenta.ru02:19

Forbes составил рейтинг лучших российских работодателей

ТАСС01:42

Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей

РБК01:35

Forbes назвал лучших российских работодателей

RT на русском02:43
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Хоккей

Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ

Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Чемпионат вчера в 22:10
Политика

На Украине исключают возможность продажи земли россиянам

Ранее Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.
RT на русском 04:08
Происшествия

В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей

Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.
RT на русском 03:20
Общество

Согласован порядок продажи «красивых» номеров

Lenta.ru 02:52
Гаджеты

Samsung снизит стоимость смартфонов

Samsung хочет передать пятую часть производства сторонним организациям в Китае.
Piter.tv 03:44
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы

В одном из ночных клубов Москвы жестоко избили капитана спецназа ФСБ. Об этом 19 ноября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:23
Шоу-бизнес

Максим Виторган поблагодарил Ксению Собчак за сына

На днях Виторган поздравил своего трехлетнего сына с Днем рождения и поблагодарил Собчак за рождение Платона.
Слово и Дело 02:32
Кино

Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel

Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Neva.Today вчера в 09:38
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
РЕН ТВ вчера в 18:30
Политика

Протестующим нашли лагеря подготовки

Член комиссии депутат Адальби Шхагошев (ЕР) добавил, что к числу «лагерей» можно отнести и «виртуальные» — речь идет о «концентрации протестных мыслей в соцсетях, не имеющей географического обозначения».
Коммерсантъ вчера в 15:06
Игры

Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx

Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Gmbox.ru 02:18
Экономика

Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием

«Если же, используя поддельное удостоверение КТС, злоумышленник похищает денежные средства со счета в банке, то подобное квалифицируется по совокупности преступлений, в том числе и по ст. 159 УК РФ [мошенничество]», — добавляет он.
РБК вчера в 13:17
Происшествия

Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе

Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Газета.Ru 03:48
Общество

Ростовчанка Лиман прокомментировала выступление Павла Воли

Выступление было посвящено ростовчанке, а именно слухам о том, что она станет главой пресс-службы администрации Ростова-на-Дону.
Rostov gazeta 17 ноября в 02:55
Происшествия

Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию

Полиция ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Российская газета 00:48
Космос

NASA обнаружило обилие воды на луне Юпитера: гейзеры Европы

Популярная механика вчера в 19:35
Авто

Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов

Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
Автоновости дня 17 ноября в 06:48
Общество

«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа

«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
Коммерсантъ вчера в 11:58
Политика

Россияне стали меньше восхищаться Путиным

Работу президента России Владимира Путина одобряют 70 процентов россиян – таковы результаты опроса Левада-центра, проходившего с 24 по 30 октября в 50 регионах страны.
ЧС-ИНФО 04:26
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Происшествия

Суд арестовал охранника колледжа в Благовещенске, где прошла стрельба

Суд в Благовещенске арестовал охранника благовещенского колледжа Олега Ермолова, где студент устроил стрельбу.
Регион online вчера в 20:18
Экономика

Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Коммерсантъ 02:00
Политика

Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти

«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года», — говорится в сообщении ГБР.
РБК вчера в 04:26
Здоровье

В России заявили о начале исследования медицинской марихуаны

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн сообщил, что в России инициировали поиск конопли для использования в медицинских целях, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:29
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» пожаловалась на мужские стереотипы

Режиссер "Ангелов Чарли" Элизабет Бэнкс пожаловалась на мужские стереотипы.
Piter.tv 04:06
Здоровье

Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
MedikForum.ru вчера в 12:30
Шоу-бизнес

Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен

Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Газета.Ru вчера в 06:16
Футбол

«Спартак» может продать Крала, если получит достойное предложение

Красно-белые оценили 21-летнего хавбека в 20 миллионов евро. При этом московский клуб не намерен во что бы то ни стало продавать футболиста.
Матч ТВ 00:55
Армия и оружие

В Сирии курды подожгли российский патруль

На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
Комсомольская правда вчера в 14:29
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