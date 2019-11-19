Формирование лонг-листа: С помощью сервиса Yandex Wordstat мы изучили поисковые запросы на вакансии в компаниях, входящих в рейтинг РБК-500, за период с 1 сентября 2018-го по 31 августа 2019-го. Для дальнейшей работы мы оставили 150 компаний с максимальным количеством поисковых запросов вакансий.

с чего всё началось

Политика Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии 23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.

Спорт В биатлоне могут запретить использование свинца 19 ноября стало известно, что Европейская комиссия обратилась к Европейскому химическому агентству с вопросом о допустимости использования свинца в спорте на открытом воздухе.

Общество Приставам могут предоставить доступ к кредитной истории россиян Федеральная служба судебных приставов (ФССП) может получить полномочия запрашивать информацию о звонках коллекторов и о кредитной истории россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.

Политика Амман прокомментировал заявления Помпео по израильским поселениям Заявления госсекретаря США Майка Помпео о признании законности израильских поселений могут подорвать усилия по всеобщему миру и сосуществованию Израиля и Палестины, написал в Twitter глава МИД Иордании Айман Сафади.

Экономика Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием «Если же, используя поддельное удостоверение КТС, злоумышленник похищает денежные средства со счета в банке, то подобное квалифицируется по совокупности преступлений, в том числе и по ст. 159 УК РФ [мошенничество]», — добавляет он.

Армия и оружие В Сирии курды подожгли российский патруль На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Единоборства Иранский Халк дебютирует в кулачных боях Известный иранский тяжелоатлет и пауэрлифтер, Саджад Гариби, более известный как «Иранский Халк», попробует себя в кулачных боях и дебютирует под баннером Bare Knuckle FC в следующем году.

Шоу-бизнес Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.