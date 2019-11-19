Общество
Газета.RuForbes назвал лучших работодателей России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей России. Лидером списка стала российская горно-металлургическая компания "Норильский никель" Владимира Потанина. Второе место заняла золотодобывающая компания "Полюс", которая принадлежит семье Сулеймана Керимова.
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с чего всё началось
Формирование лонг-листа: С помощью сервиса Yandex Wordstat мы изучили поисковые запросы на вакансии в компаниях, входящих в рейтинг РБК-500, за период с 1 сентября 2018-го по 31 августа 2019-го. Для дальнейшей работы мы оставили 150 компаний с максимальным количеством поисковых запросов вакансий.Forbesвчера в 23:27
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Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Политика
Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
Происшествия
Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе
Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии
23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.
Шоу-бизнес
В сети появилось фото певицы МакSим без фильтров и фотошопа
Лицо певицы было одутловатым и опухшим, что вновь спровоцировало слухи о её болезни и приеме гормональных препаратов.
Спорт
В биатлоне могут запретить использование свинца
19 ноября стало известно, что Европейская комиссия обратилась к Европейскому химическому агентству с вопросом о допустимости использования свинца в спорте на открытом воздухе.
Общество
Приставам могут предоставить доступ к кредитной истории россиян
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) может получить полномочия запрашивать информацию о звонках коллекторов и о кредитной истории россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Политика
Амман прокомментировал заявления Помпео по израильским поселениям
Заявления госсекретаря США Майка Помпео о признании законности израильских поселений могут подорвать усилия по всеобщему миру и сосуществованию Израиля и Палестины, написал в Twitter глава МИД Иордании Айман Сафади.
Экономика
Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием
«Если же, используя поддельное удостоверение КТС, злоумышленник похищает денежные средства со счета в банке, то подобное квалифицируется по совокупности преступлений, в том числе и по ст. 159 УК РФ [мошенничество]», — добавляет он.
Происшествия
Суд арестовал охранника после стрельбы в колледже Благовещенска
Шоу-бизнес
«Усы твои - секси»: Грановская пофлиртовала с Ургантом
Происшествия
В центре Москвы избили офицера ФСБ
В центре Москвы неизвестные избили сотрудника Центра спецназначения ФСБ России, мужчина госпитализирован.
Кино
Сериал «Властелин колец» продлили на второй сезон
Amazon продлил еще не вышедший сериал "Властелин колец" на второй сезон, сообщает Variety.
Армия и оружие
В Сирии курды подожгли российский патруль
На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
Авто
Ford выпустил электро-кроссовер Mustang Mach-E
Американский автомобилестроитель Ford показал свой первый кроссовер Mustang Mach-E на электрической тяге, передает «Ридус».
Армия и оружие
США раскрыли план атаки на российские системы ПВО
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Хоккей
Овечкин забил гол в победном матче «Вашингтона» против «Анахайма»
Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отыграл 19:54 и завершил встречу с показателем полезности «+2». «Кэпиталз» в третий раз победили за последние четыре матча.
Единоборства
Иранский Халк дебютирует в кулачных боях
Известный иранский тяжелоатлет и пауэрлифтер, Саджад Гариби, более известный как «Иранский Халк», попробует себя в кулачных боях и дебютирует под баннером Bare Knuckle FC в следующем году.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Общество
Что чаще всего просят дети у Деда Мороза в письмах
Как рассказали в пресс-службе Деда Мороза, чаще всего в письмах от детей звучат просьбы о здоровье и счастье близких.
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Происшествия
В США при стрельбе в супермаркете погибли три человека
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Театры
Юрий Поляков: «То, что случилось с Дорониной, вызывает оторопь»
На прошлой неделе свое шестидесятипятилетие отметил писатель и драматург Юрий Поляков.