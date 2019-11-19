Общество

Газета.RuГазета.RuForbes назвал лучших работодателей России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей России. Лидером списка стала российская горно-металлургическая компания "Норильский никель" Владимира Потанина. Второе место заняла золотодобывающая компания "Полюс", которая принадлежит семье Сулеймана Керимова.
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50 лучших работодателей России — 2019

Формирование лонг-листа: С помощью сервиса Yandex Wordstat мы изучили поисковые запросы на вакансии в компаниях, входящих в рейтинг РБК-500, за период с 1 сентября 2018-го по 31 августа 2019-го. Для дальнейшей работы мы оставили 150 компаний с максимальным количеством поисковых запросов вакансий.
Forbesвчера в 23:27

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50 лучших работодателей России: ответы на вопросы к рейтингу

Forbes00:30

Forbes назвал лучших российских работодателей

RT на русском02:43

Forbes назвал лучших работодателей России

URA.Ru02:27

Названы лучшие работодатели России

Lenta.ru02:19

Forbes составил рейтинг лучших российских работодателей

ТАСС01:42

Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей

РБК01:35

Forbes назвал лучших работодателей в России

РИА Новости03:12
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Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

РИА Новости 00:26
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Происшествия

Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе

Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Газета.Ru 03:48
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии

23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.
Актуальные Новости вчера в 11:42
Шоу-бизнес

В сети появилось фото певицы МакSим без фильтров и фотошопа

Лицо певицы было одутловатым и опухшим, что вновь спровоцировало слухи о её болезни и приеме гормональных препаратов.
Paparazzi.ru вчера в 03:11
Спорт

В биатлоне могут запретить использование свинца

19 ноября стало известно, что Европейская комиссия обратилась к Европейскому химическому агентству с вопросом о допустимости использования свинца в спорте на открытом воздухе.
ProstoProSport 03:20
Общество

Приставам могут предоставить доступ к кредитной истории россиян

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) может получить полномочия запрашивать информацию о звонках коллекторов и о кредитной истории россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
РИА Новости 01:53
Политика

Амман прокомментировал заявления Помпео по израильским поселениям

Заявления госсекретаря США Майка Помпео о признании законности израильских поселений могут подорвать усилия по всеобщему миру и сосуществованию Израиля и Палестины, написал в Twitter глава МИД Иордании Айман Сафади.
РИА Новости вчера в 15:50
Экономика

Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием

«Если же, используя поддельное удостоверение КТС, злоумышленник похищает денежные средства со счета в банке, то подобное квалифицируется по совокупности преступлений, в том числе и по ст. 159 УК РФ [мошенничество]», — добавляет он.
РБК вчера в 13:17
Происшествия

Суд арестовал охранника после стрельбы в колледже Благовещенска

Коммерсантъ вчера в 19:57
Шоу-бизнес

«Усы твои - секси»: Грановская пофлиртовала с Ургантом

Московский Комсомолец 03:33
Происшествия

В центре Москвы избили офицера ФСБ

В центре Москвы неизвестные избили сотрудника Центра спецназначения ФСБ России, мужчина госпитализирован.
Газета.Ru 03:26
Кино

Сериал «Властелин колец» продлили на второй сезон

Amazon продлил еще не вышедший сериал "Властелин колец" на второй сезон, сообщает Variety.
РИА Новости 03:36
Армия и оружие

В Сирии курды подожгли российский патруль

На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
Комсомольская правда вчера в 14:29
Авто

Ford выпустил электро-кроссовер Mustang Mach-E

Американский автомобилестроитель Ford показал свой первый кроссовер Mustang Mach-E на электрической тяге, передает «Ридус».
Телеканал 360° вчера в 07:02
Армия и оружие

США раскрыли план атаки на российские системы ПВО

Известия 17 ноября в 19:24
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Наука

Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Волга-Медиа вчера в 20:52
Происшествия

СК возбудил дело по факту исчезновения редактора «Интерфакса» в Москве

Известия 03:33
Общество

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

РИА Новости вчера в 19:15
Хоккей

Овечкин забил гол в победном матче «Вашингтона» против «Анахайма»

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отыграл 19:54 и завершил встречу с показателем полезности «+2». «Кэпиталз» в третий раз победили за последние четыре матча.
Sportbox.RU вчера в 21:42
Единоборства

Иранский Халк дебютирует в кулачных боях

Известный иранский тяжелоатлет и пауэрлифтер, Саджад Гариби, более известный как «Иранский Халк», попробует себя в кулачных боях и дебютирует под баннером Bare Knuckle FC в следующем году.
FightTime.ru вчера в 03:12
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском 00:11
Общество

Что чаще всего просят дети у Деда Мороза в письмах

Как рассказали в пресс-службе Деда Мороза, чаще всего в письмах от детей звучат просьбы о здоровье и счастье близких.
Smolnarod.ru 02:14
Общество

Мосгорсуд отправил на пересмотр дело экс-бухгалтера «Седьмой студии»

РБК 03:54
Шоу-бизнес

Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Известия вчера в 18:39
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Происшествия

В США при стрельбе в супермаркете погибли три человека

БИЗНЕС Online вчера в 14:06
Игры

Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx

Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
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Театры

Юрий Поляков: «То, что случилось с Дорониной, вызывает оторопь»

На прошлой неделе свое шестидесятипятилетие отметил писатель и драматург Юрий Поляков.
Московский Комсомолец вчера в 12:40
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