Общество
Вести.RuForbes назвал лучших работодателей России
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с чего всё началось
Формирование лонг-листа: С помощью сервиса Yandex Wordstat мы изучили поисковые запросы на вакансии в компаниях, входящих в рейтинг РБК-500, за период с 1 сентября 2018-го по 31 августа 2019-го. Для дальнейшей работы мы оставили 150 компаний с максимальным количеством поисковых запросов вакансий.Forbesвчера в 23:27
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Политика
Дату и место возможных переговоров Путина и Зеленского узнали СМИ
Появились данные о дате и месте проведения возможных двусторонних переговоров глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Общество
Дело главного бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в суд
Президиум Мосгорсуда вернул на новое рассмотрение в Мещанский суд столицы дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский сообщил об уходе со сцены
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в программе телеканала НТВ «Ты не поверишь!».
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы
Сотрудник Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ России госпитализирован после избиения неизвестными в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Происшествия
Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
Общество
РЖД показали прототип новых плацкартных вагонов
РЖД представили макет нового плацкартного вагона с модульным пространством.
Кино
Сериал «Властелин колец» продлили на второй сезон
Amazon продлил еще не вышедший сериал "Властелин колец" на второй сезон, сообщает Variety.
Происшествия
Музыканты Мариинки отравились в Москве заказанной едой
Причиной отравления музыкантов Мариинского театра на гастролях в Москве стал золотистый стафилококк в заказанной еде.
Общество
В ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним
ГИБДД РФ поддерживает инициативу выдачи водительского удостоверения несовершеннолетним, при условии прохождения обширного курса обучения.
Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Политика
Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Политика
Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
Путешествия
Российские туристы начали летать на отдых в Сирию
Два российских туроператора начали продажу организованных туров в Сирию.
Игры
Официально: Valve выпустит новую игру в легендарной серии Half-Life
По предварительным данным, главным героем новой Half-Life станет Аликс Вэнс - основной напарник Гордона Фримена, а события развернутся незадолго до начала второй части.
Общество
Мосгорсуд оставил Пола Уилана в СИЗО
Мосгорсуд во вторник отклонил жалобу защиты на продление до конца года ареста обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
В сенате Франции заявили о праве Донбасса на русский язык
Председатель комитета сената Франции по европейским делам Жан Бизе рассказал «Известиям» о перспективах грядущего саммита Германии, России, Украины и Франции.
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии
С 9 по 22 октября Турция проводила в Сирии военную операцию «Источник мира» против курдских формирований и боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Футбол
Правительство сократит финансирование «Крыльев Советов»
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал, что самарское правительство хочет сократить бюджетное финансирование клуба.
Армия и оружие
Российские военные корабли проводят учения в Чёрном море
Россия проводит учения в Чёрном море. В маневрах задействованы авиация и более десяти кораблей Черноморского флота.
Хоккей
Форвард «Авангарда» Широков забил гол «Салавату» финтом Кучерова
Нападающий «Авангарда» Сергей Широков повторил прием Никиты Кучерова в матче чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».
Происшествия
В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей
Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.
Экономика
Волатильность рубля снизилась до минимума с докризисного 2014 года
Последние пять лет были очень сложными для валютного рынка, с 2014 года было как минимум три эпизода очень высокой волатильности рубля: в начале 2015 года, в 2016 году, когда курс уходил выше 70 руб. за доллар, и летом 2018 года, перечислила главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова.
Общество
Россияне смогут покупать и продавать имущество через портал госуслуг
Предполагается, что теперь при покупке, к примеру, автомобиля, заключить договор, получить страховку и поставить машину на учет можно будет через идентификацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Происшествия
В Пензе автомобиль провалился под землю, два человека погибли
Автомобиль во вторник полностью провалился под землю на парковке у магазина в Пензе, в результате погибли два человека, сообщили РИА Новости представители силовых структур региона.
Политика
На Украине сравнили Зеленского и Порошенко в пользу последнего
По словам экс-министра юстиции Елены Лукаш, при бывшем президенте Петре Порошенко не закрывали телеканалы и пытались поднять минимальную зарплату.
Общество