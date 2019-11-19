Формирование лонг-листа: С помощью сервиса Yandex Wordstat мы изучили поисковые запросы на вакансии в компаниях, входящих в рейтинг РБК-500, за период с 1 сентября 2018-го по 31 августа 2019-го. Для дальнейшей работы мы оставили 150 компаний с максимальным количеством поисковых запросов вакансий.

с чего всё началось

Происшествия Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.

Происшествия Музыканты Мариинки отравились в Москве заказанной едой Причиной отравления музыкантов Мариинского театра на гастролях в Москве стал золотистый стафилококк в заказанной еде.

Политика Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.

Шоу-бизнес Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.

Политика Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.

Общество Мосгорсуд оставил Пола Уилана в СИЗО Мосгорсуд во вторник отклонил жалобу защиты на продление до конца года ареста обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Армия и оружие Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии С 9 по 22 октября Турция проводила в Сирии военную операцию «Источник мира» против курдских формирований и боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Футбол Правительство сократит финансирование «Крыльев Советов» Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал, что самарское правительство хочет сократить бюджетное финансирование клуба.

Происшествия В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.

Экономика Волатильность рубля снизилась до минимума с докризисного 2014 года Последние пять лет были очень сложными для валютного рынка, с 2014 года было как минимум три эпизода очень высокой волатильности рубля: в начале 2015 года, в 2016 году, когда курс уходил выше 70 руб. за доллар, и летом 2018 года, перечислила главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова.

Общество Россияне смогут покупать и продавать имущество через портал госуслуг Предполагается, что теперь при покупке, к примеру, автомобиля, заключить договор, получить страховку и поставить машину на учет можно будет через идентификацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг.