Общество
ВедомостиForbes назвал лучшим российским вузом Высшую школу экономики
Forbes назвал лучшим российским вузом в 2020 г. Высшую школу экономики (ВШЭ). Как отмечается на сайте журнала, из 100 максимально возможных баллов ВШЭ набрала 68,07. В прошлом году этот вуз был только на восьмом месте рейтинга.
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с чего всё началось
Впервые в рейтинг вузов вошел молодой университет Иннополис из Татарстана.Forbes00:51
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Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
Напомним, с 14 июня в России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга», отменив комиссию за переводы внутри одного банка, вне зависимости от региона получателя и отправителя.
Прецедент-Новосибирск вчера в 00:40
Общество
В Югре за сутки выявили 319 случаев заражения коронавирусом
Ханты-Мансийск, 23 июня 2020, 08:44 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 319 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 01:44
Футбол
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Мактоминеем до 2025 года
23-летний хавбек продлил контракт с манкунианцами до лета 2025 года с возможностью продления еще на один год.
Sport24.ru 04:40
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
Газета.Ru 04:08
Киберспорт
Рогалик Curse of the Dead Gods получил обновление The Serpent’s Catacombs
Focus Home Interactive и Passtech Games выпустили второе крупное обновление под названием The Serpent’s Catacombs для своего рогалика Curse of the Dead Gods.
Игромания.ру 03:55
Общество
За сутки в России заразились коронавирусом 7 425 человек
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 425, общее количество заразившихся достигло 599 705.
ТАСС 03:35
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
RT на русском 04:19
Происшествия
В Ленобласти отец посадил на цепь 10-летнего сына
Гатчина, Ленинградская область, 23 июня 2020, 11:06 — REGNUM В Ленинградской области отец решил проучить сына за проступок, посадив его на цепь.
REGNUM 04:06
Экономика
В Deutsche Bank предрекли волну отказов инвесторов от доллара
По словам Гоэла, инвесторы могут массово отказаться от американской валюты в случае второй волны пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:51
Происшествия
Кубанского депутата могут осудить за необоснованные выплаты помощнице
По версии следствия, в течение нескольких лет с 2011 по 2015 годы помощник депутата Законодательного Собрания Краснодарского края, которая одновременно является его дочерью, без уважительных причин семь раз отсутствовала на рабочем месте в связи с вылетом в Турецкую Республику.
РИА Новости 04:43
Авто
Mercedes-AMG GLA появился в России
Mercedes-Benz GLA нового поколения доступен для заказа в России еще с марта, а теперь в прайс-листе марки появились его «заряженные» AMG-версии.
Автоновости дня 04:30
Общество
В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки
Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
Политика
National Interest: чтобы насолить КНР, США следует возобновить диалог с РФ
1938 Но что бы ни думали о взгляде Путина на историю, его цель ясна: добиться диалога между великими мировыми державами в качестве способа урегулирования разногласий и ограничения конфликтов.
REGNUM 03:41
Политика
В Китае решили подготовиться к запрету доллара
Китай не исключает, что США в попытке усилить санкционное давление решат запретить ему использовать доллар в качестве расчетного средства.
Lenta.ru 03:20
Футбол
Овчинников готовит ЦСКА к матчу с динамовцами
«В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Ганчаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с «Зенитом», готовить команду к встрече с «Динамо» будет старший тренер Сергей Овчинников», - объявил официальный сайт ЦСКА.
Inc-news.ru вчера в 13:58
Футбол
Гендиректор «Уфы» рассказал о ситуации с коронавирусом в команде
Результаты теста на коронавирус одного из членов "Уфы" были сомнительными в отношении инфицирования коронавирусом, дополнительные тесты могут свидетельствовать о случае заболевания, сообщил генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов.
РИА Новости вчера в 17:20
Общество
Глава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса
Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19.
РИА Новости 02:31
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
Игры
Facebook купила разработчиков The Order: 1886
News.ru 03:26
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском 03:28
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
Армия и оружие
В Кот-д’Ивуаре арестовали главаря террористов, убивших десять солдат
Военные арестовали главаря группы боевиков, совершивших кровопролитное нападение на армейский пост на севере Кот-д’Ивуара, заявил министр обороны страны 22 июня, сообщает сайт Radio France Internationale.
ИА Красная Весна 03:15
Игры
WB Games готовит анонс новых игр про Бэтмена и «Отряд самоубийц»
Если действительно идет подготовка этих игр к релизу, то их анонс состоится, вероятнее всего, до начала осени.
Evo-rus.com вчера в 10:53
Футбол
Марио Гётце больше не сыграет за дортмундскую «Боруссию»
Полузащитник дортмундской «Борусии» Марио Гётце пропустит матч 34-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом», который состоится 27 июня, сообщает Bild.
Чемпионат 04:56
Политика
Вучич объявил о победе правящей партии на выборах в Сербии
Коммерсантъ 21 июня в 16:37
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Политика
На должность главы Коми выдвинулись три претендента
Фото Виктора Бобыря Как рассказал на пресс-конференции 23 июня председатель избирательной комиссии Коми Дмитрий Митюшев, кампания стартовала 11 июня, но пока наблюдается относительное затишье, так как период представления документов о выдвижении кандидатов начнется только 24 июня.
ИА БНК 04:15
Политика
Обнародована вторая часть разговоров Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал вторую часть записей телефонных разговоров, предположительно, украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в 2016 году, где они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
Газета.Ru вчера в 09:04