с чего всё началось

Forbes назвал лучшим российским вузом в 2020 г. Высшую школу экономики (ВШЭ). Как отмечается на сайте журнала, из 100 максимально возможных баллов ВШЭ набрала 68,07. В прошлом году этот вуз был только на восьмом месте рейтинга.

Экономика Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы Напомним, с 14 июня в России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга», отменив комиссию за переводы внутри одного банка, вне зависимости от региона получателя и отправителя. 4,2K

Футбол «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Мактоминеем до 2025 года 23-летний хавбек продлил контракт с манкунианцами до лета 2025 года с возможностью продления еще на один год.

Экономика В России планируют увеличить пенсии по старости Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда. 1,4K

Киберспорт Рогалик Curse of the Dead Gods получил обновление The Serpent’s Catacombs Focus Home Interactive и Passtech Games выпустили второе крупное обновление под названием The Serpent’s Catacombs для своего рогалика Curse of the Dead Gods.

Общество Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы. 4

Происшествия В Ленобласти отец посадил на цепь 10-летнего сына Гатчина, Ленинградская область, 23 июня 2020, 11:06 — REGNUM В Ленинградской области отец решил проучить сына за проступок, посадив его на цепь.

Происшествия Кубанского депутата могут осудить за необоснованные выплаты помощнице По версии следствия, в течение нескольких лет с 2011 по 2015 годы помощник депутата Законодательного Собрания Краснодарского края, которая одновременно является его дочерью, без уважительных причин семь раз отсутствовала на рабочем месте в связи с вылетом в Турецкую Республику. 7

Авто Mercedes-AMG GLA появился в России Mercedes-Benz GLA нового поколения доступен для заказа в России еще с марта, а теперь в прайс-листе марки появились его «заряженные» AMG-версии. 1

Общество В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News. 111

Политика National Interest: чтобы насолить КНР, США следует возобновить диалог с РФ 1938 Но что бы ни думали о взгляде Путина на историю, его цель ясна: добиться диалога между великими мировыми державами в качестве способа урегулирования разногласий и ограничения конфликтов. 4

Политика В Китае решили подготовиться к запрету доллара Китай не исключает, что США в попытке усилить санкционное давление решат запретить ему использовать доллар в качестве расчетного средства. 125

Футбол Овчинников готовит ЦСКА к матчу с динамовцами «В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Ганчаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с «Зенитом», готовить команду к встрече с «Динамо» будет старший тренер Сергей Овчинников», - объявил официальный сайт ЦСКА. 2

Футбол Гендиректор «Уфы» рассказал о ситуации с коронавирусом в команде Результаты теста на коронавирус одного из членов "Уфы" были сомнительными в отношении инфицирования коронавирусом, дополнительные тесты могут свидетельствовать о случае заболевания, сообщил генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов.

Общество Глава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19. 274

Происшествия Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения. 2,3K

Политика Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России. 130

Армия и оружие В Кот-д’Ивуаре арестовали главаря террористов, убивших десять солдат Военные арестовали главаря группы боевиков, совершивших кровопролитное нападение на армейский пост на севере Кот-д’Ивуара, заявил министр обороны страны 22 июня, сообщает сайт Radio France Internationale.

Футбол Марио Гётце больше не сыграет за дортмундскую «Боруссию» Полузащитник дортмундской «Борусии» Марио Гётце пропустит матч 34-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом», который состоится 27 июня, сообщает Bild.

Общество Москва переходит к новому этапу снятия ограничений Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. 1K

Политика На должность главы Коми выдвинулись три претендента Фото Виктора Бобыря Как рассказал на пресс-конференции 23 июня председатель избирательной комиссии Коми Дмитрий Митюшев, кампания стартовала 11 июня, но пока наблюдается относительное затишье, так как период представления документов о выдвижении кандидатов начнется только 24 июня.