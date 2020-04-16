Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Лидерами стали основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин ($19,7 млрд), основной акционер НЛМК Владимир Лисин ($18,1 млрд) и основной владелец «Новатэка» Леонид Михельсон ($17,1 млрд). В обновленном списке 15 новых имен.

Политика В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. 1,7K

Общество В России за сутки выявили 3448 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 3448 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Общество Во Владимирской области подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом Четырнадцать новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены за сутки во Владимирской области, число заболевших в регионе выросло на до 159, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по региону. 239

Происшествия В Кирове умерли две женщины с коронавирусом В Кирове в инфекционной клинической больнице скончались две пожилых пациентки с коронавирусом. Об этом сообщило правительство региона. 4

Политика Путин сегодня вновь выступит с обращением Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 3,4K

Общество В Москве люди проходят в метро без проверки пропусков Утром 16 апреля в московском метро никого не проверяли на наличие пропуска. Накануне такие проверки были, что привело к столпотворению. 32

Армия и оружие Bild: Владимир Путин направляет сирийских наемников в Ливию По данным издания, наемники и оружие для Хафтара поставляются с российской авиабазы в сирийской провинции Латакия, откуда только за последние три месяца было сделано более восьми десятков таких перелетов. 1

Политика Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен Завершился первый в этом году обмен пленными между Киевом и Донецкой народной республикой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на омбудсмена ДНР Дарью Морозову. 250

Происшествия В Воронежской области коронавирус подтвердили у 14 человек 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено за сутки в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. 2

Политика Госдума перенесла день окончания Второй мировой войны Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон о переносе памятной даты в честь окончания Второй мировой войны. 4,8K

Экономика Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. 729

Общество В Удмуртии подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом Ижевск, 16 апреля 2020, 09:46 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 апреля выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом.

Общество 3 448 россиян заразились коронавирусом за прошедшие сутки На 16 апреля в России подтвердили 3 448 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заразившихся теперь составляет 27 938 человек. 8

Армия и оружие Минобороны получило модернизированную самоходную пушку 2С7М «Малка» Орудие уже успешно прошло полный цикл испытаний, в ходе которых специалисты проверили характеристики подвижности, надежности ходовой части, силовой установки и трансмиссии.

Политика Трамп выразил готовность передать России аппараты ИВЛ В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24,5 тысячи случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. 852

Авто Volkswagen рассказал о новом кроссовере Nivus Фото: Volkswagen Немецкий автогигант Volkswagen поделился информацией о своем новом городском кросс-купе под названием Nivus, попутно опубликовав его официальные фотографии. 1

Общество В России изменятся правила прохождения альтернативной службы Новые правила прохождения альтернативной гражданской службы (АГС) будут введены в России с 2021 года, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны.