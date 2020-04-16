Экономика

КоммерсантъКоммерсантъForbes назвал новичков в списке 200 богатейших бизнесменов России

Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Лидерами стали основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин ($19,7 млрд), основной акционер НЛМК Владимир Лисин ($18,1 млрд) и основной владелец «Новатэка» Леонид Михельсон ($17,1 млрд). В обновленном списке 15 новых имен.
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Карта сокровищ: где живут миллиардеры

Forbes03:00

Forbes назвал новичков в списке 200 богатейших бизнесменов России

Коммерсантъ04:11

Топ-10 самых богатых бизнесменов России в 2020 году

Вести.Ru03:26

Forbes составил список 200 богатейших россиян

Известия03:08

Владимир Потанин стал богатейшим российским бизнесменом по версии Forbes

Интерфакс03:06

Forbes представил новый рейтинг 200 богатейших россиян

РБК01:54

Совокупное состояние богатейших бизнесменов России упало на $40 млрд в 2019 году

ТАСС04:11
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Энергетика

WSJ: В США нефтяные компании приостанавливают добычу нефти

В США нефтяные компании начинают закрывать скважины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
МонаВиста 14 апреля в 05:52
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Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
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Общество

В России за сутки выявили 3448 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 3448 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Газета.Ru 03:48
Общество

Врач спрогнозировал выход на пик заболеваемости новым коронавирусом в России в июне-июле

Выход на пик заболеваемости новым коронавирусом в России возможен в июне-июле, после чего рост новых случаев замедлится.
Агентство Москва 04:26
1
Общество

Во Владимирской области подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом

Четырнадцать новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены за сутки во Владимирской области, число заболевших в регионе выросло на до 159, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:27
239
Общество

Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Крыму

За последние сутки в Республике Крым выявлены три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Новый Севастополь 03:38
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Происшествия

В Кирове умерли две женщины с коронавирусом

В Кирове в инфекционной клинической больнице скончались две пожилых пациентки с коронавирусом. Об этом сообщило правительство региона.
Российская газета 04:34
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Здоровье

Заразившийся COVID-19 журналист рассказал об особенностях болезни

Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в больнице Милана, рассказал о "странностях" болезни.
Газета.Ru 02:42
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Политика

Путин сегодня вновь выступит с обращением

Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
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Общество

Обнародовано донесение Жукова о самоубийстве Гитлера

Победа РФ 04:37
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Общество

В Москве люди проходят в метро без проверки пропусков

Утром 16 апреля в московском метро никого не проверяли на наличие пропуска. Накануне такие проверки были, что привело к столпотворению.
Московский Комсомолец 01:37
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Происшествия

Главу российской строительной компании нашли в канаве с ножом в горле

В Петербурге полиция возбудила уголовное дело после обнаружения в тяжелом состоянии главы российской строительной компании.
Lenta.ru 04:06
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Армия и оружие

Bild: Владимир Путин направляет сирийских наемников в Ливию

По данным издания, наемники и оружие для Хафтара поставляются с российской авиабазы в сирийской провинции Латакия, откуда только за последние три месяца было сделано более восьми десятков таких перелетов.
Эхо Москвы вчера в 07:10
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Политика

Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен

Завершился первый в этом году обмен пленными между Киевом и Донецкой народной республикой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на омбудсмена ДНР Дарью Морозову.
Газета.Ru 03:40
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Наука

Оптомеханический резонатор измерил частоту колебаний одной бактерии

Биомеханики измерили низкочастотные колебания бактерии с помощью оптикомеханического резонатора.
N+1 вчера в 10:40
1
Происшествия

В Воронежской области коронавирус подтвердили у 14 человек

14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено за сутки в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.
REGNUM 04:21
2
Политика

Госдума перенесла день окончания Второй мировой войны

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон о переносе памятной даты в честь окончания Второй мировой войны.
Политсовет 14 апреля в 07:05
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Шоу-бизнес

В «Тат-Плаза» ответили на сообщения об иске мэрии Москвы

РБК вчера в 13:59
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Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
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Общество

В Удмуртии подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом

Ижевск, 16 апреля 2020, 09:46 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 апреля выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:46
Религия

У православных христиан наступил Чистый четверг

16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
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Общество

3 448 россиян заразились коронавирусом за прошедшие сутки

На 16 апреля в России подтвердили 3 448 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заразившихся теперь составляет 27 938 человек.
АМИТЕЛ 04:29
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Армия и оружие

Минобороны получило модернизированную самоходную пушку 2С7М «Малка»

Орудие уже успешно прошло полный цикл испытаний, в ходе которых специалисты проверили характеристики подвижности, надежности ходовой части, силовой установки и трансмиссии.
РИА Новости 02:05
Политика

Трамп выразил готовность передать России аппараты ИВЛ

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24,5 тысячи случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198.
Российская газета вчера в 19:39
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Игры

Эксклюзивы уходят – на сайте Amazon заметили РС-версию Persona 5 Royal

На сайте французского отделения торговой сети Amazon обнаружили упоминание о РС-версии Persona 5 Royal от компании Atlus.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:00
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Общество

Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя

"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
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Авто

Volkswagen рассказал о новом кроссовере Nivus

Фото: Volkswagen Немецкий автогигант Volkswagen поделился информацией о своем новом городском кросс-купе под названием Nivus, попутно опубликовав его официальные фотографии.
Daily-Motor.Ru 04:37
1
Общество

В России изменятся правила прохождения альтернативной службы

Новые правила прохождения альтернативной гражданской службы (АГС) будут введены в России с 2021 года, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны.
Lenta.ru 04:38
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
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Шоу-бизнес

Келли Пике впервые прокомментировала расставание с Даниилом Квятом

Чемпионат 02:25
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Владимир Потанин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, президент ГМК «Норильский никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа, основатель Благотворительного фонда В. Потанина.
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