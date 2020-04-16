Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Лидерами стали основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин ($19,7 млрд), основной акционер НЛМК Владимир Лисин ($18,1 млрд) и основной владелец «Новатэка» Леонид Михельсон ($17,1 млрд). 10 мужчин и 2 женщины попали в рейтинг впервые.

Экономика Эксперт: пандемия может сделать США второстепенной мировой державой Сроки и интенсивность пробуждения американской экономики от спячки могут быть одним из самых главных факторов, определяющих восстановление рынка после COVID-19, отмечает эксперт, ведь пандемия вынудила многие предприятия закрыться, а власти страны пошли на беспрецедентные расходы. 9

Происшествия Сообщение о «минировании» самолета из Москвы на Сахалин оказалось ложным Сообщение о наличии взрывного устройства на борту самолета, совершавшего рейс из Москвы на Сахалин, оказалось ложным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова.

Общество Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции. 1

Политика Трамп объявил о постепенной отмене санитарных ограничений в США Американские власти приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, введенных ранее из-за коронавируса COVID-19.

Здоровье Компании в Якутии будут обязаны сообщать о вахтовиках за пять дней до их приезда в регион Компании в Якутии будут обязаны предоставлять информацию о вахтовиках за пять дней до их прибытия на территорию региона.

Общество В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. 354

Общество С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям. 231

Экономика ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия. 12

Здоровье Минздрав приостановил плановую вакцинацию из-за коронавируса Минздрав приостановил плановую вакцинацию детей и взрослых из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова. 27

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось. 51

Авто Новый Renault Sandero Stepway впервые показали на изображениях Накануне зарубежные дизайнеры представили рендерные изображения нового Renault Sandero Stepway, взяв за основу снимки фотошпионов, которым удалось запечатлеть автомобиль во во время тестов. 1

Общество Заключенный в США летчик Ярошенко считает, что болен коронавирусом Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает заключение в тюрьме в американском городе Данбери в штате Коннектикут, считает, что у него есть симптомы заражения коронавирусом.

Хоккей Овечкин и Гретцки сыграют в NHL 20 Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки сыграют в симулятор NHL 20, сообщает Washington Post.

Здоровье В Петербурге стоимость лечение коронавируса по ОМС увеличили В Петербурге увеличили стоимость лечения больных коронавирусом, гриппом и ОРВИ в системе ОМС.

Недвижимость Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5% "Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин. 2,4K

Общество Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении. 107

Футбол Арангис сменит «Байер» на «Баварию» Мюнхенцы планируют заполучить игрока предстоящим летом. У него закончится контракт с «аспириновыми», пишет Radio Futuro.