Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Лидерами стали основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин ($19,7 млрд), основной акционер НЛМК Владимир Лисин ($18,1 млрд) и основной владелец «Новатэка» Леонид Михельсон ($17,1 млрд). 10 мужчин и 2 женщины попали в рейтинг впервые.

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