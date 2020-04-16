Экономика
КоммерсантъForbes назвал новичков в списке 200 богатейших бизнесменов России
Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Лидерами стали основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин ($19,7 млрд), основной акционер НЛМК Владимир Лисин ($18,1 млрд) и основной владелец «Новатэка» Леонид Михельсон ($17,1 млрд). 10 мужчин и 2 женщины попали в рейтинг впервые.
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Общество
В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
Общество
Режим самоизоляции в Кузбассе снова продлен
Режим самоизоляции в Кузбассе снова продлен.
Прокопьевск.ру 08:59
Здоровье
Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Экономика
Кофейные зерна резко подорожали из-за панического спроса
Фьючерсные контракты на кофейные зерна сильно подорожали в последнее время.
Ведомости 07:06
Происшествия
Полковника Росгвардии арестовали по делу о коррупции
Истринский городской суд на два месяца арестовал замначальника оперативного разведцентра Росгвардии полковника Альберта Кудряшова, задержанного ранее по делу о коррупции.
Интерфакс 08:09
Игры
Игроки нашли информацию о ремастере Crysis раньше официального анонса
Crytek скрыла анонс ремастера на официальном сайте, но благодаря файлам cookie фанаты смогли получить информацию о новой игре.
Чемпионат 08:43
Экономика
ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам
Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия.
РБК 08:19
Общество
Медикам в Москве предоставят бесплатные такси и места в гостиницах
«Медицинским работникам коронавирусных стационаров будет предоставлена возможность бесплатного проживания в столичных гостиницах и проезда на такси до места работы и обратно», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 08:48
Общество
Мишустин предложил не утверждать список системообразующих предприятий
Премьер Михаил Мишустин предложил не устанавливать единый перечень системообразующих предприятий, а вместо этого отраслевым министерствам вести списки и представлять их в правительство.
Ведомости 06:26
Музыка
Little Big выступит на концерте «Евровидения»
Союзное Вече 08:17
Происшествия
В Екатеринбурге возбудили дело о застройке участка у метро «Бажовская»
ФедералПресс 07:20
Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:52
Религия
Православные встречают Чистый четверг
Сегодня, 16 апреля, православные христиане встречают Чистый четверг.
U74.Ru 01:30
Футбол
Йовичу грозит до трех лет тюрьмы за нарушение карантина
Наказание за нарушение самоизоляции в Сербии варьируется от штрафа в размере 1275 евро до трехлетнего тюремного заключения.
Soccer.ru 06:26
Энергетика
Саудовская Аравия просит платить ей за нефть векселями
«После соглашения с ОПЕК + повестка дня Саудовской Аравии остается в целом неизменной, поскольку она поддерживает давление на американские и международные нефтяные компании и продолжает вести пассивно-агрессивную ценовую войну с другими производителями», - пояснил ведущий аналитик по нефтегазовой отрасли JPMorgan Кристян Малек.
Expert.ru 04:20
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Общество
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Звездном городке
В Подмосковье выявлен первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в закрытом административно-территориальном образовании Звездный городок, где находится Центр подготовки космонавтов, передает «Интерфакс».
Коммерсантъ 09:13
Футбол
23 апреля исполком УЕФА проведет заседание по ситуации с коронавирусом
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 23 апреля проведет заседание в режиме видеоконференции и обсудит последние события, связанные с влиянием пандемии коронавируса на европейский футбол.
Sport24.ru 09:14
Здоровье
Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом
У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков.
РИА Новости вчера в 23:05
Общество
Минобрнауки не исключает, что новый учебный год придется начать онлайн
Минобрнауки РФ рассматривает возможность начала нового учебного года в дистанционном формате в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, заявил в четверг глава министерства Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-24".
ТАСС 07:59
Общество
В России объявили о начале проекта тестирования на коронавирус на дому
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о запуске тестирования на коронавирусную инфекцию в домашних условиях компанией «Яндекс» — партнером по Альянсу в борьбе с коронавирусом.
Известия 08:33
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Политика
Сноуден хочет остаться в России еще на три года
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден намерен остаться в России еще на три года.
Вести.Ru 07:20
Политика
Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию
Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:54
Здоровье
Коронавирусом в Саратовской области заразились пять медиков
Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области на 100 тыс. человек составляет 2,9.
СаратовБизнесКонсалтинг 05:42
Культура
Институт «Стрелка» запустил новую образовательную программу
Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в Москве запустил новую образовательную программу Strelka 2020 Live.
Lenta.ru 07:40
Общество
В Кремле прокомментировали затруднения из-за пропусков в Москве
В Кремле надеются, что мэрия Москвы извлечет выводы из затруднений, возникших в среду из-за пропусков, и это не повторится: сейчас ситуация нормализовалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:50
Энергетика
Власти США могут начать платить нефтяным компаниям за отказ от добычи
Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность выплаты компенсации американским производителям, оставляющим нефть в недрах земли во избежание переизбытка на рынке, который привел к падению цен и стал причиной банкротства некоторые буровых компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 07:48