Экономика

КоммерсантъКоммерсантъForbes назвал новичков в списке 200 богатейших бизнесменов России

Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Лидерами стали основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин ($19,7 млрд), основной акционер НЛМК Владимир Лисин ($18,1 млрд) и основной владелец «Новатэка» Леонид Михельсон ($17,1 млрд). 10 мужчин и 2 женщины попали в рейтинг впервые.
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Названы богатейшие женщины в России

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Сноуден хочет остаться в России еще на три года

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Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, президент ГМК «Норильский никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа, основатель Благотворительного фонда В. Потанина.
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