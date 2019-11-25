В 2019 году самыми высокими зарплатами могут похвастаться руководители предприятий в сфере тяжелой промышленности и телекоммуникационных компаний. Однако на первом месте по-прежнему остаются топ-менеджеры нефтегазовых компаний.

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