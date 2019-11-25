Экономика
REGNUMForbes назвал отрасли в РФ с миллионными доходами у руководителей
В 2019 году самыми высокими зарплатами могут похвастаться руководители предприятий в сфере тяжелой промышленности и телекоммуникационных компаний. Однако на первом месте по-прежнему остаются топ-менеджеры нефтегазовых компаний.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 09:04, Ашберн
Транспорт
Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Религия
Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Политика
Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами
Совет Федерации принял решение одобрить проект закона, который позволит физические лица, которые получают финансирование из-за рубежа, признавать иноагентами.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Общество
Совфед одобрил закон о предустановке российского ПО
Совет федерации одобрил закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Происшествия
Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене
В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Экономика
Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
«Если инвестиции в рамках национальных приоритетов, объявленных президентом Владимиром Путиным в 2018 году, не запустятся, рост ВВП может остаться ниже 1,5% в 2020–2021 годах», — объясняет банк причину своего низкого прогноза.
Транспорт
Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки признался в шпионаже в пользу Украины
Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Футбол
Возвращение пива на российские стадионы единогласно поддержали
Все ведущие футбольные клубы России поддержали законопроект о возвращении пива на стадионы.
Происшествия
В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика
В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 ноября в селе Песчанка, сообщается на официальной странице Службы спасения Саратовской области во «ВКонтакте».
Политика
Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется на работу в полпредство
Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева переходит на работу в полномочное представительство президента по СЗФО, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Происшествия
В Пскове совершено нападение на врача детской областной больницы
Сегодня, 25 ноября, совершено нападение с ножом на врача детской областной больницы, работавшей там гематологом.
Шоу-бизнес
Певичка моя: звезда «Дома-2» нежно обнимал Анну Семенович в Париже
Здоровье
Саратовчанки обогнали мужчин по смертности от сердечных заболеваний
Женщины в Саратовской области обогнали мужчин по смертности: в 2018 году доля мужчин от общего числа умерших от сердечно-сосудистых заболеваний составила 45,3%, доля женщин – 54,7%.
Происшествия
Прокурор просит суд не арестовывать замглавы Росалкогольрегулирования
Прокурор попросил Пресненский суд Москвы отклонить ходатайство об аресте замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной по обвинению в злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент ТАСС.
Происшествия
Власти опровергли утечку газа в школе в Нижнем Новгороде
Версия с утечкой газа в вадской средней школе в Нижегородской области, где отравились 45 человек, исключена, газовое оборудование в учреждении исправно.
Авто
Новый Nissan X-Trail готовится к дебюту
Компания Nissan продолжает готовить к выпуску новое поколение кроссовера X-Trail, сохраняющего свой порядком устаревший облик с 2013 года.
Происшествия
Уволенный из-за дела Голунова оперативник перешел на работу в «Красное и белое»
Бывший оперуполномоченный УВД по Западному административному округу Акбар Сергалиев, уволенный после задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова, перешел на работу в сеть алкомаркетов «Красное и белое», сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу ритейлера.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
Политика
Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников
Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Космос
Videnskab (Дания): что там, за краем Вселенной? (Videnskab)
Говорят, что у всего есть конец. Вопрос в том, касается ли это и нашей Вселенной.
Единоборства
Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
Политика
Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции
Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
Общество
Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»
В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».