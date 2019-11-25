Экономика

REGNUMREGNUMForbes назвал отрасли в РФ с миллионными доходами у руководителей

В 2019 году самыми высокими зарплатами могут похвастаться руководители предприятий в сфере тяжелой промышленности и телекоммуникационных компаний. Однако на первом месте по-прежнему остаются топ-менеджеры нефтегазовых компаний.
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Forbes составил рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами у руководителей

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Телеведущая Роза Сябитова получила травму на съемках шоу "Форт Боярд". Запись выпуска доступна на сайте канала СТС.
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Ресурс Digitimes сообщает о том, что компания Apple в следующем году сможет значительно нарастить поставки смартфонов нового поколения — аппаратов iPhone 12.
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Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

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Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже

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