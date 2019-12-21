Статья опубликована на сайте Forbes в пятницу, 20 декабря. Отмечается, что победитель в этом году — Бернар Арно, третий самый богатый человек на планете.

Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

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