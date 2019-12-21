Общество
ИзвестияForbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров
Статья опубликована на сайте Forbes в пятницу, 20 декабря. Отмечается, что победитель в этом году — Бернар Арно, третий самый богатый человек на планете.
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Происшествия
Очевидцы сообщили о стрельбе в центре Москвы
Telegram-канал Mash сообщает, что мужчина с автоматом забаррикадировался в здании и отстреливается оттуда.
Происшествия
Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
Технологии
Ночной режим в смартфонах плохо влияет на качество сна
Ученые из Великобритании выяснили, что функция «ночной режим» на смартфоне пагубно влияет на здоровье людей.
Армия и оружие
Узбекистан получил первый российский вертолёт Ми-35М
Россия начала поставки Минобороны Узбекистана транспортно-боевых вертолетов Ми-35М, первый вертолет уже принят на вооружение одной из воинских частей ВВС республики.
Политика
Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа
«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости».
Футбол
«Валенсия» показала гол Черышева пяткой на тренировке
Политика
Белый дом заставил демократов отказаться от немедленной помощи Украине
Администрация президента США Дональда Трампа вынудила демократов в Палате представителей Конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Политика
Орешкин поделился итогами переговоров Путина и Лукашенко
Армия и оружие
Трамп официально объявил о создании Космических войск США
Музыка
Бывшая солистка «Ленинграда» спела вместе с бывшим Бузовой на заправке
Политика
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
Космос
У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС
Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
Общество
В Колумбии запретили работать Uber
Согласно опубликованному заявлению Uber предписывается «немедленно» прекратить оказание услуг перевозчика.
Единоборства
Возвращение года: Денис Лебедев проведет бой с Табисо Мчуну
В андеркарде боя между Лебедевым и Мчуну свой поединок проведет экс-обладатель пояса WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов и Вацлав Пейсар из Чехии.
Политика
Россия ответит зеркально на санкции США — Путин
18 декабря комитет Сената по иностранным делам одобрил расширение ограничительных мер в отношении России, которые распространяются на российский госдолг, банковский сектор, энергетические проекты, индивидуальные санкции введены против политиков и бизнесменов РФ, а также 24 сотрудников ФСБ, которых США считают причастными к конфликту в Керченском проливе и задержанию украинских моряков.
Происшествия
СК предварительно опроверг показания Лебедева, что он никого не бил
Следственный отдел по г. Якутску предварительно установил, что в ходе конфликта руководитель нефтегазовой компании, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) нанес подчиненному сотруднику телесные повреждения.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева: «Регина Дубовицкая поделилась самым личным»
Узнать, какую тайну скрывает Регина Дубовицкая даже от самых близких людей, вы сможете в 21 декабря в 21.00 на НТВ.
Футбол
Блан может сменить Жардима на посту главного тренера «Монако»
Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Лоран Блан может сменить Леонарду Жардима у руля «Монако», сообщает Footmercato.
Происшествия
Три человека погибли при обвале грунта в Тулуне
Политика
Европейцев лишат собственности в США из-за «Северного потока-2»
В Вашингтоне предупредили, что готовы запретить Allseas пользоваться собственностью компании в США, в том числе штаб-квартирой в Хьюстоне, проводить любые расчеты в долларах, сотрудничать с американскими компаниями и вообще присутствовать на американском рынке, а руководителей европейской компании лишат возможности приезжать в США.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Политика
Американский журналист обиделся и ушел из студии телеканала «Россия»
Американский журналист Грэг Вайнер, выступавший в роли эксперта на телеканале "Россия 1", покинул студию после словесной перепалки с ведущим.
Наука
Ученые нашли старейший в мире лес из деревьев-грибов
Ископаемые деревья возрастом 386 млн лет обладали необычными свойствами – они размножались, используя не семена, а споры, как грибы.
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Культура
Фильм-концерт Пугачевой провалился в прокате
В фильме зрителям представлен процесс съемок концерта Пугачевой в Кремле. Мероприятие состоялось в апреле 2019 года.
Космос
РКК «Энергия» начала работу над лунным модулем
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
Авто
Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей
Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.