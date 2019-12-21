Общество

ИзвестияИзвестияForbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

Статья опубликована на сайте Forbes в пятницу, 20 декабря. Отмечается, что победитель в этом году — Бернар Арно, третий самый богатый человек на планете.
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Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года

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Forbes составил список «лидеров» и «лузеров» среди миллиардеров по итогам года

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Forbes назвал миллиардеров с самыми большими потерями и доходами в 2019 году

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Forbes назвал главных миллиардеров-неудачников в 2019 году. В список попал богатейший человек в мире

Фонтанка.Ру16:29

Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году

РБК15:33

Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

Известия14:13
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Происшествия

Очевидцы сообщили о стрельбе в центре Москвы

Telegram-канал Mash сообщает, что мужчина с автоматом забаррикадировался в здании и отстреливается оттуда.
Радио 1 вчера в 10:41
Происшествия

Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне

Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
РИА Новости 12:10
Технологии

Ночной режим в смартфонах плохо влияет на качество сна

Ученые из Великобритании выяснили, что функция «ночной режим» на смартфоне пагубно влияет на здоровье людей.
Волга-Медиа вчера в 21:04
Армия и оружие

Узбекистан получил первый российский вертолёт Ми-35М

Россия начала поставки Минобороны Узбекистана транспортно-боевых вертолетов Ми-35М, первый вертолет уже принят на вооружение одной из воинских частей ВВС республики.
Военное обозрение 10:28
Политика

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости».
Известия 13:27
Футбол

«Валенсия» показала гол Черышева пяткой на тренировке

RT на русском 15:44
Политика

Белый дом заставил демократов отказаться от немедленной помощи Украине

Администрация президента США Дональда Трампа вынудила демократов в Палате представителей Конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 19:07
Политика

Зеленский — на корпоративе партии: Это год Крысы, но давайте оставаться людьми

Life.ru 21:26
Политика

Орешкин поделился итогами переговоров Путина и Лукашенко

Невские Новости 07:22
Армия и оружие

Трамп официально объявил о создании Космических войск США

Российская газета 21:09
Музыка

Бывшая солистка «Ленинграда» спела вместе с бывшим Бузовой на заправке

Пятый канал вчера в 09:56
Политика

В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне

РИА Новости 07:16
Космос

У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС

Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
Вести.Ru 12:09
Общество

В Колумбии запретили работать Uber

Согласно опубликованному заявлению Uber предписывается «немедленно» прекратить оказание услуг перевозчика.
Красная весна 21:51
Единоборства

Возвращение года: Денис Лебедев проведет бой с Табисо Мчуну

В андеркарде боя между Лебедевым и Мчуну свой поединок проведет экс-обладатель пояса WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов и Вацлав Пейсар из Чехии.
РИА Новости 16:15
Политика

Россия ответит зеркально на санкции США — Путин

18 декабря комитет Сената по иностранным делам одобрил расширение ограничительных мер в отношении России, которые распространяются на российский госдолг, банковский сектор, энергетические проекты, индивидуальные санкции введены против политиков и бизнесменов РФ, а также 24 сотрудников ФСБ, которых США считают причастными к конфликту в Керченском проливе и задержанию украинских моряков.
Украина.ру вчера в 05:56
Происшествия

СК предварительно опроверг показания Лебедева, что он никого не бил

Следственный отдел по г. Якутску предварительно установил, что в ходе конфликта руководитель нефтегазовой компании, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) нанес подчиненному сотруднику телесные повреждения.
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Лера Кудрявцева: «Регина Дубовицкая поделилась самым личным»

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Футбол

Блан может сменить Жардима на посту главного тренера «Монако»

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Лоран Блан может сменить Леонарду Жардима у руля «Монако», сообщает Footmercato.
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Происшествия

Три человека погибли при обвале грунта в Тулуне

Газета.Ru 21:38
Политика

Европейцев лишат собственности в США из-за «Северного потока-2»

В Вашингтоне предупредили, что готовы запретить Allseas пользоваться собственностью компании в США, в том числе штаб-квартирой в Хьюстоне, проводить любые расчеты в долларах, сотрудничать с американскими компаниями и вообще присутствовать на американском рынке, а руководителей европейской компании лишат возможности приезжать в США.
Утро.ru вчера в 01:26
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 16:55
Политика

Американский журналист обиделся и ушел из студии телеканала «Россия»

Американский журналист Грэг Вайнер, выступавший в роли эксперта на телеканале "Россия 1", покинул студию после словесной перепалки с ведущим.
Российская газета 19:05
Наука

Ученые нашли старейший в мире лес из деревьев-грибов

Ископаемые деревья возрастом 386 млн лет обладали необычными свойствами – они размножались, используя не семена, а споры, как грибы.
ТК Звезда 18:48
Общество

В Роскачестве оценили российские игристые вина

Газета.Ru 02:45
Культура

Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»

В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Коммерсантъ 18 декабря в 12:20
Культура

Фильм-концерт Пугачевой провалился в прокате

В фильме зрителям представлен процесс съемок концерта Пугачевой в Кремле. Мероприятие состоялось в апреле 2019 года.
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РКК «Энергия» начала работу над лунным модулем

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Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

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Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты. В апреле 2018 г. признан самым богатым человеком Европы; его состояние оценивается в 81 млрд евро, в общемировом рейтинге он занимает вторую позицию согласно Bloomberg Billionaires Index. Великий офицер ордена Почётного легиона с 14.07.2011.
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