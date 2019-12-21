Общество
ИзвестияForbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров
Статья опубликована на сайте Forbes в пятницу, 20 декабря. Отмечается, что победитель в этом году — Бернар Арно, третий самый богатый человек на планете.
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Происшествия
Очевидцы сообщили о стрельбе в центре Москвы
Telegram-канал Mash сообщает, что мужчина с автоматом забаррикадировался в здании и отстреливается оттуда.
Авто
Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей
Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Происшествия
В Мексике два круизных лайнера столкнулись в порту
В порту мексиканского острова Косумель произошло столкновение двух круизных лайнеров, сообщает 20 декабря интернет-портал MedioTiempo.
Футбол
Скончался экс-вратарь сборной СССР Юрий Пшеничников
Напомним, Пшеничников играл в составе ЦСКА с 1968 по 1971 год. С клубом он завоевал титул чемпиона СССР и приз «Вратарь года».
Кино
Четвертая часть «Мажора» выйдет в 2021 году
Политика
Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Происшествия
Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Происшествия
В Воронежской области на трассе столкнулись восемь автомобилей
Ранее сообщалось, что у населенного пункта Верхний Мамон столкнулись 11 автомобилей, в том числе грузовая "Газель".
Космос
NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС
Руководство NASA отменило запланированную на 21 декабря стыковку корабля CST-100 Starliner с Международной космической станцией (МКС).
Здоровье
Голикова объяснила, почему приходится собирать деньги больным детям
По словам Голиковой, есть еще один важный момент, заключающийся в желании родителей больных детей получить услуги за рубежом.
Экономика
Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года
Негативная ситуация с долгостроями может быть повернута в позитивное русло за два-три года.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о новом долге Анастасии Заворотнюк
Некоторые СМИ сообщили, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга.
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за слова о своем отце
Происшествия
Совершено вооруженное нападение на штаб-квартиру ФСБ
Совершено вооруженное нападение на штаб-квартиру ФСБ Накануне Дня работника органов безопасности, который начали отмечать 19 декабря концертом в Кремле, было совершено нападение на правоохранителей и граждан у центрального здания ФСБ.
Кино
В России выходит девятый эпизод «Звездных войн»
На территории России в широкий прокат выходит девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны".
Космос
Раскрыта тайна питания первых сверхмассивных черных дыр
20.12.2019 В течение долгого времени астрономы не могли понять, каким образом черные дыры сумели вырасти в эпоху развития первых звезд до чудовищных размеров.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта показала нового бойфренда
Иван Ургант, счастливый в браке с Натальей Кикнадзе, считает старшую дочь жены от первого брака Эрику – родной.
Технологии
Bloomberg узнал о работе Apple над спутниками для беспроводной связи
Apple создала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии беспроводной передачи данных, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.
Происшествия
Похищенного младенца нашли спустя 55 лет
В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Гаджеты
Apple представила компьютер по цене однокомнатной квартиры
Киберспорт
Evil Geniuses вышли в верхнюю сетку World Pro Invitational Singapore
В следующем матче команда сразится с Team Liquid. World Pro Invitational Singapore проходит с 17 по 22 декабря в Сингапуре.
Армия и оружие
«Севмаш» в 2020 году поставит флоту четыре атомные подлодки
В интервью ТАСС глава «Севмаша» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко сообщил о планах предприятия передать в 2020 Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Финансы
Средняя ставка по ипотеке опустилась до исторического минимума
19 декабря 2019 года стало известно, что в ноябре текущего года средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до 9,2%, что является историческим минимумом.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Политика
Помпео и Маас обсудили санкции по «Северному потоку — 2»
Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили в пятницу в ходе телефонного разговора ряд вопросов, включая грядущее введение США санкций в отношении подрядчиков "Северного потока-2", следует из заявления, распространенного пресс-службой госдепартамента США.