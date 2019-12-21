Общество

ИзвестияИзвестияForbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

Статья опубликована на сайте Forbes в пятницу, 20 декабря. Отмечается, что победитель в этом году — Бернар Арно, третий самый богатый человек на планете.
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Forbes назвал неудачников года среди миллиардеров

News.ru16:37

Forbes составил список «лидеров» и «лузеров» среди миллиардеров по итогам года

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Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

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Forbes назвал главных неудачников среди миллиардеров

ТК Звезда16:32

Forbes назвал главных миллиардеров-неудачников в 2019 году. В список попал богатейший человек в мире

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Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году

РБК15:33

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими потерями и доходами в 2019 году

Коммерсантъ16:35
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В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
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Bild: Меркель «объявила войну» Трампу

Как сообщает РИА «Новости», немецкое издание Bild назвало эти слова канцлера «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
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У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС

Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
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Политика

Турчинов ограничил «исконные русские земли» Московской областью

Бóльшую часть России нельзя назвать русскими землями, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
Народные новости 17:17
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском 12:01
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Уткин прокомментировал награждение Семина призом «Лучший тренер года»

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Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве

РБК вчера в 11:09
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Путин заявил, что россияне должны получать медпомощь бесплатно

Президент РФ отметил необходимость особого подхода медиков к детской проблеме.
NewInform вчера в 07:12
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Россия и Украина договорились по газу

"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Российская газета вчера в 15:24
Политика

Путин показал главам СНГ документы начала Второй Мировой войны

ТК Звезда 10:02
Происшествия

Мать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына

В разное время мужчина увлекался боксом, рукопашным боем и стрельбой.
Говорит Москва вчера в 23:22
Экономика

В России вырастут цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Российская газета 14:15
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Патриарх Кирилл надеется, что религиозный мир вернется на Украину

«За короткий период было захвачено около 100 храмов: беззаконным образом переоформлялись и подделывались документы общин, наших верующих и духовенство избивали, против них были приняты дискриминирующие нормы религиозного законодательства, в СМИ и интернете была развернута клеветническая информационная кампания», — цитирует патриарха РИА Новости.
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«Валенсия» показала гол Черышева пяткой на тренировке

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Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 17 декабря в 09:44
Здоровье

Эти три продукта защитят от рака

Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
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Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии

По словам главы государства, Белоруссия платит 127 долларов за тысячу кубометров газа, а другие страны — по 200 долларов, такими образом доходность от продаж отличается в четыре раза.
Lenta.ru вчера в 06:47
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Bloomberg: украинская гривна лидирует среди валют по темпам укрепления

С начала 2019 года украинская гривна укрепилась к доллару на 19% и заняла лидирующую позицию в мировом рейтинге валют, которые больше всего укрепились к американской валюте.
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Путин рассказал о бизнесе дочерей

Piter.tv вчера в 08:54
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 16 декабря в 13:02
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Баскетбол. ЦСКА победил «Анадолу Эфес» в Евролиге

ЦСКА с десятью победами в 15-ти матчах занимает 5-е место в таблице Евролиги.
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Суд Гатчины арестовал отца из Химози по обвинению в педофилии

REGNUM 18 декабря в 06:36
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5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Уфимские Заметки 15:11
Авто

Фотографии будущей Lada Niva появились в интернете

Совсем недавно «АвтоВАЗ» официально заявил, что внедорожник Chevrolet Niva в будущем получит шильдик Lada.
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Во Франции хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей

Врач-хирург Жоэль Ле Скуарнек, чей трудовой стаж составляет почти 30 лет, подозревается в изнасиловании и сексуальных домогательствах над 349 детьми.
РБК 17:16
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Легендарному кардиохирургу Лео Бокерии исполняется 80 лет

22 декабря легендарный кардиохирург Лео Бокерия, подаривший тысячам пациентов второй день рождения, отметит свой праздник.
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Форвард киевского «Динамо» подозревается в употреблении допинга

Газета.Ru 11:22
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В открытый доступ попали данные 267 млн пользователей Facebook

В сеть утекли данные свыше 267 млн пользователей соцсети Facebook. Об этом сообщила Британская исследовательская компания Comparitech.
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Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
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