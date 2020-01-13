Экономика

РБКРБКForbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд

Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.
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Покупателем акций «Газпрома» за 5 млрд долларов оказалась его дочерняя компания

Компания12:46

Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд

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«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе

Lenta.ru11:21

Forbes: покупателем акций «Газпрома» на $5 млрд оказалась структура Газпромбанка

Коммерсантъ10:37

Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд

Мой Брянск12:38

Покупателем акций «Газпрома» оказался «Газпромбанк»

ГЛАС.RU10:29

Покупателем акций «Газпрома» на $5 млрд оказалась структура Газпромбанка

Forbes10:02
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:09, Ашберн
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Сергеев просит обратить внимание на то, что победители лотереи не могут проверить данные своих билетов и часто не могут получить выигрыш из-за "ошибки в результате системного сбоя".
Газета.Ru 11:53
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По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
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Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии

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Обвиняемый в покушении на убийство жены депутата в Москве признал вину

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"Пари Сен-Жермен" и "Монако" разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
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ФАС проверит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами

Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность повышения стоимости архивных тарифов сотовыми операторами, передает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Анатолия Голомолзина.
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В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
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Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы

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Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, едва вышла на экраны, как стала самой кассовой, собрав в прокате более 2 млрд. рублей.
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В Красноярском крае экстренно сел вертолет Ми-26

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В Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар»

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Цена нефти Brent опустилась ниже $64

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,54% - до $63,98 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:25 мск.
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В НАТО анонсировали ответ на развертывание российских «Искандеров»

НАТО в этом году собирается отреагировать на размещение российских комплексов с новой ракетой 9M729 (по классификации НАТО — SSC-8).
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Фонд кино подал иск против компании Kinodanz

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В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
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HBO опубликовал видео к премьере «Нового папы» от режиссера Паоло Соррентино.
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Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий

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Гаттузо предложил игрокам «Наполи» сходить в храм

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо считает, что его футболистам стоит посетить святые места, чтобы избавиться от неудач.
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