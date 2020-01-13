Экономика
Lenta.ru«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе
Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении. Какие конкретно клиенты стали держателями паев с акциями «Газпрома», неизвестно, поскольку УК не раскрывает имена пайщиков.
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Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой спела «Миллион алых роз»
Космос
Специалисты NASA обнаружили первую похожую на Землю планету
Кино
Телеканал Showtime продлил сериал «Бесстыдники» на одиннадцатый — финальный — сезон
Showtime продлил сериал «Бесстыдники» («Shameless») на одиннадцатый сезон, который станет последним для шоу.
Шоу-бизнес
Располневшая Елена Летучая показала аппетитные формы в бикини
Одна из самых сексуальных женщин российского телевидения Елена Летучая взбудоражила своих многочисленных поклонников.
Шоу-бизнес
Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет после вторых родов
12 января 37-летняя Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет после появления на свет второго наследника.
Происшествия
Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна в Москве модель
Вечером в субботу СМИ сообщили о том, что модель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа.
Общество
Чернее чернил: британка покрыла 90% тела татуировкой
Жительница Шотландии Надин Андерсон потратила 15 тысяч фунтов стерлингов, чтобы почти полностью покрыть тело черной татуировкой, сообщает 13 января британское издание Metro.
Общество
Бизнес просит Минфин отказаться от нового определения коньяка
Просьбу изменить новое определение коньяка в техническом регламенте направили в Минфин представители рабочей группы при Росалкогольрегулировании.
Политика
СБ ООН обсудит расследование инцидента с химоружием в Сирии
Члены Совбеза ООН по инициативе России обсудят 20 января ситуацию вокруг расследования инцидента с якобы имевшим место применением химического оружия в сирийской Думе, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при организации Федор Стржижовский.
Авто
Россиянам назвали имеющие госскидку автомобили в 2020 году
Автопроизводители назвали автомобили, которые имеют госскидку в 2020 году в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Экономика
Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
Фигурное катание
Синицына завоевала серебро на юношеской Олимпиаде, у Фроловой – бронза
Ксения Синицына заняла второе место по итогам двух программ в женском одиночном катании она получила 200,03 балла.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына
В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
Политика
Первые российские вертолётоносцы могут получить имена «Мистралей»
Первые российские универсальные десантные корабли (УДК), закладка которых ожидается весной 2020 года, могут получить названия "Севастополь" и "Владивосток", ранее предназначавшиеся для вертолётоносцев типа "Мистраль".
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Футбол
ЦСКА проведет 10 контрольных матчей на зимних сборах
Московский ЦСКА назвал даты проведения трех тренировочных сборов в испанском Кампоаморе, а также имена соперников по контрольным матчам.
Общество
Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%
Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия».
Экономика
«Юлмаркет» сообщил о полном банкротстве компании
Компания ООО "Юлмаркет" приняла решение подать заявление о собственном банкротстве.
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Единоборства
Конор Макгрегор сообщил, что получит за бой с Серроне 80 млн долларов
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, что его гонорар за бой против американца Дональда Серроне будет почти в два раза больше, чем в проигранном поединке с Хабибом Нурмагомедовым.
Авто
Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото
Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
Политика
Путин и Меркель обсудили по телефону конференцию по Ливии
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Кино
Девятый эпизод «Звёздных войн» снова побеждает в международном кинопрокате и скоро преодолеет миллиардный рубеж
Политика
Опровергнуты данные о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Ранее 13 января депутат Госдумы Константин Затулин сообщил, что за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань сотрудники украинских спецслужб планировали теракт на Крымском мосту.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов
Соединенные Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов.
Общество
Сегодня отмечают Старый Новый год
В немецкоязычных регионах Швейцарии, например, 13 января отмечают старый День святого Сильвестра, наряжаются в маскарадные костюмы и поздравляют друг друга с Новым годом.
Экономика
Работу Сахалинского ипотечного агентства признали неэффективной
Специалисты КСП предложили усилить контроль за деятельностью Сахалинского ипотечного агентства.