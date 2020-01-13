Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении. Какие конкретно клиенты стали держателями паев с акциями «Газпрома», неизвестно, поскольку УК не раскрывает имена пайщиков.

«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе

Общество Чернее чернил: британка покрыла 90% тела татуировкой Жительница Шотландии Надин Андерсон потратила 15 тысяч фунтов стерлингов, чтобы почти полностью покрыть тело черной татуировкой, сообщает 13 января британское издание Metro.

Политика СБ ООН обсудит расследование инцидента с химоружием в Сирии Члены Совбеза ООН по инициативе России обсудят 20 января ситуацию вокруг расследования инцидента с якобы имевшим место применением химического оружия в сирийской Думе, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при организации Федор Стржижовский.

Экономика Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.

Политика Первые российские вертолётоносцы могут получить имена «Мистралей» Первые российские универсальные десантные корабли (УДК), закладка которых ожидается весной 2020 года, могут получить названия "Севастополь" и "Владивосток", ранее предназначавшиеся для вертолётоносцев типа "Мистраль".

Футбол ЦСКА проведет 10 контрольных матчей на зимних сборах Московский ЦСКА назвал даты проведения трех тренировочных сборов в испанском Кампоаморе, а также имена соперников по контрольным матчам.

Единоборства Конор Макгрегор сообщил, что получит за бой с Серроне 80 млн долларов Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, что его гонорар за бой против американца Дональда Серроне будет почти в два раза больше, чем в проигранном поединке с Хабибом Нурмагомедовым.

Общество В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.

Политика Опровергнуты данные о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту Ранее 13 января депутат Госдумы Константин Затулин сообщил, что за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань сотрудники украинских спецслужб планировали теракт на Крымском мосту.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.