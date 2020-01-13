Экономика

РБКРБКForbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд

Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
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