Экономика
РБКForbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд
Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.
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Гаджеты
Убийца AMD Radeon RX 5600 XT от EVGA поступила в продажу
Как пишет источник, засвеченная на выставке CES 2020 видеокарта EVGA GeForce RTX 2060 KO Gaming поступила в продажу.
Общество
В «Столото» готовятся обратиться в суд после обвинений в подтасовке
Компания "Столото" готовит обращение в суд из-за появившейся информации о том, что результаты лотереи с выигрышем в один миллиард рублей якобы были подтасованы.
Армия и оружие
В ЛНР заявили об одном за сутки нарушении режима тишины со стороны ВСУ
Политика
Bloomberg: США намерены исключить КНР из списка валютных манипуляторов
Администрация американского лидера Дональда Трампа планирует вывести Китай из списка валютных манипуляторов.
Общество
Елизавета II поддержала решение Гарри и Меган начать «новую жизнь»
Елизавета II заявила, что полностью поддерживает желание принца Гарри и Меган Маркл стать независимыми: после того, как они убедили ее, что не будут рассчитывать на деньги общественных фондов, королева согласилась дать им добро на "новую жизнь".
Общество
После наводнения в Венеции высохли каналы
Футбол
«Локомотив» продлил контракт с Коломейцевым
Футбол
ЦСКА проведет 10 контрольных матчей на зимних сборах
Московский ЦСКА назвал даты проведения трех тренировочных сборов в испанском Кампоаморе, а также имена соперников по контрольным матчам.
Политика
Саакашвили заподозрен в попытке свержения власти в Грузии
Грузинская полиция заподозрила Михаила Саакашвили в причастности к попытке свержения власти на основании его слов о том, что летом 2019 можно было добиться "падения режима".
Политика
Иран внес Пентагон в список террористических организаций
Президент Ирана Хасан Роухани одобрил внесение Пентагона в список террористических организаций.
Общество
Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы
Ранее NEWS.ru писал, что жители Финляндии признаны самыми счастливыми в Северной Европе.
Политика
Зеленский поставил свою жену на должность вместо жены Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский назначил свою жену Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» («Художественный арсенал»), при этом супруга бывшего главы государства Петра Порошенко покинула этот совет.
Культура
В новогодние праздники НТВ занял второе место по рейтингам
В новогодние праздники НТВ занял второе место по рейтингам Также стоит подчеркнуть, что в течение 2019 года НТВ неоднократно занимал второе место по популярности среди всех российских телеканалов, уступая опять же только "России 1".
Недвижимость
В Крыму вводится налог на имущество физических лиц
Поскольку на территории Республики Крым налог на имущество исчисляется впервые, Налоговым кодексом предусмотрены понижающие коэффициенты на первые три налоговых периода, 0,2, 0,4 и 0,6 соответственно.
Шоу-бизнес
Ани Лорак отправилась в Калифорнию с бойфрендом
В СМИ просочилась информация, что артистка стала встречаться с саунд-продюсером лейбла «Black Star» – Егором Глебом.
Происшествия
По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы
Гагаринский районный суд Москвы арестовал на два месяца директора частной школы "Русский гарвард" 35-летнюю Василису Маслову.
Происшествия
В Хельсинки член экипажа Finnair выпал из самолета
Член экипажа авиакомпании Finnair выпал из припаркованного самолета А320, получив травмы, в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте (Otkes).
Политика
Захарова оценила отказ Варшавы отмечать День освобождения от нацистов
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила отказ Варшавы официально отмечать 75-летие освобождения от немецких нацистов.
Общество
В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Общество
Медведев пошутил на тему новогодних праздников, процитировав Чехова
Вручение премий правительства в области средств массовой информации традиционно проходит в День российской печати, который, так получилось, в нашей стране выпадает на канун Старого Нового года.
Спорт
Российские гандболисты проиграли Исландии на чемпионате Европы
Мужская сборная России по гандболу уступила во втором матче группового раунда чемпионата Европы сборной Исландии со счетом 23:34.
Авто
Россиянам представили имеющие госскидку автомобили в 2020 году
Представители VАGа – Skoda и Volkswagen – участвуют в госпрограммах с лифтбеком Rapid и седаном Polo, а корейский тандем Hyundai и KIA представлен седанами Solaris и Rio, кроссовером Creta и хэтчбеком Rio X-Line.
Наука
Чай влияет на продолжительность жизни человека
Люди регулярно пьющие зеленый чай – меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает журнал European Journal of Preventive Cardiology.
Волейбол
Российские волейболисты сыграют с Бразилией и США на Олимпиаде-2020
Сборная России попала в группу B, где ее соперниками станут команды Бразилии, США, Аргентины, Франции и Туниса.
Армия и оружие
В Афганистане впервые применили ракету с лезвиями
В Афганистане впервые применили новейшую ракету AGM-114R9X с лезвиями для ликвидации одного из лидеров местной банды.
Футбол
Хакан Шюкюр: Эрдоган забрал у меня все, теперь я таксист в США
По рассказу Шюкюра немецкому изданию Welt am Sonntag, он бежал в Сан-Франциско, где открыл кафе.
Политика
Президент Эстонии провела черту между гражданами и «режимом» в России
Эстония делает различие между свободолюбивыми гражданами России и непредсказуемым агрессивным «режимом», заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд 12 января в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.