Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.

Общество Елизавета II поддержала решение Гарри и Меган начать «новую жизнь» Елизавета II заявила, что полностью поддерживает желание принца Гарри и Меган Маркл стать независимыми: после того, как они убедили ее, что не будут рассчитывать на деньги общественных фондов, королева согласилась дать им добро на "новую жизнь".

Политика Кремль опубликовал новые архивные фото Путина Как сообщает пресс-служба Кремля, теперь пользователям интернета доступны фото- и видеоматериалы с 2005 по 2009 год.

Политика Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри подписали проект документа по урегулированию в стране, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар взял время до утра.

Общество Медведев пошутил на тему новогодних праздников, процитировав Чехова Вручение премий правительства в области средств массовой информации традиционно проходит в День российской печати, который, так получилось, в нашей стране выпадает на канун Старого Нового года.

Происшествия Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.

Экономика Россия увеличила экспорт алкоголя Аналитический центр при правительстве России сообщил об увеличении в первом полугодии 2019 года экспорта ряда алкогольных напитков из России.

Культура В новогодние праздники НТВ занял второе место по рейтингам В новогодние праздники НТВ занял второе место по рейтингам Также стоит подчеркнуть, что в течение 2019 года НТВ неоднократно занимал второе место по популярности среди всех российских телеканалов, уступая опять же только "России 1".

Авто Koenigsegg Mission 500 побьет рекорд скорости Bugatti Chiron Судя по названию, перед купе поставлена амбициозная задача — побить рекорд Bugatti Chiron и развить скорость более 500 километров в час.

Здоровье В Липецкой области закрывается станция переливания крови Решение закрыть станцию чиновники приняли после анализа эффективности её работы, который провела начальник управления организации службы крови Федерального медико-биологического агентства России Ольга Эйхлер.

Спорт Российские гандболисты проиграли Исландии на чемпионате Европы Мужская сборная России по гандболу уступила команде Исландии во втором туре группового этапа чемпионата Европы (23:34).

Общество Сторонники Ассанжа собрались у здания суда в Лондоне Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа собрались в понедельник утром у здания Вестминстерского магистратского суда в Лондоне, где состоится очередное слушание по делу о его экстрадиции в США, передает корреспондент РИА Новости.

Политика США ввели санкции против Плахотнюка США внесли в санкционный список молдавского олигарха, экс-главу Демократической партии Владимира Плахотнюка за коррупционную деятельность, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Шоу-бизнес Представители Кадышевой и Бабкиной опровергли слухи о драке В театре "Русская песня" заявили о том, что слух о драке, произошедшей на "Голубом огоньке" между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, является неправдой, сообщает РИА Новости.

Политика Зеленский поставил свою жену на должность вместо жены Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский назначил свою жену Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» («Художественный арсенал»), при этом супруга бывшего главы государства Петра Порошенко покинула этот совет.

Общество На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.