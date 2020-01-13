Экономика

РБКРБКForbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд

После двух сделок 22 ноября 2019 года «Газпром» объявил об увеличении доли акций компании, находящихся в свободном обращении (free-float), до 49,61% уставного капитала. Однако, как сообщал ранее Forbes, Московская биржа оставила оценки доли таких акций «Газпрома» на уровне 46%.
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с чего всё началось

Мосбиржа отказалась считать прозрачной сделку по продаже акций «Газпрома» на $5 млрд

Комментировать методику расчета, утвержденную Московской биржей, считаем некорректным", — сообщили Forbes в управлении информации "Газпрома".
Forbes11 января в 04:37

Подробнее о событии

Покупателем акций «Газпрома» на $5 млрд оказалась структура Газпромбанка

Forbes10:02

Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд

РБК10:34

Forbes назвал «покупателя» 6,52% акций «Газпрома»

Ведомости11:02

«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе

Lenta.ru11:21

Forbes: покупателем акций «Газпрома» на $5 млрд оказалась структура Газпромбанка

Коммерсантъ10:37

Мосбиржа отказывается учесть сделку «Газпрома» по продаже акций на $5 млрд

Вести.Финанс10 января в 09:47

Биржа отказалась считать прозрачной продажу 6,6% акций «Газпрома»

Интерфакс10 января в 12:52
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Политика

Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии

На московских переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, в которых приняли участие представители ливийских сторон, достигнут прогресс.
RT на русском 11:18
Политика

Зеленский поставил свою жену на должность вместо жены Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил свою жену Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» («Художественный арсенал»), при этом супруга бывшего главы государства Петра Порошенко покинула этот совет.
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«Ящик Пандоры. Семь историй о том, как наука может приносить нам вред»

В 1866 году угрюмый и ворчливый монах-августинец из моравского города Брно опубликовал в официальном журнале Брюннского общества естествоиспытателей Proceedings of the Natural History Society of Brünn научную статью, которую никто не заметил.
N+1 10:02
Кино

«Дылда» не вошла в число номинантов на «Оскар»

Картины, выдвинутые Южной Кореей, Испанией и Францией, включены в список номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм", в число претендентов не вошла лента российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" (2019).
ТАСС 09:05
Происшествия

Суд арестовал директора школы по делу о покушении на жену депутата

РБК 11:38
Экономика

Россия и Белоруссия не договорились о тарифе на транзит нефти

Антимонопольные ведомства России и Белоруссии примут окончательное решение по тарифам на транзит российской нефти по территории республики в январе.
Газета.Ru 11:25
Экономика

Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов

Воздух, сточные воды и мусор Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта "Экология".
РБК вчера в 16:00
Происшествия

В Красноярском крае экстренно сел вертолет Ми-26

Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 совершил экстренную посадку в Красноярском крае из-за проблем с подшипником, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 11:22
Политика

Миллер: Россия собственными силами достроит «Северный поток-2»

RuNews24.ru вчера в 07:39
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Футбол

Руководители «Барсы» сказали Вальверде, что расторгнут контракт

По данным Catalunya Radio, на сегодняшней встрече руководители «Барсы» уведомили специалиста, что расторгнут с ним контракт.
Sports.ru 11:15
Общество

В Госдуму внесли проект постановления об амнистии к 75-летию Победы

В проекте постановления 14 пунктов, пишет Znak.com.
Говорит Москва 09:55
Происшествия

Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой

Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
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Общество

«Билайн» и «МегаФон» повышают стоимость некоторых тарифов

«МегаФон» с 13 января повысит стоимость архивных тарифов, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 01:05
Шоу-бизнес

Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным

Российская певица и наставница в музыкальном проекте «Голос» Пелагея впервые прокомментировала свой развод с форвардом московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иваном Телегиным.
ФАН вчера в 03:36
Экономика

Глава «Росгеологии» попросил более $1 млрд из ФНБ на геологоразведку

Новый претендент на средства ФНБ Гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков попросил у премьера Дмитрия Медведева с 2020 по 2022 год выделить 65 млрд руб. (более $1 млрд) из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для расширения геологоразведочных изысканий в России.
РБК 10:43
Политика

МВД изучит заявление Саакашвили о свержении власти в Грузии

"Указанное заявление является достаточным для того, чтобы думать, что 20 июня 2019 года при непосредственном участии и руководстве Михаила Саакашвили была осуществлена явная попытка свержения государственной власти силовым путем", - утверждают в МВД Грузии.
Газета.Ru 11:54
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 11 января в 17:34
Шоу-бизнес

Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде

Газета.Ru 06:52
Общество

Страдать и плакать: Медведев призвал не радоваться Новому году

Каждый новый год хуже старого и приближает конец жизни, процитировал Антона Павловича Чехова глава российского правительства на вручении правительственных премий журналистам 13 января 2020 года, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 10:36
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 05:50
Армия и оружие

Курдские отряды задержали граждан России — членов семей террористов

Курдские отряды задержали граждан России, бежавших из лагеря «Аль-Хул», предназначенного для содержания беженцев, в том числе, членов семей боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 11 января сообщает со ссылкой на источник в Сирии.
Красная весна 11 января в 15:48
Происшествия

Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге

Доводы о надуманности подозрений женщина отвергла и требовала доказательств, тогда ее спутник предложил публично унизить 25-летнюю знакомую, чтобы доказать, что их ничего не связывает.
РИА Новости 08:16
Наука

В США оценили затраты на строительство нового коллайдера

В министертсве энергетики США оценивают планируемые затраты на строительство EIC от $1,6 млрд до $2,6 млрд.
REGNUM вчера в 01:09
Политика

Опубликована новая серия фотографий Путина из архива Кремля

Пресс-служба Кремля опубликовала новые фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России.
Lenta.ru 09:53
Футбол

ЦСКА проведёт 10 матчей на зимних сборах

ЦСКА на официальном сайте огласил расписание зимних сборов клуба. Все три сбора московский клуб проведёт в испанском городе Кампоаморе.
Чемпионат 09:09
Наука

Ученые из США раскрыли тайну самой загадочной картины да Винчи

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне (Соединенные Штаты Америки) построили трехмерную модель картины "Спаситель мира" Леонардо да Винчи и разгадали тайну самого дорогого произведения искусства в истории.
Planet Today 02:31
Финансы

Эксперты рассказали, что будет с рублем в 2020 году

«Лента. ру.» приводит слова эксперта, согласно которым за минувший год соотношение рубля к доллару укрепилось более, чем на 10% - это очень хорошо.
Deita.ru 03:15
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы

Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Ugpressa.ru вчера в 15:32
Кино

Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»

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