с чего всё началось

После двух сделок 22 ноября 2019 года «Газпром» объявил об увеличении доли акций компании, находящихся в свободном обращении (free-float), до 49,61% уставного капитала. Однако, как сообщал ранее Forbes, Московская биржа оставила оценки доли таких акций «Газпрома» на уровне 46%.

Политика Зеленский поставил свою жену на должность вместо жены Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский назначил свою жену Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» («Художественный арсенал»), при этом супруга бывшего главы государства Петра Порошенко покинула этот совет.

Наука «Ящик Пандоры. Семь историй о том, как наука может приносить нам вред» В 1866 году угрюмый и ворчливый монах-августинец из моравского города Брно опубликовал в официальном журнале Брюннского общества естествоиспытателей Proceedings of the Natural History Society of Brünn научную статью, которую никто не заметил.

Кино «Дылда» не вошла в число номинантов на «Оскар» Картины, выдвинутые Южной Кореей, Испанией и Францией, включены в список номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм", в число претендентов не вошла лента российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" (2019).

Происшествия В Красноярском крае экстренно сел вертолет Ми-26 Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 совершил экстренную посадку в Красноярском крае из-за проблем с подшипником, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Шоу-бизнес Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным Российская певица и наставница в музыкальном проекте «Голос» Пелагея впервые прокомментировала свой развод с форвардом московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иваном Телегиным.

Экономика Глава «Росгеологии» попросил более $1 млрд из ФНБ на геологоразведку Новый претендент на средства ФНБ Гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков попросил у премьера Дмитрия Медведева с 2020 по 2022 год выделить 65 млрд руб. (более $1 млрд) из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для расширения геологоразведочных изысканий в России.

Политика МВД изучит заявление Саакашвили о свержении власти в Грузии "Указанное заявление является достаточным для того, чтобы думать, что 20 июня 2019 года при непосредственном участии и руководстве Михаила Саакашвили была осуществлена явная попытка свержения государственной власти силовым путем", - утверждают в МВД Грузии.

Общество Страдать и плакать: Медведев призвал не радоваться Новому году Каждый новый год хуже старого и приближает конец жизни, процитировал Антона Павловича Чехова глава российского правительства на вручении правительственных премий журналистам 13 января 2020 года, сообщает ТАСС.

Здоровье Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи «Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.

Армия и оружие Курдские отряды задержали граждан России — членов семей террористов Курдские отряды задержали граждан России, бежавших из лагеря «Аль-Хул», предназначенного для содержания беженцев, в том числе, членов семей боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 11 января сообщает со ссылкой на источник в Сирии.

Происшествия Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге Доводы о надуманности подозрений женщина отвергла и требовала доказательств, тогда ее спутник предложил публично унизить 25-летнюю знакомую, чтобы доказать, что их ничего не связывает.

Футбол ЦСКА проведёт 10 матчей на зимних сборах ЦСКА на официальном сайте огласил расписание зимних сборов клуба. Все три сбора московский клуб проведёт в испанском городе Кампоаморе.

Наука Ученые из США раскрыли тайну самой загадочной картины да Винчи Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне (Соединенные Штаты Америки) построили трехмерную модель картины "Спаситель мира" Леонардо да Винчи и разгадали тайну самого дорогого произведения искусства в истории.