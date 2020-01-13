Экономика
РБКForbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд
После двух сделок 22 ноября 2019 года «Газпром» объявил об увеличении доли акций компании, находящихся в свободном обращении (free-float), до 49,61% уставного капитала. Однако, как сообщал ранее Forbes, Московская биржа оставила оценки доли таких акций «Газпрома» на уровне 46%.
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с чего всё началось
Комментировать методику расчета, утвержденную Московской биржей, считаем некорректным", — сообщили Forbes в управлении информации "Газпрома".Forbes11 января в 04:37
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Мосбиржа отказывается учесть сделку «Газпрома» по продаже акций на $5 млрд
Вести.Финанс10 января в 09:47
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