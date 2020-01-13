Экономика

РБКРБКForbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд

После двух сделок 22 ноября 2019 года «Газпром» объявил об увеличении доли акций компании, находящихся в свободном обращении (free-float), до 49,61% уставного капитала. Однако, как сообщал ранее Forbes, Московская биржа оставила оценки доли таких акций «Газпрома» на уровне 46%.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

Мосбиржа отказалась считать прозрачной сделку по продаже акций «Газпрома» на $5 млрд

Комментировать методику расчета, утвержденную Московской биржей, считаем некорректным", — сообщили Forbes в управлении информации "Газпрома".
Forbes11 января в 04:37

Подробнее о событии

Покупателем акций «Газпрома» на $5 млрд оказалась структура Газпромбанка

Forbes10:02

Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд

РБК10:34

Forbes назвал «покупателя» 6,52% акций «Газпрома»

Ведомости11:02

«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе

Lenta.ru11:21

Forbes: покупателем акций «Газпрома» на $5 млрд оказалась структура Газпромбанка

Коммерсантъ10:37

Мосбиржа отказывается учесть сделку «Газпрома» по продаже акций на $5 млрд

Вести.Финанс10 января в 09:47

Биржа отказалась считать прозрачной продажу 6,6% акций «Газпрома»

Интерфакс10 января в 12:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 11:39, Ашберн
Авто

Мерседес создал автомобиль-аватар

CBS Media вчера в 00:20
Общество

Модель потеряла бюстгальтер во время дефиле на конкурсе «Мисс Бельгия»

Модель сделала вид, что ничего не произошло, поднялась и продолжила дефиле.
Говорит Москва 10:15
Общество

Медведев оценил окончание новогодних праздников строками Чехова

РИА Новости 09:00
Политика

Зеленский назначил жену в совет, которым руководила супруга Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил свою супругу Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурного-художественного и музейного комплекса "Мыстецкий арсенал" в Киеве.
РЕН ТВ 10:56
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 11 января в 17:34
Политика

Эрдоган примет участие в саммите по Ливии в Берлине

Переговоры между Россией и Турцией относительно конфликта в Ливии проходят в положительном ключе, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган 13 января, сообщает ТАСС.
Красная весна 09:09
Политика

Иран намерен подать на Трампа в суд за убийство Сулеймани

Власти Ирана планируют подать иск в международный суд на президента США Дональда Трампа из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
RT на русском 11:29
Происшествия

Суд арестовал директора школы за покушение на жену депутата Мосгордумы

РИА Новости 10:53
Общество

В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка

Руководство омской школы-интерната, в которую был помещён восьмилетний мальчик, встававший по указанию родителей на колени на гречку в качестве наказания, отпустило ребёнка жить с матерью.
RT на русском 06:57
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 15:27
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Армия и оружие

В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

РИА Новости 04:17
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru 06:03
Экономика

Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов

Воздух, сточные воды и мусор Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта "Экология".
РБК вчера в 16:00
Политика

Хаджимба не собирается участвовать в новых выборах президента Абхазии

Ушедший в отставку Рауль Хаджимба не будет участвовать в новых президентских выборах в Абхазии, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты 04:06
Футбол

«Кельн» намерен арендовать футболиста Хеведеса у «Локомотива»

Клуб Бундеслиги "Кельн" намерен арендовать до конца сезона защитника московского "Локомотива" Бенедикта Хеведеса с правом последующего выкупа.
Российская газета 04:07
Общество

Борис Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам

Российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков.
ТАСС 07:44
Общество

В Москве дадут салют в честь 75-летия освобождения Варшавы

РИА Новости 07:26
Кино

Объявлены номинанты на премию «Оскар»

Объявлены номинанты на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар».
Известия 09:11
Политика

Силовики опровергли данные о готовившемся теракте на Крымском мосту

Подготовка террористов к подрыву Крымского моста в декабре 2019 года является фейком.
Российская газета 11:14
Происшествия

Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила

Известия вчера в 10:52
Общество

В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:24
Экономика

Глава «Росгеологии» попросил более $1 млрд из ФНБ на геологоразведку

Новый претендент на средства ФНБ Гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков попросил у премьера Дмитрия Медведева с 2020 по 2022 год выделить 65 млрд руб. (более $1 млрд) из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для расширения геологоразведочных изысканий в России.
РБК 10:43
Экономика

Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян

Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 05:20
Кино

Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России

Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, едва вышла на экраны, как стала самой кассовой, собрав в прокате более 2 млрд. рублей.
Уфимские Заметки вчера в 22:18
Шоу-бизнес

Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына

В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
7Дней.ру 10:02
Шоу-бизнес

Собчак показала раны Ренаты Литвиновой, полученные после аварии

На видео, которым поделилась Ксения Собчак, хорошо заметно, что левая нога актрисы покрыта ранами, полученными после наезда.
Комсомольская правда 09:00
Политика

Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов

Согласно исследованию фонда "Петербургская политика", до региональных выборов 2020 года вновь ожидается серия отставок губернаторов.
Накануне.Ru вчера в 21:38
Происшествия

Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП под Псковом сбила машина

В Псковском районе около деревни Стяглы сбили двух мужчин, которые стали очевидцами ДТП и бросились на помощь пострадавшим.
Известия 07:52
Футбол

«Спартак» прилетел на сбор в ОАЭ

«Спартак» прилетел в столицу ОАЭ Абу-Даби, где проведет первый тренировочный сбор.
Спорт-Экспресс 10:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное