с чего всё началось

После двух сделок 22 ноября 2019 года «Газпром» объявил об увеличении доли акций компании, находящихся в свободном обращении (free-float), до 49,61% уставного капитала. Однако, как сообщал ранее Forbes, Московская биржа оставила оценки доли таких акций «Газпрома» на уровне 46%.

Политика Зеленский назначил жену в совет, которым руководила супруга Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский назначил свою супругу Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурного-художественного и музейного комплекса "Мыстецкий арсенал" в Киеве.

Политика Эрдоган примет участие в саммите по Ливии в Берлине Переговоры между Россией и Турцией относительно конфликта в Ливии проходят в положительном ключе, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган 13 января, сообщает ТАСС.

Общество В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка Руководство омской школы-интерната, в которую был помещён восьмилетний мальчик, встававший по указанию родителей на колени на гречку в качестве наказания, отпустило ребёнка жить с матерью.

Экономика Глава «Росгеологии» попросил более $1 млрд из ФНБ на геологоразведку Новый претендент на средства ФНБ Гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков попросил у премьера Дмитрия Медведева с 2020 по 2022 год выделить 65 млрд руб. (более $1 млрд) из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для расширения геологоразведочных изысканий в России.

Экономика Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.