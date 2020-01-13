Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнForbes назвал покупателя акций «Газпрома» на 5 млрд долларов

Уточняется, что на сумму 5,3 млрд долларов приобретены 2 пакета, которые были проданы в июле и ноябре прошлого года. Издание отмечает, что УК «Газпромбанк — Управление активами» приобрела акции в интересах своих клиентов.
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Покупателем акций «Газпрома» на $5 млрд оказалась структура Газпромбанка

Покупателем квазиказначеских акций «Газпрома» на $5 млрд стал Газпромбанк, сообщил Forbes источник, знакомый с деталями сделки. Еще один источник Forbes, знакомый с обстоятельствами размещения, уточнил, что это УК «Газпромбанк — Управление активами».
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