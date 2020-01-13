Экономика
Моя Москва.онлайнForbes назвал покупателя акций «Газпрома» на 5 млрд долларов
Уточняется, что на сумму 5,3 млрд долларов приобретены 2 пакета, которые были проданы в июле и ноябре прошлого года. Издание отмечает, что УК «Газпромбанк — Управление активами» приобрела акции в интересах своих клиентов.
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с чего всё началось
Покупателем квазиказначеских акций «Газпрома» на $5 млрд стал Газпромбанк, сообщил Forbes источник, знакомый с деталями сделки. Еще один источник Forbes, знакомый с обстоятельствами размещения, уточнил, что это УК «Газпромбанк — Управление активами».Forbesвчера в 10:02
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Forbes: покупателем акций «Газпрома» на $5 млрд оказалась структура Газпромбанка
Коммерсантъвчера в 10:37
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Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
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