с чего всё началось

Ранее Forbes назвал самым успешным миллиардером года гендиректора французской группы компаний LVMH Бернар Арно, чей капитал увеличился на $40 млрд. В апреле журнал представил список 200 богатейших бизнесменов России, который также возглавил Леонид Михельсон, чьё состояние тогда оценили в $24 млрд.

Forbes назвал пять самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Общество Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.

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Политика Польский журналист прокомментировал слова Путина о после Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.

Общество «Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток "Аэрофлот" приостановил с 28 декабря продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток в связи с израсходованием полученных от государства средств.

Спорт Ласицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо к ВФЛА Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо, адресованное руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Происшествия В Эстонии опрокинулся автобус из Санкт-Петербурга ДТП в Эстонии: на шоссе Таллин — Нарва рейсовый автобус, который ехал в эстонскую столицу из Санкт-Петербурга, вылетел в кювет.

Общество Илон Маск опубликовал в своем Twitter фото Сталина с сердечком Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, общаясь с подписчиками в сети микроблогов Twitter, обработанное в фотошопе фото советского лидера Иосифа Сталина, с руками, сложенными в сердечко.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева показала первое видео с тайной свадьбы Церемония прошла тайно в кругу близких. В Instagram звезда выкладывала лишь несколько фотографий. Месяц спустя очередь дошла и до видео.