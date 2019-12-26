Экономика
RT на русскомForbes назвал пять самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Ранее Forbes назвал самым успешным миллиардером года гендиректора французской группы компаний LVMH Бернар Арно, чей капитал увеличился на $40 млрд. В апреле журнал представил список 200 богатейших бизнесменов России, который также возглавил Леонид Михельсон, чьё состояние тогда оценили в $24 млрд.
Читать в источнике
Оценить1319
с чего всё началось
Издание Forbes составило рейтинг наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров, и эта пятерка «самых удачливых» за 12 месяцев прибавила к своим состояниям $27 млрд.Росбалт26 декабря в 03:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:23, Ашберн
Происшествия
Падение канатоходца в Тольятти попало на видео
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
Армия и оружие
В ДНР обмен пленными назвали провокацией со стороны украинских властей
Обмен военнопленными, который сегодня проводится между ДНР, ЛНР и Украиной, является фикцией со стороны Киева.
Шоу-бизнес
Дочь Тимати покусала свою бабушку
Многие фолловеры Симоны Яковлевны считают, что это уже откровенный перебор. Ранее дочь Тимати стала копией Алёны Шишковой, примерив парик.
Хоккей
Сборная России по хоккею разгромила Канаду на молодежном ЧМ
Наука
Лишний вес может помочь больным в борьбе с некоторыми видами рака
Общество
С Галиной Волчек простились в Москве
В Москве в здании театра на Чистопрудном бульваре простились с народной артисткой СССР, художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек, которая скончалась 26 декабря на 87-м году жизни.
Политика
Польский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Политика
Представители России и Украины продолжают переговоры по газу в Вене
Представители России и Украины продолжают в Вене переговоры по согласованию соглашения о транзите газа, сообщили 27 декабря в Газпроме.
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток
"Аэрофлот" приостановил с 28 декабря продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток в связи с израсходованием полученных от государства средств.
Единоборства
Емельяненко победил Джексона в бою Bellator в Японии
Российский боец Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке Bellator в Японии.
Происшествия
В пригороде Нью-Йорка у синагоги неизвестный напал с ножом на людей
В пригороде Нью-Йорка Монси неизвестный ранил ножом несколько человек у синагоги.
Футбол
«Вест Хэм» уволил Пеллегрини с поста главного тренера
«Вест Хэм» на официальном сайте объявил об увольнении Мануэля Пеллегрини с поста главного тренера клуба.
Общество
Доктор судится с Apple из-за функции выявления аритмии в Apple Watch
В своём иске господин Визел утверждает, что функция Apple Watch явно нарушила его патент, который ознаменовал новаторские шаги в мониторинге аритмии.
Армия и оружие
Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
В Сети появилось видео удара американской противотанковой ракеты TOW по танку Т-62 в Сирии.
Политика
Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост после ряда неудач
Путин отметил, что строители моста "сами счастливы за результат, которого добились".
Культура
Как и зачем Netflix экранизировал сагу Анджея Сапковского «Ведьмак»
Под руку подпалась сага польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак».
Спорт
Российский лыжник Устюгов одержал победу в первой гонке «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов одержал победу в масс-старте свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски».
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо к ВФЛА
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо, адресованное руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев пожаловался на побои пожилой жены Екатерины Терешкович
Появившийся в студии супруг опроверг эти слова рассказом о злоупотреблении Терешкович горячительными напитками.
Фигурное катание
Назван состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках назвала состав на чемпионат Европы, который пройдет в Граце с 20 по 26 января.
Происшествия
В Эстонии опрокинулся автобус из Санкт-Петербурга
ДТП в Эстонии: на шоссе Таллин — Нарва рейсовый автобус, который ехал в эстонскую столицу из Санкт-Петербурга, вылетел в кювет.
Общество
Илон Маск опубликовал в своем Twitter фото Сталина с сердечком
Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, общаясь с подписчиками в сети микроблогов Twitter, обработанное в фотошопе фото советского лидера Иосифа Сталина, с руками, сложенными в сердечко.
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева показала первое видео с тайной свадьбы
Церемония прошла тайно в кругу близких. В Instagram звезда выкладывала лишь несколько фотографий. Месяц спустя очередь дошла и до видео.
Армия и оружие
Минобороны: Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что российские оружейники планируют увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" до более чем 10 махов (скоростей звука), передает газета "Красная звезда".
Политика
Экс-сотрудников «Беркута» доставили к пункту обмена пленными
На КПП в Донбассе находятся пятеро бывших сотрудников "Беркута", которые решили участвовать в обмене пленными.