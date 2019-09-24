Экономика

ФАНФАНForbes назвал российские компании с лучшей репутацией

Аэропорт «Домодедово» потеснил компанию «Яндекс» с первой строчки рейтинга российских компаний с лучшей репутацией, подготовленной международной консалтинговой фирмой Reputation Institute для журнала Forbes.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Короли имиджа: крупные российские компании с лучшей репутацией

Подготовленный для Forbes рейтинг российских компаний с лучшей репутацией по версии Reputation Institute (RI) в 2019 году возглавил аэропорт Домодедово. Он сместил на второе место «Яндекс», который возглавлял рейтинг предыдущие два года.
Forbes06:31

Подробнее о событии

Домодедово возглавило рейтинг российских компаний с лучшей репутацией

Коммерсантъ10:31

Короли имиджа: крупные российские компании с лучшей репутацией

Forbes06:31

Forbes назвал российскую компанию с лучшей репутацией

БИЗНЕС Online08:57

Forbes опубликовал рейтинг российских компаний с лучшей репутацией

RT на русском08:50

Домодедово признали компанией с лучшей репутацией в России

Москва 2408:28

Forbes назвал аэропорт «Домодедово» российской компанией с лучшей репутацией

ПРАЙМ07:51

Forbes представил рейтинг российских компаний с лучшей репутацией

Национальная служба новостей09:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 18:12, Вашингтон
Политика

Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 17:45
Игры

В файлах беты Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания 56 карт

Энтузиасты обнаружили в файлах беты Call of Duty: Modern Warfare не только множество упоминаний королевской битвы, но и перечень из 56 мультиплеерных карт грядущего шутера.
Игромания.ру вчера в 11:27
Кино

От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»

РБК 13:03
Гаджеты

В России запускают продажи миниатюрного смартфона Palm

В октябре в России начнутся продажи миниатюрных смартфонов Palm, пишет ресурс Mobile-Review.Новинка была представлена еще в 2018 году.
UfaTime.ru вчера в 04:24
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Наука

Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции

Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.
Naked Science вчера в 08:59
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Футбол

УЕФА утвердил название третьего еврокубка — Лига конференций

УЕФА официально утвердил название третьего еврокубкового турнира.
Спорт-Экспресс 13:51
Политика

«Ъ» узнал о послании Владимира Путина мировым лидерам

Из послания же Владимира Путина следует, что даже без Договора о РСМД Россия готова договариваться со странами НАТО о неких верификационных мерах.
Коммерсантъ 17:01
Происшествия

Актер Павел Устинов выразил поддержку фигурантам «московского дела»

Актер Павел Устинов выразил благодарность всем, кто выступил в его защиту и пообещал поддерживать других фигурантов «московского дела» «всеми возможными способами».
Афиша Daily 15:30
Баскетбол

Сборная России проиграла команде Самоа на Кубке мира по регби

Сборная России со счетом 9:34 уступила команде Самоа в своем втором матче на Кубке мира по регби, который проходит в Японии.
Российская газета 09:02
Наука

Поставлен новый рекорд квантовой суперпозиции

Новый рекорд поставили ученые из Венского университета. Им удалось применить принцип суперпозиции к молекуле массой в 25 тысяч дальтон.
Naked Science 16:28
Здоровье

В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд

Чешские ученые в составе сливочного масла, которым каждое утро миллионы россиян лакомятся на завтрак, нашли техническое пальмовое масло.
Вечерний курьер 03:39
Футбол

«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина

Газета.Ru 17:14
Политика

Зеленский рассказал о намерении пригласить Трампа на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что намерен пригласить американского лидера Дональда Трампа с визитом в страну.
Известия 16:14
Здоровье

В областном онкологическом диспансере отменены платные услуги

В областном онкологическом диспансере отменены платные услуги.
Сахалин.Инфо вчера в 20:01
Кино

Анджелина Джоли вновь стала блондинкой

Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Происшествия

В Смирных пьяная женщина оказала сопротивление ДПС

Вечером 16 июля при осуществлении надзора за дорожным движением экипажем ДПС в поселке Смирных на улице Чехова за нарушение правил перевозки детей был остановлен автомобиль под управлением 50-летней гражданки.
АСТВ вчера в 21:13
Авто

Сбербанк готовит запуск сервиса по продаже автомобилей

Официального релиза с разъяснениями по поводу запуска нового сервиса Сбербанк пока не выпускал, однако по имеющейся в СМИ информации его хотят создать по аналогии с «ДомКлик», который банк запустил в 2017 году.
Автостат 04:36
Музыка

Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении-2019»

РЕН ТВ 16:19
Экономика

«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК вчера в 04:52
Экономика

Зерно не взошло в Азовском море

Судовладельцы грозятся покинуть рынок из-за низкой стоимости фрахта Падение стоимости фрахта на перевозку зерна в портах Азовского моря до $17 за тонну, что сравнимо с себестоимостью рейсов, вынуждает судовладельцев сокращать работу в этих водах.
Коммерсантъ вчера в 14:47
Энергетика

Мировые цены на нефть незначительно снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются.
RT на русском 01:08
Политика

Полиция получила право выносить предостережения гражданам

Раньше право выносить предостережение было только у прокуратуры и ФСБ.
Эхо Москвы 11:31
Путешествия

Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково

Крупнейшие европейские низкобюджетные авиаперевозчики Ryanair, EasyJet и Wizz Air представили планы маршрутных сетей для полетов из Пулково в рамках обсуждения на правительственном уровне планов введения в петербургском аэропорту системы «открытого неба».
DP.RU вчера в 14:49
Политика

США не пустили российскую делегацию на Генассамблею ООН

Посольство США не выдало визы участникам официальной российской делегации, направлявшимся в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной ассамблее ООН.
Фергана 05:35
Интернет

Названы самые небезопасные и распространенные пароли

Эксперты-специалисты назвали самый легкий распространенный и при этом небезопасный пароль для взлома личных данных.
Ugpressa.ru 22 сентября в 03:17
Общество

Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

Lenta.ru 15:01
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Политика

Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»

Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru 17:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное