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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса. С середины марта их суммарное состояние выросло на $70,73 млрд. Лидером стал инвестор Леонид Богуславский — его доходы выросли на 88%, с $1,5 млрд до $2,8 млрд.В источнике
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Эхо Москвы

Предприниматель Леонид Богуславский возглавил список российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Эхо Москвы24 июля в 06:04
Lenta.ru

Названы заработавшие во время пандемии российские богачи

Lenta.ru24 июля в 03:42
ТАСС

Forbes опубликовал рейтинг самых разбогатевших за период пандемии миллиардеров

ТАСС24 июля в 04:19
URA.Ru

Forbes: кто из российских миллиардеров стал богаче в пандемию

URA.Ru24 июля в 03:47
Комсомольская правда

Названы разбогатевшие во время пандемии коронавируса российские миллиардеры

Комсомольская правда24 июля в 04:47
Коммерсантъ

Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Коммерсантъ24 июля в 02:01
БИЗНЕС Online

Forbes включил в десятку самых разбогатевших за время пандемии российских миллиардеров представителя Татарстана

БИЗНЕС Online24 июля в 01:40
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.рувчера в 04:05
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Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля

Российские фильмы «Конференция» и «Китобой» вошли в программу Венецианского кинофестиваля Giornate degli Autori (Дни Венеции — независимая секция кинофестиваля, проводимая параллельно и совместно с ним), сообщает пресс-служба Роскино.
Коммерсантъ24 июля в 12:47
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