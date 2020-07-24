Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Смотрите также
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Россия с 1 августа откроет международные рейсы в три страны
В России назвали сроки массовой вакцинации населения от коронавируса
Су-27 поднялся на перехват самолета-разведчика США над Черным морем
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале
ЦИК одобрил голосование на сентябрьских выборах с 11 по 13 сентября
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Настя Ивлеева рассказала о своем похудении на 10 кг
Тимати улетел отдыхать с дочкой Алисой отдельно от Решетовой
Песков объяснил присвоение Кадырову звания генерал-майора нацгвардии
Дегтярев заявил об угрозе провокаций на митингах в Хабаровском крае
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
МИД Украины: черные ящики сбитого в Иране Boeing расшифрованы
США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
На Украине готовят ГТС к сокращению объемов транзита газа
Утверждена структура календаря РПЛ на следующий сезон
Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество
Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале
Кремль опроверг организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа
ЦИК одобрил голосование на сентябрьских выборах с 11 по 13 сентября
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Утверждена структура календаря РПЛ на следующий сезон
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Матвиенко призвала наказать виновных в разливе топлива в Норильске
Не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало уехал в Россию
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
В соборе Святой Софии начался первый за 86 лет намаз
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса. С середины марта их суммарное состояние выросло на $70,73 млрд. Лидером стал инвестор Леонид Богуславский — его доходы выросли на 88%, с $1,5 млрд до $2,8 млрд.В источнике
С чего всё началось
Кто из российских миллиардеров разбогател сильнее всех за время пандемии
Коммунист указал, что богатейшие из россиян за время пандемии (с середины марта по начало мая) разбогатели на $62 млрд. Глава правительства на это отметил, что радуется, когда кто-то богатеет. Информация Зюганова устарела — с начала пандемии герои российского списка Forbes разбогатели еще больше.
Forbes00:26
Подробнее о событии
Названы разбогатевшие во время пандемии коронавируса российские миллиардеры
Комсомольская правда04:47