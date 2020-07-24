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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса. С середины марта их суммарное состояние выросло на $70,73 млрд. Лидером стал инвестор Леонид Богуславский — его доходы выросли на 88%, с $1,5 млрд до $2,8 млрд.В источнике
С чего всё началось
Forbes

Кто из российских миллиардеров разбогател сильнее всех за время пандемии

Коммунист указал, что богатейшие из россиян за время пандемии (с середины марта по начало мая) разбогатели на $62 млрд. Глава правительства на это отметил, что радуется, когда кто-то богатеет. Информация Зюганова устарела — с начала пандемии герои российского списка Forbes разбогатели еще больше.
Forbes00:26
Подробнее о событии
Lenta.ru

Названы заработавшие во время пандемии российские богачи

Lenta.ru03:42
Комсомольская правда

Названы разбогатевшие во время пандемии коронавируса российские миллиардеры

Комсомольская правда04:47
ТАСС

Forbes опубликовал рейтинг самых разбогатевших за период пандемии миллиардеров

ТАСС04:19
URA.Ru

Forbes: кто из российских миллиардеров стал богаче в пандемию

URA.Ru03:47
Эхо Москвы

Предприниматель Леонид Богуславский возглавил список российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Эхо Москвы06:04
Коммерсантъ

Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Коммерсантъ02:01
Forbes

Кто из российских миллиардеров разбогател сильнее всех за время пандемии

Forbes00:26

В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

"Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, остается ли тот же прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю.
РИА Новости06:07
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США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

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РБКвчера в 15:47
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