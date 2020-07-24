Коронавирус
КоммерсантъForbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса. С середины марта их суммарное состояние выросло на $70,73 млрд. Лидером стал инвестор Леонид Богуславский — его доходы выросли на 88%, с $1,5 млрд до $2,8 млрд.
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с чего всё началось
Стоимость бумаг поднялась за исследуемый период с 8384 рубля до 13 920 рублей за штуку, а состояние миллиардера и его родственников выросло с $10 млрд до $18,6 млрд, что позволило ему войти в десятку лидеров рейтинга.Forbes00:26
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Названы разбогатевшие во время пандемии коронавируса российские миллиардеры
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