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КоммерсантъКоммерсантъForbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса. С середины марта их суммарное состояние выросло на $70,73 млрд. Лидером стал инвестор Леонид Богуславский — его доходы выросли на 88%, с $1,5 млрд до $2,8 млрд.
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с чего всё началось

Кто из российских миллиардеров разбогател сильнее всех за время пандемии

Стоимость бумаг поднялась за исследуемый период с 8384 рубля до 13 920 рублей за штуку, а состояние миллиардера и его родственников выросло с $10 млрд до $18,6 млрд, что позволило ему войти в десятку лидеров рейтинга.
Forbes00:26

Подробнее о событии

Предприниматель Леонид Богуславский возглавил список российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Эхо Москвы06:04

Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Коммерсантъ02:01

Forbes опубликовал рейтинг самых разбогатевших за период пандемии миллиардеров

ТАСС04:19

Forbes: кто из российских миллиардеров стал богаче в пандемию

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Названы заработавшие во время пандемии российские богачи

Lenta.ru03:42

Названы разбогатевшие во время пандемии коронавируса российские миллиардеры

Комсомольская правда04:47

Кто из российских миллиардеров разбогател сильнее всех за время пандемии

Forbes00:26
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Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ

Россия будет открывать свои границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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