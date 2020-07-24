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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса. С середины марта их суммарное состояние выросло на $70,73 млрд. Лидером стал инвестор Леонид Богуславский — его доходы выросли на 88%, с $1,5 млрд до $2,8 млрд.В источнике
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Эхо Москвы

Предприниматель Леонид Богуславский возглавил список российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Эхо Москвы24 июля в 06:04
Lenta.ru

Названы заработавшие во время пандемии российские богачи

Lenta.ru24 июля в 03:42
ТАСС

Forbes опубликовал рейтинг самых разбогатевших за период пандемии миллиардеров

ТАСС24 июля в 04:19
URA.Ru

Forbes: кто из российских миллиардеров стал богаче в пандемию

URA.Ru24 июля в 03:47
Комсомольская правда

Названы разбогатевшие во время пандемии коронавируса российские миллиардеры

Комсомольская правда24 июля в 04:47
Коммерсантъ

Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Коммерсантъ24 июля в 02:01
БИЗНЕС Online

Forbes включил в десятку самых разбогатевших за время пандемии российских миллиардеров представителя Татарстана

БИЗНЕС Online24 июля в 01:40
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МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новостивчера в 12:44
1K

Уиттакер и Тилл показали одинаковый вес перед турниром UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Роберт Уиттакер и экс-претендент на титул в полусреднем дивизионе Даррен Тилл показали одинаковый вес перед турниром UFC on ESPN 14 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
RT на русскомвчера в 04:18
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.рувчера в 04:05
21

США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

В заявлении говорилось, что оружие способно уничтожать спутники, которые находятся на низкой околоземной орбите (высота над поверхностью планеты 160–2000 км). Глава Космического командования ВВС Джон Реймонд заявил, что в связи с испытанием России ракет прямого перехвата угрозы для США и союзников «реальны, серьезны и возрастают».
РБК23 июля в 15:47
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В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову

"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 08:33
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ВТО выступила в пользу РФ в споре по энергокотировкам с Евросоюзом

Женева, Швейцария, 25 июля 2020, 10:38 — REGNUM Третейская группа арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) выступила в поддержку России в споре с Евросоюзом по поводу методики определения цены товаров и по поводу антидемпинговых мер.
REGNUMвчера в 03:38
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МИД России ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая

«Заявление Майка Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнерство, вбить клин в дружественные связи между Россией и Китаем», — отметила Захарова.
Известиявчера в 22:05
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Врач сборной Украины по футболу скончался от коронавируса

Врач харьковского "Металлиста" и сборной Украины по футболу Антон Худаев умер в результате остановки сердца на фоне заражения коронавирусом, сообщается на странице Украинской ассоциации футбола (УАФ) в Facebook.
РИА Новостивчера в 16:04
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Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфаксвчера в 06:51
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