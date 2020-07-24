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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса. С середины марта их суммарное состояние выросло на $70,73 млрд. Лидером стал инвестор Леонид Богуславский — его доходы выросли на 88%, с $1,5 млрд до $2,8 млрд.В источнике
С чего всё началось
Forbes

Кто из российских миллиардеров разбогател сильнее всех за время пандемии

Коммунист указал, что богатейшие из россиян за время пандемии (с середины марта по начало мая) разбогатели на $62 млрд. Глава правительства на это отметил, что радуется, когда кто-то богатеет. Информация Зюганова устарела — с начала пандемии герои российского списка Forbes разбогатели еще больше.
Forbes00:26
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Lenta.ru

Названы заработавшие во время пандемии российские богачи

Lenta.ru03:42
БИЗНЕС Online

Forbes включил в десятку самых разбогатевших за время пандемии российских миллиардеров представителя Татарстана

БИЗНЕС Online01:40
Царьград

Российские миллиардеры заработали в «жуткий кризис» $70,73 млрд: состояние в рейтинге Forbes

Царьград03:18
Эхо Москвы

Предприниматель Леонид Богуславский возглавил список российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Эхо Москвы02:34
Коммерсантъ

Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Коммерсантъ02:01
BFM.ru

Forbes: богатейшие бизнесмены России стали еще богаче за время пандемии

BFM.ru03:38
Forbes

Кто из российских миллиардеров разбогател сильнее всех за время пандемии

Forbes00:26
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