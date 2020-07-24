Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
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Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса. С середины марта их суммарное состояние выросло на $70,73 млрд. Лидером стал инвестор Леонид Богуславский — его доходы выросли на 88%, с $1,5 млрд до $2,8 млрд.В источнике
С чего всё началось
Кто из российских миллиардеров разбогател сильнее всех за время пандемии
Коммунист указал, что богатейшие из россиян за время пандемии (с середины марта по начало мая) разбогатели на $62 млрд. Глава правительства на это отметил, что радуется, когда кто-то богатеет. Информация Зюганова устарела — с начала пандемии герои российского списка Forbes разбогатели еще больше.
Forbes00:26
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Названы разбогатевшие во время пандемии коронавируса российские миллиардеры
Комсомольская правда04:47