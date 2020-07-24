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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса. С середины марта их суммарное состояние выросло на $70,73 млрд. Лидером стал инвестор Леонид Богуславский — его доходы выросли на 88%, с $1,5 млрд до $2,8 млрд.В источнике
С чего всё началось
Forbes

Кто из российских миллиардеров разбогател сильнее всех за время пандемии

Коммунист указал, что богатейшие из россиян за время пандемии (с середины марта по начало мая) разбогатели на $62 млрд. Глава правительства на это отметил, что радуется, когда кто-то богатеет. Информация Зюганова устарела — с начала пандемии герои российского списка Forbes разбогатели еще больше.
Forbes00:26
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Эхо Москвы

Предприниматель Леонид Богуславский возглавил список российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Эхо Москвы06:04
Forbes

Кто из российских миллиардеров разбогател сильнее всех за время пандемии

Forbes00:26
ТАСС

Forbes опубликовал рейтинг самых разбогатевших за период пандемии миллиардеров

ТАСС04:19
URA.Ru

Forbes: кто из российских миллиардеров стал богаче в пандемию

URA.Ru03:47
Lenta.ru

Названы заработавшие во время пандемии российские богачи

Lenta.ru03:42
Коммерсантъ

Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Коммерсантъ02:01
Комсомольская правда

Названы разбогатевшие во время пандемии коронавируса российские миллиардеры

Комсомольская правда04:47
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В Башкирии продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса людям старше 65 лет до 9 августа и оставил в силе 14-дневную изоляцию иностранным гражданам, прибывшим в республику, и россиянам, приехавшим из других стран, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
РИА Новости14:30
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Клишас назвал сроки рассмотрения закона о сенаторстве экс-президента

Закон о праве экс-президента стать сенатором может быть рассмотрен до конца года, но цели "все бегом вносить" нет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости13:39
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru11:51
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Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля

Российские фильмы «Конференция» и «Китобой» вошли в программу Венецианского кинофестиваля Giornate degli Autori (Дни Венеции — независимая секция кинофестиваля, проводимая параллельно и совместно с ним), сообщает пресс-служба Роскино.
Коммерсантъ12:47
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Альфа-банк подтвердил утечку данных части клиентов

Газета утверждает, что проведенная с помощью системы быстрых платежей (СБП) выборочная проверка показала, что номера телефонов из фрагмента базы действительно используются людьми, имена, отчества и первые буквы фамилий которых совпадают с указанными в той же базе.
РБК12:40
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