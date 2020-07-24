Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъForbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса. С середины марта их суммарное состояние выросло на $70,73 млрд. Лидером стал инвестор Леонид Богуславский — его доходы выросли на 88%, с $1,5 млрд до $2,8 млрд.
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с чего всё началось

Кто из российских миллиардеров разбогател сильнее всех за время пандемии

Коммунист указал, что богатейшие из россиян за время пандемии (с середины марта по начало мая) разбогатели на $62 млрд. Глава правительства на это отметил, что радуется, когда кто-то богатеет. Информация Зюганова устарела — с начала пандемии герои российского списка Forbes разбогатели еще больше.
Forbes00:26

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Названы разбогатевшие во время пандемии коронавируса российские миллиардеры

Комсомольская правда04:47

Forbes опубликовал рейтинг самых разбогатевших за период пандемии миллиардеров

ТАСС04:19

Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Коммерсантъ02:01

Названы заработавшие во время пандемии российские богачи

Lenta.ru03:42

Предприниматель Леонид Богуславский возглавил список российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Эхо Москвы02:34

Forbes: кто из российских миллиардеров стал богаче в пандемию

URA.Ru03:47

Кто из российских миллиардеров разбогател сильнее всех за время пандемии

Forbes00:26
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В Москве начали снос спорткомплекса «Олимпийский»

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Ранее радиостанция «Говорит Москва» писала, что Памфилова назвала данный опрос «глупостью» и поручила его удалить из всех соцсетей.
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Матч за Суперкубок России — 2020 по футболу состоится 7 августа. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
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Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

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Финансы

Банк России 24 июля может снизить ключевую ставку в третий раз подряд

Аналитики российских и иностранных банков ожидают очередного снижения ключевой ставки на заседании Банка России 24 июля.
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Авто

Почему россияне не хотят покупать электромобили

Если первое достоинство не вызывает вопросов, то отсутствие характерного звука может только увеличить количество аварий с пешеходами, которые привыкли ориентироваться на слух.
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Кто-то [из иностранных граждан] остался в Москве, организовывал там митинги и беспорядки, появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровском крае, они сюда прилетели.
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Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что из торговых центров сети «Твой дом» (входит в Crocus Group Араза Агаларова) исчезли армянские продукты.
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Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
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На российском пляже среди отдыхающих прошла тренировка военной техники

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Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ

Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

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HBO опубликовал трейлер второго сезона «Темных начал»

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Один из крупнейших российских инвесторов в интернет- и ИТ-компании, основатель компании ru-Net. По состоянию на 2017 год занял 84-е место в списке богатейших россиян по версии русского издания Forbes, в 2018 году - 77-е место с состоянием 1,3 млрд долларов. В 2017 году по предложению Германа Грефа вошёл в попечительский совет «Сбербанка».
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