Коронавирус
КоммерсантъForbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса. С середины марта их суммарное состояние выросло на $70,73 млрд. Лидером стал инвестор Леонид Богуславский — его доходы выросли на 88%, с $1,5 млрд до $2,8 млрд.
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с чего всё началось
Коммунист указал, что богатейшие из россиян за время пандемии (с середины марта по начало мая) разбогатели на $62 млрд. Глава правительства на это отметил, что радуется, когда кто-то богатеет. Информация Зюганова устарела — с начала пандемии герои российского списка Forbes разбогатели еще больше.Forbes00:26
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Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Супруга погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова Ирина подала в суд на следствие, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.
Газета.Ru 03:35
Происшествия
В Ленобласти ищут вандалов, осквернивших могилу
Гатчина, Ленинградская область, 24 июля 2020, 09:51 — REGNUM В Гатчинском районе Ленинградской области ищут вандалов, которые раскопали могилу и повредили гроб.
REGNUM 02:51
Политика
Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд
Сенат Конгресса США утвердил свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $740,5 млрд, сообщает СNВС.
Газета.Ru вчера в 16:00
Политика
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК 00:19
Экономика
В России может появиться пенсионный налоговый вычет
Саморегулируемые пенсионные организации АНПФ и НАПФ предложили ввести отдельный налоговый вычет c лимитом для исчисления в 400 тыс. руб. Соответствующее письмо они направили Центробанку, сообщают "Известия".
Газета.Ru 02:09
Экономика
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена ОП, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьеру Михаилу Мишустину.
РИА Новости 00:18
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини-шортах
Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor вчера в 02:49
Футбол
«Крылья Советов» в третий раз за шесть лет вылетели в ФНЛ
«Крылья» вылетели в ФНЛ в третий раз за последние шесть лет.
ProstoProSport 22 июля в 08:00
Политика
В Госдуме назвали давлением призыв британского теневого министра к Ofcom пересмотреть лицензию RT
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал неприемлемым обращение британского теневого министра культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
RT на русском 02:55
Финансы
Курс евро превысил 83 рубля впервые с 4 мая
Курс европейской валюты оказался выше 83 рублей на открытии торгов Московской биржи. Такого показателя он достиг впервые с 4 мая.
BFM.ru 03:09
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com вчера в 13:40
Общество
Число случаев коронавируса в России превысило 800 тысяч
В оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России проинформировали о том, что за последние сутки количество новых случаев заражения COVID-19 в стране возросло на 5811.
Журналистская правда 03:55
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пошутила над разделом имущества с Харламовым
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гарик Харламов является инициатором развода с Асмус.
Gazeta.SPb вчера в 19:20
Общество
Шеф-повар «Хмели-Картвели» устроил пикет в центре Ульяновска
Перед зданием областной администрации стоял шеф-повар ресторана «Хмели-Картвели» Сергей Павлов, выступая за открытие местных ресторанов.
Ульяновск.Экспресс вчера в 04:52
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Общество
Патриарх лишил сана мятежного схимонаха Сергия
Интерфакс 03:54
Общество
Член Совфеда Александров находится в тяжелом состоянии в больнице
«Наш коллега Алексей Александров в тяжелом состоянии в больнице», — заявила Нарусова.
REGNUM 03:08
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата американского разведчика над Черным морем
РИА Новости 02:30
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com вчера в 04:10
Политика
Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора
Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
Слово и Дело вчера в 12:20
Авто
Kia показала на видео новый серийный кроссовер Kia Sonet
7 августа компания Kia в Индии проведет презентацию нового кроссовера под названием Sonet.
Tvoe-avto.com 21 июля в 12:30
Политика
Путин и Трамп обсудили взаимодействие РФ и США в борьбе с пандемией
Борьба с распространением коронавируса SARS-CoV-2 стала одним из вопросов, которые обсудили президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в рамках телефонных переговоров, 23 июля сообщается на странице пресс-службы Белого дома в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 13:36
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM вчера в 17:04
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
Общество
Летальность от коронавируса в России составила 1,62%
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявляет, что смертность от коронавируса в России составляет 1,62% от числа заболевших, по его словам, это один из самых низких показателей в мире.
Интерфакс 03:49
Здоровье
Определен орган, отвечающий за продолжительность жизни
Ученые назвали орган, от которого зависит продолжительность жизни человека. Им оказалось не сердце, и даже не головной или спинной мозг.
SMINEWS в Иванове вчера в 16:39
Политика
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия вчера в 17:01
Общество
Крупнейшие ИТ-компании предупредили об угрозе из-за дела о картеле
Речь идет об обысках в Национальной компьютерной корпорации, а также в компаниях Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко» и Maykor, о которых 15 июня сообщило издание TAdviser.
РБК вчера в 09:49
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 02:46
Общество
Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной.
RT на русском вчера в 14:57