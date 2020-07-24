Экономика
КоммерсантъForbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше всего разбогатели во время пандемии коронавируса. С середины марта их суммарное состояние выросло на $70,73 млрд. Лидером стал инвестор Леонид Богуславский — его доходы выросли на 88% — с $1,5 млрд до $2,8 млрд.
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с чего всё началось
Коммунист указал, что богатейшие из россиян за время пандемии (с середины марта по начало мая) разбогатели на $62 млрд. Глава правительства на это отметил, что радуется, когда кто-то богатеет. Информация Зюганова устарела — с начала пандемии герои российского списка Forbes разбогатели еще больше.Forbes00:26
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Общество
Скипский отреагировал на обвинения в домогательствах к школьнице
Михаил Скипский отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.
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Воспитатели детсада в Котласе переодели мальчиков в платья в наказание
В областной прокуратуре прессе заявили, что контролируют ее ход Полиция в Котласе (Архангельская область) проводит проверку по факту инцидента в местном детском саду, где двух мальчиков переодели в платья.
Толк вчера в 11:44
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Дегтярев на время митингов решил уехать из Хабаровска в глубинку
На предстоящих выходных врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев запланировал облет «глубинки» — удаленных районов региона.
РБК 02:49
Общество
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости вчера в 06:57
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против Помпео
Коммерсантъ 00:52
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет вчера в 07:53
Политика
Трамп заявил о трудных временах в России из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия переживает сейчас трудные времена из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:10
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать мороженое
«Настоящее мороженое тает медленно и одновременно с глазурью», — уточнили в Роскачестве.
REGNUM 02:58
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 02:46
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Android 11 получила внутреннее название Red Velvet Cake
Операционная система Android 11 получила внутреннее название Red Velvet Cake.
Дни24 01:17
Происшествия
Под Омском нашли тела убитых год назад женщины и ее дочери
В лесу в Омской области нашли останки женщины и девочки-подростка, убитых их мужем и отцом в Калачинске более года назад.
РБК 02:37
Космос
«Прогресс МС-15» установил мировой рекорд скорости полета к МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-15», запущенный ранее к МКС с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1а», установил новый рекорд скорости полета.
Mockva.ru вчера в 15:06
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то Минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскмоу производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM вчера в 17:04
Политика
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
Общество
Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной.
RT на русском вчера в 14:57
Шоу-бизнес
Кристина Асмус посмеялась над разделом имущества с Харламовым
Актриса Кристина Асмус пошутила над разделом имущества с Гариком Харламовым, опубликовав в соцсети фотографию с кучей коробок.
Sibnet Новости вчера в 23:35
Политика
Захарова заявила о фактическом выходе Украины из Минских соглашений
Вечерняя Москва вчера в 11:48
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Жители казахстанского города пытались линчевать педофила
Жители города Сатпаев в Карагандинской области Казахстана пытались линчевать педофила.
Lenta.ru 02:20
Здоровье
Эксперты рассказали, кому может не понадобиться прививка от COVID
Прививка от коронавируса может не понадобиться тем людям, которые перенесли болезнь в бессимптомной форме, считают врачи-инфекционисты.
News.ru 02:43
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Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
Evo-rus.com вчера в 10:21
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Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в организации растраты 7,5 миллиона рублей и гендиректора представительства "Роснефти" по региону Геннадия Кондратова в исполнении этого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости вчера в 15:10
Общество
Коронавирусом в Саратовской области за сутки заболели 94 человека
За сутки в Саратовской области прирост заболевших коронавирусом составил 94 человека.
Саратов 24 01:57
Экономика
В РФ предлагают ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
Взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения предложил член Общественной палаты России, глава федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.
РЕН ТВ 00:11
Политика
Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
Решение повысить цены на газ на 7% стало неожиданным для всех жителей Украины, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Известия вчера в 22:56
Армия и оружие
На военных учениях в США танк М1А2 выстрелил по Abrams
Из-за действий наводчика пострадал американский военный. На военных учениях в США один танк выстрелил по другому.
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Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России необходимо ввести отдельный налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей для граждан, которые решили сами копить на будущую пенсию.
Вести.Ru 02:50
Происшествия
В Москве задержали 13 участников массовой драки
Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.
РИА Новости 01:32
Происшествия
В Алтайском крае число жертв коронавируса достигло 179
Девять пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки, количество смертельных случаев составило 179, сообщили в региональном оперштабе.
РИА Новости 01:50
Футбол
«Локомотив» пошутил над «Спартаком», объясняя отсутствие активности в Twitter
Пресс-служба «Локомотива» объяснила отсутствие активности в официальном Twitter-аккаунте.
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Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг
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