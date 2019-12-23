За Прохорова же проголосовали только 17% читателей. Оборот Wildberries в 2018 году составил почти 119 млрд руб. Forbes называет Бакальчук первой после Елены Батуриной (81-е место с $1,2 млрд) женщиной-миллиардером в российском списке.

Армия и оружие В Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Политика Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.

Политика В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту «Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.

Общество Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила Минтранс о возможном срыве программы полетов в новогодние праздники.

Политика Суд приостановил экстрадицию Винника из Греции Приостановлено исполнение решения министра юстиции Греции Костаса Циараса насчет последовательной экстрадиции гражданина России Александра Винника во Францию, США и Россию.

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Общество В Москве побит температурный рекорд В столице на метеостанции ВДНХ температура воздуха в понедельник вечером прогрелась до +6,2 градуса.

Политика Сенат США поставил условия для снятия санкций с России Сенат США принял поправки Линдси Грэма и Роберта Менендеса к санкционному законопроекту DASKA, которые устанавливают порядок введения и снятия ограничительных мер против России.

Здоровье Цинк указывает на диабет Ученые предположили, что адекватный уровень цинка в крови предотвращает окислительную модификацию холестерина и формирование оксистеролов, и провели исследование, целью которого стал анализ уровня цинка, меди и оксистеролов при сахарном диабете 1-го и 2-го типов.

Культура «Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы» «Россия 1» впервые покажет отреставрированную самим телеканалом версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве, «которая будет отличаться от первоначальной версии более яркими цветами и четкими деталями», сообщили РБК в пресс-службе телеканала.

Общество Путин исполнил желание 10-летнего мальчика со Ставрополья Владимир Путин в понедельник пообщался с Андреем Кочетовым — 10-летним мальчиком из Ставропольского края, который благодаря акции "Елка желаний" смог посетить Красную поляну.

Политика Медведев назвал условие предоставления Белоруссии мер поддержки Белоруссия может получить меры поддержки от России после имплементации в законы дорожных карт по интеграции между странами, заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Биатлон Союз биатлонистов России назвал составы сборных на январские этапы КМ Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило составы мужской и женской сборных страны на четвертый, пятый и шестой этапы Кубка мира, сообщил РИА Новости глава СБР Владимир Драчев.