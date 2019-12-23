Экономика

РБКРБКForbes назвал российского бизнесмена года

За Прохорова же проголосовали только 17% читателей. Оборот Wildberries в 2018 году составил почти 119 млрд руб. Forbes называет Бакальчук первой после Елены Батуриной (81-е место с $1,2 млрд) женщиной-миллиардером в российском списке.
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Миграция миллиардов: главные сделки российских бизнесменов в 2019 году состоялись за пределами страны

Forbesвчера в 23:51

Ротенберг, Дерипаска и Греф стали героями года по версии Forbes

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Названы герои года российского бизнеса по версии Forbes

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Forbes выбрал героев года в российском бизнесе

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Forbes назвал российского бизнесмена года

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Назван российский бизнесмен года

Lenta.ru12:07

Главные сделки российских бизнесменов в 2019 году по версии Forbes

ГЛАС.RU09:32
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Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что "Северный поток — 2" будет достроен вопреки американским санкциям.
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Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

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Минобороны РФ получило ЗРК С-350 «Витязь»

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В Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
REGNUM 14:46
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Кадыров: экс-мэр Грозного перестарался, применяя в работе электрошокер

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что экс-мэр Грозного Ислам Кадыров применял электрошокер в общении с жителями.
Это Кавказ 13:26
Политика

Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Московский Комсомолец 06:48
Политика

В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:49
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Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год

Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила Минтранс о возможном срыве программы полетов в новогодние праздники.
Коммерсантъ 07:42
Политика

Суд приостановил экстрадицию Винника из Греции

Приостановлено исполнение решения министра юстиции Греции Костаса Циараса насчет последовательной экстрадиции гражданина России Александра Винника во Францию, США и Россию.
Вести.Ru 13:48
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
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Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Вечерняя Москва 04:19
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СВР обещает рассекретить имена семи разведчиков-нелегалов

СВР рассекретит к своему столетнему юбилею имена семерых разведчиков-нелегалов.
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Власти Москвы записали видеообращение по поводу «минирований» школ

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В Москве побит температурный рекорд

В столице на метеостанции ВДНХ температура воздуха в понедельник вечером прогрелась до +6,2 градуса.
Российская газета 13:54
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Сенат США поставил условия для снятия санкций с России

Сенат США принял поправки Линдси Грэма и Роберта Менендеса к санкционному законопроекту DASKA, которые устанавливают порядок введения и снятия ограничительных мер против России.
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Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
StarHit.ru 02:00
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Пятеро обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорены к смертной казни

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Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Здоровье

Цинк указывает на диабет

Ученые предположили, что адекватный уровень цинка в крови предотвращает окислительную модификацию холестерина и формирование оксистеролов, и провели исследование, целью которого стал анализ уровня цинка, меди и оксистеролов при сахарном диабете 1-го и 2-го типов.
Коммерсантъ Наука 20 декабря в 10:13
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«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»

«Россия 1» впервые покажет отреставрированную самим телеканалом версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве, «которая будет отличаться от первоначальной версии более яркими цветами и четкими деталями», сообщили РБК в пресс-службе телеканала.
РБК 12:54
Общество

Путин исполнил желание 10-летнего мальчика со Ставрополья

Владимир Путин в понедельник пообщался с Андреем Кочетовым — 10-летним мальчиком из Ставропольского края, который благодаря акции "Елка желаний" смог посетить Красную поляну.
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Медведев назвал условие предоставления Белоруссии мер поддержки

Белоруссия может получить меры поддержки от России после имплементации в законы дорожных карт по интеграции между странами, заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 13:49
Биатлон

Союз биатлонистов России назвал составы сборных на январские этапы КМ

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило составы мужской и женской сборных страны на четвертый, пятый и шестой этапы Кубка мира, сообщил РИА Новости глава СБР Владимир Драчев.
РИА Новости 13:59
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Эффективность С-400 в Турции вызвала негодование США

Военный обозреватель Александр Артамонов в комментарии телеканалу «Звезда» объяснил причину негодования Вашингтона – С-400 обезоруживает Америку.
RuNews24.ru 21 декабря в 00:36
Политика

Путин пошутил над взявшим колбасу на агровыставке полпредом Устиновым

Во время осмотра одну из палок колбасы взял полпред в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
Вечерняя Москва 09:26
Происшествия

Житель Камчатки задушил молодую жену через 10 дней после свадьбы

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Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна

В Североуральске суд принял решение оправдать местного жителя, выкинувшего из окна 3-месячного младенца, в связи "с отсутствием состава преступления".
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В Ferrari объявили о продлении контракта с Леклером

Гонщик команды «Формулы-1» Ferrari Шарль Леклер останется в команде на следующие четыре сезона. Об этом сообщает пресс-служба Ferrari.
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Кадыров прокомментировал резонансное убийство боевика в Берлине

Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг причастность Чечни к убийству грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
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Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru 10:21
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Михаил Прохоров
Российский предприниматель
Российский предприниматель и политик, миллиардер. Основатель оппозиционной партии «Гражданская платформа», бывший глава партии «Правое дело». Участник президентских выборов 4 марта 2012 года, на которых он занял 3-е место, получив 7,98% голосов избирателей. Учредитель и бывший президент частного инвестиционного фонда ОНЭКСИМ, президент Союза биатлонистов России в 2008-2014 годах, бывший владелец баскетбольной команды Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс».
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