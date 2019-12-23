Экономика
РБКForbes назвал российского бизнесмена года
За Прохорова же проголосовали только 17% читателей. Оборот Wildberries в 2018 году составил почти 119 млрд руб. Forbes называет Бакальчук первой после Елены Батуриной (81-е место с $1,2 млрд) женщиной-миллиардером в российском списке.
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Общество
Украина хочет демонтировать герб СССР со статуи «Родина-мать»
На Украине подготовлен проект по демонтажу советского герба с монумента "Родина-мать" в Киеве.
Футбол
Капитан «Боруссии» Ройс женился
Хоккей
«Ак Барс» обменяет Владимира Ткачёва в «Локомотив»
Сразу из нескольких источников поступает информация, что форвард «Ак Барса» Владимир Ткачёв будет обменян из казанского клуба.
Политика
Зюганов прокомментировал свои слова о досрочных выборах президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал для журналистов свое недавнее заявление о том, что он не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в Российской Федерации.
Политика
Оператор «Северного потока-2» объявил о продолжении работ
Оператор проекта «Северный поток-2» – компания Nord Stream 2 AG продолжает работать над скорейшим запуском трубопровода, несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов.
Кино
«КиноПоиск» назвал главный фильм 2019 года
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Происшествия
МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Происшествия
Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Футбол
Полузащитник «Ювентуса» Бентанкур дисквалифицирован на три матча
Полузащитник "Ювентуса" Родриго Бентанкур дисквалифицирован на три матча после игры за Суперкубок Италии против "Лацио" (1:3).
Политика
Медведев рассказал об условиях снятия российских санкций с Украины
Москва готова рассмотреть вопрос о снятии санкций с Украины при условии, что Киев первым проявит соответствующую инициативу.
Политика
Путин откроет движение поездов по Крымскому мосту
В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин в ходе поездки в Южный федеральный округ примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Экономика
Медведев продлил эксперимент tax free на год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
Энергетика
Названа доля России в импорте газа в Европу
Указывается, что основным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в третьем квартале являлась Украина – на нее пришлось около 43% всех поставок из России, или примерно 17 млрд кубометров.
Авто
Найден способ спасения дизельных двигателей
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Политика
Медведев назвал «гуманным» тариф на транзит газа через Украину
Тариф, который Украина установила на транзит российского газа в Европу, является гуманным, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК.
Наука
Земля на прослушке
На дне доисторических водоемов умершие во времена юрского и мелового периодов примитивные организмы со временем покрыл слой глинистого сланца, а химические реакции в этих пластах привели к образованию нефти.
Космос
Солнечный зонд Паркер готовится для второго маневра у Венеры
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорили к смертной казни
Саудовская Аравия объявила о завершении расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в октябре прошлого года в консульстве королевства в Стамбуле, пятеро обвиняемых приговорены к смертной казни, трое — к 24 годам тюремного заключения, говорится в сообщении генпрокуратуры, переданном газетой "Ас-Сабк".
Политика
«Нафтогаз» заявил о «большом риске» из-за соглашения с Россией по газу
Украина рискует, отказываясь от новых исков против России по газу, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Футбол
Агент считает возможным переход Чалова в «Челси»
Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил шансы форварда ЦСКА Федора Чалова перейти в «Челси».