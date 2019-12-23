За Прохорова же проголосовали только 17% читателей. Оборот Wildberries в 2018 году составил почти 119 млрд руб. Forbes называет Бакальчук первой после Елены Батуриной (81-е место с $1,2 млрд) женщиной-миллиардером в российском списке.

Политика Зюганов прокомментировал свои слова о досрочных выборах президента Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал для журналистов свое недавнее заявление о том, что он не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в Российской Федерации.

Политика Оператор «Северного потока-2» объявил о продолжении работ Оператор проекта «Северный поток-2» – компания Nord Stream 2 AG продолжает работать над скорейшим запуском трубопровода, несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов.

Политика Путин откроет движение поездов по Крымскому мосту В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин в ходе поездки в Южный федеральный округ примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Экономика Медведев продлил эксперимент tax free на год Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.

Энергетика Названа доля России в импорте газа в Европу Указывается, что основным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в третьем квартале являлась Украина – на нее пришлось около 43% всех поставок из России, или примерно 17 млрд кубометров.

Наука Земля на прослушке На дне доисторических водоемов умершие во времена юрского и мелового периодов примитивные организмы со временем покрыл слой глинистого сланца, а химические реакции в этих пластах привели к образованию нефти.

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.