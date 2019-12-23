Экономика

РБКРБКForbes назвал российского бизнесмена года

За Прохорова же проголосовали только 17% читателей. Оборот Wildberries в 2018 году составил почти 119 млрд руб. Forbes называет Бакальчук первой после Елены Батуриной (81-е место с $1,2 млрд) женщиной-миллиардером в российском списке.
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Миграция миллиардов: главные сделки российских бизнесменов в 2019 году состоялись за пределами страны

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Forbes назвал российского бизнесмена года

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Lenta.ru12:07

Главные сделки российских бизнесменов в 2019 году по версии Forbes

ГЛАС.RU09:32
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Оператор «Северного потока-2» объявил о продолжении работ

Оператор проекта «Северный поток-2» – компания Nord Stream 2 AG продолжает работать над скорейшим запуском трубопровода, несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов.
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Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
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МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
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Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
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Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
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Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

РИА Новости 11:34
Авто

Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов

Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
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Полузащитник «Ювентуса» Бентанкур дисквалифицирован на три матча

Полузащитник "Ювентуса" Родриго Бентанкур дисквалифицирован на три матча после игры за Суперкубок Италии против "Лацио" (1:3).
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Медведев рассказал об условиях снятия российских санкций с Украины

Москва готова рассмотреть вопрос о снятии санкций с Украины при условии, что Киев первым проявит соответствующую инициативу.
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Путин назвал «виной России» ситуацию в Чечне в 90-е годы

Газета.Ru 11:45
Политика

Путин откроет движение поездов по Крымскому мосту

В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин в ходе поездки в Южный федеральный округ примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Ридус вчера в 09:01
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Медведев продлил эксперимент tax free на год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
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Энергетика

Названа доля России в импорте газа в Европу

Указывается, что основным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в третьем квартале являлась Украина – на нее пришлось около 43% всех поставок из России, или примерно 17 млрд кубометров.
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Найден способ спасения дизельных двигателей

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Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru 10:21
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Температура в Москве обновила рекорд 140-летней давности

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Медведев назвал «гуманным» тариф на транзит газа через Украину

Тариф, который Украина установила на транзит российского газа в Европу, является гуманным, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК.
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На дне доисторических водоемов умершие во времена юрского и мелового периодов примитивные организмы со временем покрыл слой глинистого сланца, а химические реакции в этих пластах привели к образованию нефти.
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Солнечный зонд Паркер готовится для второго маневра у Венеры

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На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
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Пятерых обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорили к смертной казни

Саудовская Аравия объявила о завершении расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в октябре прошлого года в консульстве королевства в Стамбуле, пятеро обвиняемых приговорены к смертной казни, трое — к 24 годам тюремного заключения, говорится в сообщении генпрокуратуры, переданном газетой "Ас-Сабк".
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«Нафтогаз» заявил о «большом риске» из-за соглашения с Россией по газу

Украина рискует, отказываясь от новых исков против России по газу, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 15:50
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Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
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Агент считает возможным переход Чалова в «Челси»

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил шансы форварда ЦСКА Федора Чалова перейти в «Челси».
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Михаил Прохоров
Российский предприниматель
Российский предприниматель и политик, миллиардер. Основатель оппозиционной партии «Гражданская платформа», бывший глава партии «Правое дело». Участник президентских выборов 4 марта 2012 года, на которых он занял 3-е место, получив 7,98% голосов избирателей. Учредитель и бывший президент частного инвестиционного фонда ОНЭКСИМ, президент Союза биатлонистов России в 2008-2014 годах, бывший владелец баскетбольной команды Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс».
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