Экономика
РБКForbes назвал российского бизнесмена года
За Прохорова же проголосовали только 17% читателей. Оборот Wildberries в 2018 году составил почти 119 млрд руб. Forbes называет Бакальчук первой после Елены Батуриной (81-е место с $1,2 млрд) женщиной-миллиардером в российском списке.
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Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки на Ямале
В Кремле видели сообщения об увольнении ямальской журналистки, задавшей президенту России Владимиру Путину вопрос о мосте через Обь.
Политика
Алиев заявил о невозможности вступления Азербайджана в ЕС
Азербайджан предпринял все необходимые шаги в рамках евроинтеграции, если говорить про евроинтеграцию в контексте членства в Евросоюзе, то это невозможно, заявил президент страны Ильхам Алиев.
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Политика
Песков отказался комментировать конфликт в СПЧ из-за Беслана
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать сообщения о конфликте в СПЧ, который произошел между журналисткой Екатериной Винокуровой и главой Совета Валерием Фадеевым.
Общество
Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям
"Что касается жилья для многодетных семей: я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем-совсем на льготных условиях с ипотекой", - пояснила Матвиенко.
Политика
Киев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту
Открытие железнодорожной части Крымского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили в Киеве.
Политика
Матвиенко назвала санкции против «Северного потока» апофеозом абсурда
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом абсурда" новые санкции, введенные США против газопровода "Северный поток — 2". Она считает, что меры Вашингтона можно считать объявлением экономической войны.
Экономика
Владельцем 81,8% банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана
Вдова Владимира Когана Людмила получила 81,81% акций банка "Уралсиб" в рамках вступления в наследство.
Спорт
В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA
Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.
Общество
Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом
Политика
ОСК назвала сроки строительства необходимых «Северному потоку-2» судов
У России нет судов-трубоукладчиков, которые могут завершить строительство «Северного потока-2», признал глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов в эфире «России 24».
Происшествия
Суд продлил до 9 апреля арест историка Соколова
Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Происшествия
Россиянин задержан в Крыму по обвинению в госизмене
В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене, передает ТАСС.
Гаджеты
Смартфоны Samsung и Apple признаны опасными для здоровья
В США известным компаниям-производителям Apple и Samsung грозят серьезные судебные иски.
Единоборства
Дмитрий Бивол может выйти на ринг с Хильберто Рамиресом
В следующем году чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол может провести бой с мексиканцем Хильберто Рамиресом.
Транспорт
В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур
Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Армия и оружие
Беспилотники боевиков атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Российская авиабаза в Сирии Хмеймим отбила атаку беспилотников незаконных вооруженных формирований.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию
На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.
Происшествия
Новорожденная девочка найдена в подъезде в подмосковных Мытищах
В подъезде одного из домов в подмосковных Мытищах обнаружили новорожденную девочку.
Кино
Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном
Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Политика
Песков опроверг заявления об отсутствии помощи пострадавшим в Беслане
«Многое, что говорится, не соответствует действительности, то есть говорить о том, что люди брошены и лишены возможности реабилитироваться и так далее в медицинском плане — это не нашло своего подтверждения», — подчеркнул Песков.
Происшествия
В Петербурге произошел дорожный конфликт со стрельбой
На пешеходном переходе в Красносельском районе Петербурга водитель открыл стрельбу в ходе дорожного конфликта, его задержали, сообщается на сайте регионального главка МВД.
Общество
Названы самые депрессивные города России
Футбол
Дзюба вновь признан лучшим футболистом России
Российский футбольный союз (РФС) признал нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком страны по итогам уходящего года.
Общество
Причиной аварии Су-57 стал отказ в системе управления самолетом
Новейший истребитель Су-57, упавший во вторник в Хабаровском крае, по предварительным данным, потерпел крушение из-за технического отказа системы управления самолетом.
Политика
Лукашенко пожаловался на прессующую и завинчивающую гайки Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что Москва каждый год начинает «прессовать» Минск, «завинчивая гайки».
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.