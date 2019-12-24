Экономика

РБКРБКForbes назвал российского бизнесмена года

За Прохорова же проголосовали только 17% читателей. Оборот Wildberries в 2018 году составил почти 119 млрд руб. Forbes называет Бакальчук первой после Елены Батуриной (81-е место с $1,2 млрд) женщиной-миллиардером в российском списке.
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Миграция миллиардов: главные сделки российских бизнесменов в 2019 году состоялись за пределами страны

Forbes22 декабря в 23:51

Ротенберг, Дерипаска и Греф стали героями года по версии Forbes

URA.Ruвчера в 00:24

Названы герои года российского бизнеса по версии Forbes

Телеканал 360°вчера в 01:22

Forbes назвал российского бизнесмена года

РБКвчера в 11:11

Forbes выбрал героев года в российском бизнесе

БИЗНЕС Onlineвчера в 00:59

Назван российский бизнесмен года

Lenta.ruвчера в 12:07

Главные сделки российских бизнесменов в 2019 году по версии Forbes

ГЛАС.RUвчера в 09:32
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Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки на Ямале

В Кремле видели сообщения об увольнении ямальской журналистки, задавшей президенту России Владимиру Путину вопрос о мосте через Обь.
Известия 05:18
Политика

Алиев заявил о невозможности вступления Азербайджана в ЕС

Азербайджан предпринял все необходимые шаги в рамках евроинтеграции, если говорить про евроинтеграцию в контексте членства в Евросоюзе, то это невозможно, заявил президент страны Ильхам Алиев.
Коммерсантъ вчера в 20:21
Общество

Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
BFM.ru 00:07
Политика

Песков отказался комментировать конфликт в СПЧ из-за Беслана

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать сообщения о конфликте в СПЧ, который произошел между журналисткой Екатериной Винокуровой и главой Совета Валерием Фадеевым.
Московский Комсомолец 05:45
Общество

Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям

"Что касается жилья для многодетных семей: я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем-совсем на льготных условиях с ипотекой", - пояснила Матвиенко.
Интерфакс 04:01
Политика

Киев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту

Открытие железнодорожной части Крымского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили в Киеве.
Суть событий вчера в 12:51
Политика

Матвиенко назвала санкции против «Северного потока» апофеозом абсурда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом абсурда" новые санкции, введенные США против газопровода "Северный поток — 2". Она считает, что меры Вашингтона можно считать объявлением экономической войны.
РЕН ТВ 04:07
Экономика

Владельцем 81,8% банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана

Вдова Владимира Когана Людмила получила 81,81% акций банка "Уралсиб" в рамках вступления в наследство.
Интерфакс 01:45
Спорт

В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA

Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.
Российская газета 05:18
Общество

Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом

Известия вчера в 23:54
Политика

ОСК назвала сроки строительства необходимых «Северному потоку-2» судов

У России нет судов-трубоукладчиков, которые могут завершить строительство «Северного потока-2», признал глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов в эфире «России 24».
РБК 05:41
Происшествия

Суд продлил до 9 апреля арест историка Соколова

Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 05:02
Происшествия

Россиянин задержан в Крыму по обвинению в госизмене

В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:34
Гаджеты

Смартфоны Samsung и Apple признаны опасными для здоровья

В США известным компаниям-производителям Apple и Samsung грозят серьезные судебные иски.
Уфимские Заметки вчера в 10:06
Единоборства

Дмитрий Бивол может выйти на ринг с Хильберто Рамиресом

В следующем году чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол может провести бой с мексиканцем Хильберто Рамиресом.
Профиль 05:40
Транспорт

В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур

Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
RT на русском 01:50
Политика

Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Вести.Ru 22 декабря в 19:30
Армия и оружие

Беспилотники боевиков атаковали российскую авиабазу Хмеймим

Российская авиабаза в Сирии Хмеймим отбила атаку беспилотников незаконных вооруженных формирований.
Московский Комсомолец 01:55
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию

На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.
Волга-Медиа вчера в 23:34
Происшествия

Новорожденная девочка найдена в подъезде в подмосковных Мытищах

В подъезде одного из домов в подмосковных Мытищах обнаружили новорожденную девочку.
Газета.Ru 05:27
Происшествия

МВД потребовало объяснений у женщины, сообщившей об учениях школьников

Ридус 05:08
Кино

Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу

Lenta.ru 22 декабря в 14:16
Общество

Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном

Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Salt Mag 03:26
Политика

Песков опроверг заявления об отсутствии помощи пострадавшим в Беслане

«Многое, что говорится, не соответствует действительности, то есть говорить о том, что люди брошены и лишены возможности реабилитироваться и так далее в медицинском плане — это не нашло своего подтверждения», — подчеркнул Песков.
REGNUM 05:50
Происшествия

В Петербурге произошел дорожный конфликт со стрельбой

На пешеходном переходе в Красносельском районе Петербурга водитель открыл стрельбу в ходе дорожного конфликта, его задержали, сообщается на сайте регионального главка МВД.
РБК 04:43
Общество

Названы самые депрессивные города России

Российская газета 03:05
Футбол

Дзюба вновь признан лучшим футболистом России

Российский футбольный союз (РФС) признал нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком страны по итогам уходящего года.
Политика Сегодня вчера в 12:32
Общество

Причиной аварии Су-57 стал отказ в системе управления самолетом

Новейший истребитель Су-57, упавший во вторник в Хабаровском крае, по предварительным данным, потерпел крушение из-за технического отказа системы управления самолетом.
ТАСС 02:35
Политика

Лукашенко пожаловался на прессующую и завинчивающую гайки Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что Москва каждый год начинает «прессовать» Минск, «завинчивая гайки».
Lenta.ru 05:58
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
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Михаил Прохоров
Российский предприниматель
Российский предприниматель и политик, миллиардер. Основатель оппозиционной партии «Гражданская платформа», бывший глава партии «Правое дело». Участник президентских выборов 4 марта 2012 года, на которых он занял 3-е место, получив 7,98% голосов избирателей. Учредитель и бывший президент частного инвестиционного фонда ОНЭКСИМ, президент Союза биатлонистов России в 2008-2014 годах, бывший владелец баскетбольной команды Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс».
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