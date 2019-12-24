Экономика
РБКForbes назвал российского бизнесмена года
За Прохорова же проголосовали только 17% читателей. Оборот Wildberries в 2018 году составил почти 119 млрд руб. Forbes называет Бакальчук первой после Елены Батуриной (81-е место с $1,2 млрд) женщиной-миллиардером в российском списке.
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Политика
В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
Энергетика
В Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»
Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус пояснил, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».
Происшествия
Истребитель Су-57 потерпел первую аварию
Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую аварию в своей истории.
Общество
УФАС сообщило о выявлении «праздничного картеля» в Курортном районе
Петербургское УФАС раскрыло картельный сговор между рядом организаций и ИП в Курортном районе города, сообщает пресс-служба ведомства.
Политика
Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Общество
Подавляющее большинство россиян оказались довольны своей жизнью
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, узнав об удовлетворенности россиян своей жизнью по различным направлениям, и сравнил эти показатели с данными 2000 года.
Армия и оружие
Армия Сирии освободила город Джарджаназ в провинции Идлиб
Армия Сирии вошла в город Джарджаназ в провинции Идлиб в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщает «РИА Новости».
Общество
Супруги удочерили двух сирот и оказались должны два миллиона
Неожиданный бонус получили супруги в Самарской области вместе с удочерением двух девочек-сирот.
Происшествия
Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Как сообщили в правоохранительных органах, следователями Следственного комитета РФ проводятся обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях, предает ТАСС.
Общество
Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Общество
«Яндекс» начал оценивать платежеспособность заемщиков для банков
"Яндекс" и два крупнейших кредитных бюро России начали оценивать платежеспособность заемщиков.
Футбол
Карло Анчелотти возглавил «Эвертон»
Португалец Марку Силва был отправлен в отставку с поста главного тренера "Эвертона" 5 декабря, а 10-го Анчелотти был уволен из итальянского "Наполи".
Происшествия
В Красноярске нашли пропавшую 16 лет назад женщину
Происшествия
ФБК разыскивает своего сотрудника, пропавшего после обыска
Фонд борьбы с коррупцией сообщил об исчезновении своего сотрудника Руслана Шаведдинова. Накануне у него прошел обыск, сообщает издание Znak.
Здоровье
В районы Приамурья поехали работать 35 амурских медиков
Всего заключено 35 договоров – столько должностей (10 фельдшеров и 25 врачей) было предусмотрено к замещению в текущем году приказом министерства здравоохранения Амурской области.
Общество
Детектив предположил, сколько получили похитители сокровищ в Дрездене
Похитители бесценных сокровищ в Дрездене не оставили их себе, а передали заказчику преступления, при этом сами они получили за "работу" не более 40 тысяч евро, заявил в интервью РИА Новости немецкий детектив Йозеф Реш, который расследует это дело от имени пытающегося вернуть драгоценности анонимного мецената.
Кино
Джеки Чан чуть не погиб на съемках нового боевика
Актёр Джеки Чан едва не погиб во время исполнения трюка на съемках боевика "Авангард". Об этом сообщил The Star online.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Шоу-бизнес
Сестра Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
Сестра покойной певицы в одном из ресторанов Подмосковья обнаружила копию памятника, который установлен на могиле Жанны Фриске.
Гаджеты
Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу
Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
Общество
Финансовая стабильность в 2020 году ждет шесть знаков зодиака
Руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный рассказал ТВЦ.RU, для каких знаков зодиака 2020 год станет благоприятным с точки зрения финансов.
Общество
Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям
"Что касается жилья для многодетных семей: я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем-совсем на льготных условиях с ипотекой", - пояснила Матвиенко.
Политика
Путин рассказал строителям Крымского моста о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин во время общения со строителями Крымского моста в вагоне поезда, следующего в Тамань, вспомнил, как ему по ночам звонил бизнесмен Аркадий Ротенберг.
Экономика
ПФР назвал условие для пенсии в 52 тысячи рублей
Работающим гражданам РФ, которые хотят получать 52 тысячи рублей каждый месяц в виде пенсии, придется отложить выход на заслуженный отдых на десять лет.
Политика
Виктор Томенко назвал возмутительным срыв сессии в Каменском районе
«Убежден и требую, чтобы депутаты Каменского района вспомнили, для чего их собственно избирали, отодвинули в сторону свои личные сиюминутные политические интересы, немедленно провели внеочередную сессию и рассмотрели вопрос о бюджете района на 2020-й год и на период до 2022-го года», - резюмировал Виктор Томенко.
Происшествия
Россиянин задержан в Крыму по обвинению в госизмене
В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене, передает ТАСС.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Технологии
«Тинькофф» подключился к сервису оплаты по QR-коду от Сбербанка
«Тинькофф» стал первым банком-партнером, подключившимся к сервису, который Сбербанк запустил летом 2019 г. Аналогичный способ оплаты по QR-коду в магазинах развивает Центробанк в своей Системе быстрых платежей (СБП).
Армия и оружие
В порт Одессы зашёл американский ракетный эсминец Ross
Американский корабль USS Ross DDG71 зашёл в порт Одессы, сообщило 24 декабря местное издание «Думская».